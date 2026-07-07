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Новости Дело Тимошенко
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ВАКС отменил процессуальные обязанности, возложенные на Тимошенко

Тимошенко в суде

Высший антикоррупционный суд принял решение приостановить действие процессуальных обязанностей, которые ранее были возложены на лидера парламентской фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

Соответствующее решение огласил судья Олег Ткаченко во время подготовительного заседания, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Возложенные на Юлию Владимировну Тимошенко процессуальные обязанности отменить. Постановление обжалованию не подлежит", — зачитал судья резолютивную часть решения.

Более подробной информации о решении антикоррупционного суда на данный момент нет.

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Подозрение Юлии Тимошенко

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Автор: 

Тимошенко Юлия (23949) Антикоррупционный суд (1441)
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Топ комментарии
+7
Без голосів юліної фракції у служок нічого не складається. Чистий договорняк: ми на тебе заведемо справу - тоді ми не будемо голосувати за ваші законопроекти - добре, відмінимо справу, ти ж зрозуміла, що ми можемо - ладна, будемо всєгда "за", як піонєри. Кінець вистави.
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07.07.2026 13:22 Ответить
+4
А невже зрозуміли, що бабку Юлю ще можна вигідно використати для замирення з пуйлом - вона з ним давно васьваськалась?
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07.07.2026 13:17 Ответить
+3
Школьник-пересидент обламался с ЮВТ. Не он первый).
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07.07.2026 13:24 Ответить

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