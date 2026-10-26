ВАКС уменьшил залог для Тимошенко с 33 млн до 266 тысяч гривен

Высший антикоррупционный суд снизил залог для подозреваемой в коррупции лидера фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко с 33 миллионов гривен до 266 тысяч гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию судебного заседания.

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Ранее ВАКС назначил Тимошенко залог в размере 33 млн грн. Суд частично удовлетворил ходатайство стороны защиты Тимошенко об изменении меры пресечения и уменьшил сумму залога до 266 тысяч грн.

Таким образом,размер залога уменьшили в 124 раза.

В январе 2026 года за лидера "Батькивщины" внесли всю сумму залога в размере 33 миллионов гривен.Теперь разницу, а именно более 32,7 млн грн, вернут залогодателям.

Комментируя решение суда, Тимошенко сказала, что дело против нее "разваливается на глазах".

Напомним, что Высший антикоррупционный суд принял решение прекратить действие процессуальных обязанностей, ранее возложенных на главу парламентской фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

Подозрение Юлии Тимошенко