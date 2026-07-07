ВАКС отменил процессуальные обязанности, возложенные на Тимошенко

Высший антикоррупционный суд принял решение приостановить действие процессуальных обязанностей, которые ранее были возложены на лидера парламентской фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

Соответствующее решение огласил судья Олег Ткаченко во время подготовительного заседания, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Возложенные на Юлию Владимировну Тимошенко процессуальные обязанности отменить. Постановление обжалованию не подлежит", — зачитал судья резолютивную часть решения.

Более подробной информации о решении антикоррупционного суда на данный момент нет.

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Подозрение Юлии Тимошенко

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