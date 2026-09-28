Экс-генпрокурор Рябошапка: Все кадровые решения, связанные с подозрениями, - это Ермак, он принес стране очень много зла

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что экс-руководитель Офиса президента Андрей Ермак "причинил стране огромный вред своей некомпетентностью, цинизмом и аморальностью".

Об этом он сказал в интервью каналу "Шелтер", передает Цензор.НЕТ.

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Обвинения в некомпетентности и разрушительной кадровой политике

"Это человек, который принес стране огромный вред своей некомпетентностью, цинизмом, аморальностью, тем, как он влиял на президента, тем, как он подбирал кадры, причем подбирал он худших из худших. У этого человека было умение подобрать самое худшее. Того самого генерального прокурора, который сейчас покинул пост, тоже привел руководитель Офиса президента. Тот самый Галущенко, те министры, в отношении которых были подозрения, — все кадровые решения, которые вызывали подозрения, — это Ермак", — сказал бывший генпрокурор.

Рябошапка подчеркнул, что Ермак взял на себя огромную ответственность, и при этом "настолько ужасно распоряжался этой ответственностью, этими полномочиями".

"Я не могу сейчас вспомнить в истории Украины человека, который принес бы столько зла этой стране. Придет время, возможно, со временем эта картина станет, знаете, более четкой, более понятной, особенно с учетом расследования НАБУ, в ходе которого мы услышим многое из того, чего пока не знаем. И все люди сделают выводы сами. Когда человек подбирает самых худших, самых отвратительных, самых некомпетентных кадров на ключевые должности в стране, то именно это приводит к развалу, к той ситуации, в которой мы сегодня находимся, когда ты представляешь президенту людей, которые послезавтра оказываются фигурантами уголовных дел, и при этом они абсолютно бездарны, некомпетентны. К чему еще это может привести?", — заявил Рябошапка.

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Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" было легализовано более 460 миллионов гривен.

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о необоснованности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.

Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".

Ермак связывает уведомление о подозрении, полученное им от НАБУ, с"публичным давлением на правоохранительные органы".

14 мая Ермаку избрали меру пресечения - его взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.

18 мая Ермак вышел из СИЗО.

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