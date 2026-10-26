ВАКС зменшив заставу для Тимошенко з 33 млн до 266 тисяч гривень

Вищий антикорупційний суд зменшив заставу для підозрюваної у корупції лідерки фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко з 33 мільйонів гривень до 266 тисяч гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на трансляцію судового засідання.

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Заставу зменшили в 124 рази

Раніше ВАКС застосував до Тимошенко заставу у розмірі 33 млн грн. Суд частково задовольнив клопотання сторони захисту Тимошенко про зміну запобіжного заходу і зменшив суму застави до 266 тисяч грн.

Таким чином розмір застави зменшили у 124 рази.

У січні 2026 року за лідерку "Батьківщини" внесли всю суму застави у розмірі 33 мільйонів гривень. Тепер різницю, а саме понад 32,7 млн грн, повернуть заставодавцям.

Коментуючи рішення суду, Тимошенко сказала, що справа проти неї "розвалюється на очах".

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення припинити дію процесуальних обов’язків, які раніше були покладені на очільницю парламентської фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

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Підозра Юлії Тимошенко

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