ВАКС зменшив заставу для Тимошенко з 33 млн до 266 тисяч гривень
Вищий антикорупційний суд зменшив заставу для підозрюваної у корупції лідерки фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко з 33 мільйонів гривень до 266 тисяч гривень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на трансляцію судового засідання.
Заставу зменшили в 124 рази
Раніше ВАКС застосував до Тимошенко заставу у розмірі 33 млн грн. Суд частково задовольнив клопотання сторони захисту Тимошенко про зміну запобіжного заходу і зменшив суму застави до 266 тисяч грн.
Таким чином розмір застави зменшили у 124 рази.
У січні 2026 року за лідерку "Батьківщини" внесли всю суму застави у розмірі 33 мільйонів гривень. Тепер різницю, а саме понад 32,7 млн грн, повернуть заставодавцям.
Коментуючи рішення суду, Тимошенко сказала, що справа проти неї "розвалюється на очах".
Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення припинити дію процесуальних обов’язків, які раніше були покладені на очільницю парламентської фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко.
Підозра Юлії Тимошенко
- Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
- Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
- Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
- НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.
- 16 січня ВАКС обрав запобіжний захід Тимошенко - застава 33,3 млн грн.
- 21 січня ВАКС задовольнив частковий арешт майна чоловіка Тимошенко.
- 23 січня за Тимошенко внесли 33,3 млн грн застави.
- 8 квітня НАБУ повідомило про завершення досудового розслідування у справі.
- 28 квітня слідчий суддя Вищого антикорсуду встановив народній депутатці Юлії Тимошенко та її захисту строк для ознайомлення з матеріалами справи до 24 травня.
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Мабуть хтось у тому ВАКСу зірвав джек-пот.