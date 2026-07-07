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ВАКС скасував процесуальні обов’язки, покладені на Тимошенко
Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення припинити дію процесуальних обов’язків, які раніше були покладені на очільницю парламентської фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко.
Відповідне рішення оголосив суддя Олег Ткаченко під час підготовчого засідання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Покладені на Тимошенко Юлію Володимирівну процесуальні обов’язки скасувати. Ухвала оскарженню не підлягає", - зачитав суддя резолютивну частину рішення.
Більше інформації щодо рішення антикорупційного суду на цю мить не відомо.
Підозра Юлії Тимошенко
- Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
- Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
- Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
- НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.
- 16 січня ВАКС обрав запобіжний захід Тимошенко - застава 33,3 млн грн.
- 21 січня ВАКС задовольнив частковий арешт майна чоловіка Тимошенко.
- 23 січня за Тимошенко внесли 33,3 млн грн застави.
- 8 квітня НАБУ повідомило про завершення досудового розслідування у справі.
- 28 квітня слідчий суддя Вищого антикорсуду встановив народній депутатці Юлії Тимошенко та її захисту строк для ознайомлення з матеріалами справи до 24 травня.
Топ коментарі
+10 Дзядзьо Добрий
показати весь коментар07.07.2026 13:22 Відповісти Посилання
+6 Катерина Андрієвська
показати весь коментар07.07.2026 13:17 Відповісти Посилання
+4 Дан Корвин
показати весь коментар07.07.2026 13:24 Відповісти Посилання
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