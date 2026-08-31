Обнулення Буданова: Як топ-корупція і Татаров топлять фаворита рейтингів? / Без цензури. ВIДЕО
Керівник Офісу президента Кирило Буданов уперше публічно прокоментував свою появу на плівках у справі "Форест Гамп" — і замість відповідей дав інтерв'ю, яке додало нових питань. На просте "що таке топкорупція і що з нею робити" керівник ОП відповів, що відповіді не має.
Журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва розбирає, як "інституційною пам'яттю" виправдовують збереження Олега Татарова, що насправді написано в посібнику Татарова й Цуцкірідзе про учасників протестів, чому згадка поруч із прізвищем Тимура Міндіча закриває політичну перспективу — і хто з анонімних каналів кинувся Буданова захищати.
Дивіться на Цензор.НЕТ.
Раніше керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що оцінку записам, на яких згадується його ім'я у справі Ірини Мудрої, має дати суд.
Операція "Форест Гамп"
- Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
- За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
- Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.
- Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
- У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.
- Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.
- 20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.
- 20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".
- 21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.
- 25 серпня Ірину Мудру відправили під варту із можливістю внесення 20 млн грн застави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І це не зважаючи на те шо він не бачив 4 чувала з грошима у себе в приймальной?
Люди, ви шо, дійсно ***...ті.