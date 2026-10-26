ВАКС уменьшил залог для Тимошенко с 33 млн до 266 тысяч гривен
Высший антикоррупционный суд снизил залог для подозреваемой в коррупции лидера фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко с 33 миллионов гривен до 266 тысяч гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию судебного заседания.
Ранее ВАКС назначил Тимошенко залог в размере 33 млн грн. Суд частично удовлетворил ходатайство стороны защиты Тимошенко об изменении меры пресечения и уменьшил сумму залога до 266 тысяч грн.
Таким образом,размер залога уменьшили в 124 раза.
В январе 2026 года за лидера "Батькивщины" внесли всю сумму залога в размере 33 миллионов гривен.Теперь разницу, а именно более 32,7 млн грн, вернут залогодателям.
Комментируя решение суда, Тимошенко сказала, что дело против нее "разваливается на глазах".
Напомним, что Высший антикоррупционный суд принял решение прекратить действие процессуальных обязанностей, ранее возложенных на главу парламентской фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко.
Подозрение Юлии Тимошенко
- Напомним, поздно вечером 14 января в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины в предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
- Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
- Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
- НАБУ подтвердило, что сообщило народному депутату о подозрении.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура просила о применении к Тимошенко меры пресечения в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязательств.
- 16 января ВАКС избрал меру пресечения для Тимошенко — залог в размере 33,3 млн грн.
- 21 января ВАКС удовлетворил ходатайство о частичном аресте имущества мужа Тимошенко.
- 23 января за Тимошенко внесли 33,3 млн грн залога.
- 8 апреля НАБУ сообщило о завершении досудебного расследования по делу.
- 28 апреля следователь судья Высшего антикорсуда установил народной депутату Юлии Тимошенко и ее защите срок для ознакомления с материалами дела до 24 мая.
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Мабуть хтось у тому ВАКСу зірвав джек-пот.