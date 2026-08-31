Обнулення Буданова: Як топ-корупція і Татаров топлять фаворита рейтингів? / Без цензури. ВIДЕО

Керівник Офісу президента Кирило Буданов уперше публічно прокоментував свою появу на плівках у справі "Форест Гамп" — і замість відповідей дав інтерв'ю, яке додало нових питань. На просте "що таке топкорупція і що з нею робити" керівник ОП відповів, що відповіді не має.

Журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва розбирає, як "інституційною пам'яттю" виправдовують збереження Олега Татарова, що насправді написано в посібнику Татарова й Цуцкірідзе про учасників протестів, чому згадка поруч із прізвищем Тимура Міндіча закриває політичну перспективу — і хто з анонімних каналів кинувся Буданова захищати.

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Раніше керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що оцінку записам, на яких згадується його ім'я у справі Ірини Мудрої, має дати суд.

Операція "Форест Гамп"

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.

За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.

Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.

Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".

У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.

Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.

20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.

20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".

21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.

25 серпня Ірину Мудру відправили під варту із можливістю внесення 20 млн грн застави.

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