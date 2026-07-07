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Новини Справа Тимошенко
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ВАКС скасував процесуальні обов’язки, покладені на Тимошенко

тимошенко в суді

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення припинити дію процесуальних обов’язків, які раніше були покладені на очільницю парламентської фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

Відповідне рішення оголосив суддя Олег Ткаченко під час підготовчого засідання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Покладені на Тимошенко Юлію Володимирівну процесуальні обов’язки скасувати. Ухвала оскарженню не підлягає", - зачитав суддя резолютивну частину рішення.

Більше інформації щодо рішення антикорупційного суду на цю мить не відомо.

Також читайте: Справа Тимошенко: Апеляційна палата ВАКС відмовила у направленні справи до іншого суду

Підозра Юлії Тимошенко

Також читайте: Апеляційна палата ВАКС залишила в силі підозру Тимошенко у справі про неправомірну вигоду

Автор: 

Тимошенко Юлія (4720) ВАКС Антикорупційний суд (2233)
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Топ коментарі
+10
Без голосів юліної фракції у служок нічого не складається. Чистий договорняк: ми на тебе заведемо справу - тоді ми не будемо голосувати за ваші законопроекти - добре, відмінимо справу, ти ж зрозуміла, що ми можемо - ладна, будемо всєгда "за", як піонєри. Кінець вистави.
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07.07.2026 13:22 Відповісти
+6
А невже зрозуміли, що бабку Юлю ще можна вигідно використати для замирення з пуйлом - вона з ним давно васьваськалась?
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07.07.2026 13:17 Відповісти
+4
Школьник-пересидент обламался с ЮВТ. Не он первый).
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07.07.2026 13:24 Відповісти

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