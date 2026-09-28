Ексгенпрокурор Рябошапка: Всі кадрові рішення з підозрами - це Єрмак, він приніс дуже багато зла країні

Колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак "приніс дуже багато зла країні своєю некомпетентністю, цинізмом та аморальністю".

Про це він сказав в інтерв’ю для каналу "Шелтер", передає Цензор.НЕТ.

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Звинувачення в некомпетентності та руйнівній кадровій політиці

"Це людина, яка принесла дуже багато зла країні своєю некомпетентністю, своїм цинізмом, аморальністю, тим, як він впливав на президента, тим, як він підбирав кадри, а підбирав він найгірші кадри з найгірших. У людини було вміння підібрати найгірше. Того самого генерального прокурора, який зараз залишив посаду, теж привів керівник Офісу президента. Той самий Галущенко, ті міністри, які з підозрами, – всі кадрові рішення, які були з підозрами, – це Єрмак", - сказав колишній генпрокурор.

Рябошапка підкреслив, що Єрмак взяв на себе величезну відповідальність, і при цьому "настільки жахливо цією відповідальністю, цими повноваженнями розпоряджався".

"Я не можу зараз згадати аналога в історії України людини, яка стільки зла принесла цій країні. Прийде час, можливо, з часом ця картина стане, знаєте, більш чіткою, більш зрозумілою, особливо враховуючи провадження НАБУ, в якому ми почуємо багато того, що ми зараз ще не знаємо. І всі люди зроблять висновки самі. Коли людина підбирає найгірші, найогидніші, найнекомпетентніші кадри на ключові позиції в країні, то власне це приводить до руїни, до тієї ситуації, в якій ми сьогодні, коли ти приводиш президентові людей, які післязавтра опиняються фігурантами кримінальних проваджень, і при цьому вони є абсолютно бездарні, некомпетентні. До чого це може призвести іншого?", - заявив Рябошапка.

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Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.

У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку - близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.

Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.

Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".

Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.

18 травня Єрмак вийшов із СІЗО.

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