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Новости Операция Форест Гамп
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"Обнуление" Буданова: как топ-коррупция и Татаров топят фаворита рейтингов? / Без цензуры. ВИДЕО

Глава Офиса президента Кирилл Буданов впервые публично прокомментировал свое появление на записях по делу "Форест Гамп" — и вместо ответов дал интервью, которое породило новые вопросы. На простой вопрос "что такое топовая коррупция и что с ней делать" глава ОП ответил, что ответа у него нет.

Журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева разбирает, как "институциональной памятью" оправдывают сохранение Олега Татарова, что на самом деле написано в пособии Татарова и Цуцкиридзе об участниках протестов, почему упоминание рядом с фамилией Тимура Миндича закрывает политическую перспективу — и кто из анонимных каналов бросился защищать Буданова.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Ранее глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что оценку записям, в которых упоминается его имя по делу Ирины Мудрой, должен дать суд.

Операция "Форест Гамп"

  • Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса Президента.
  • По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.
  • Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.
  • Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".
  • В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
  • Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудра подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
  • 20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп" — вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.
  • 20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида".
  • 21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.
  • 25 августа Ирину Мудру поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.

Смотрите также: Буданов об упоминаниях "Кирилла Алексеевича" на записях НАБУ: Пусть суд разбирается, где и кто звучит. ВИДЕО

Автор: 

Буданов Кирилл (646) Данилюк-Ярмолаева Марина (500)
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Топ комментарии
+10
Разведчіг в нових плавках фаворіт рейтінгів?
І це не зважаючи на те шо він не бачив 4 чувала з грошима у себе в приймальной?
Люди, ви шо, дійсно ***...ті.
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31.08.2026 21:09 Ответить
+9
Разведчіг не зв'язувався, він там з самого початку. Вагнергейт тому свідок.
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31.08.2026 21:10 Ответить
+9
Чому тільки бачив? По його команді його колишні підлеглі з ГУР супроводжували ці мішки до банку.
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31.08.2026 21:12 Ответить

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