"Обнуление" Буданова: как топ-коррупция и Татаров топят фаворита рейтингов? / Без цензуры. ВИДЕО
Глава Офиса президента Кирилл Буданов впервые публично прокомментировал свое появление на записях по делу "Форест Гамп" — и вместо ответов дал интервью, которое породило новые вопросы. На простой вопрос "что такое топовая коррупция и что с ней делать" глава ОП ответил, что ответа у него нет.
Журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева разбирает, как "институциональной памятью" оправдывают сохранение Олега Татарова, что на самом деле написано в пособии Татарова и Цуцкиридзе об участниках протестов, почему упоминание рядом с фамилией Тимура Миндича закрывает политическую перспективу — и кто из анонимных каналов бросился защищать Буданова.
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Ранее глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что оценку записям, в которых упоминается его имя по делу Ирины Мудрой, должен дать суд.
Операция "Форест Гамп"
- Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса Президента.
- По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.
- Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.
- Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".
- В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
- Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудра подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
- 20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп" — вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.
- 20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида".
- 21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.
- 25 августа Ирину Мудру поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.
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І це не зважаючи на те шо він не бачив 4 чувала з грошима у себе в приймальной?
Люди, ви шо, дійсно ***...ті.