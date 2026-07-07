ВАКС скасував процесуальні обов’язки, покладені на Тимошенко

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення припинити дію процесуальних обов’язків, які раніше були покладені на очільницю парламентської фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

Відповідне рішення оголосив суддя Олег Ткаченко під час підготовчого засідання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Покладені на Тимошенко Юлію Володимирівну процесуальні обов’язки скасувати. Ухвала оскарженню не підлягає", - зачитав суддя резолютивну частину рішення.

Більше інформації щодо рішення антикорупційного суду на цю мить не відомо.

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