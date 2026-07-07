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ВАКС отменил процессуальные обязанности, возложенные на Тимошенко
Высший антикоррупционный суд принял решение приостановить действие процессуальных обязанностей, которые ранее были возложены на лидера парламентской фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко.
Соответствующее решение огласил судья Олег Ткаченко во время подготовительного заседания, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Возложенные на Юлию Владимировну Тимошенко процессуальные обязанности отменить. Постановление обжалованию не подлежит", — зачитал судья резолютивную часть решения.
Более подробной информации о решении антикоррупционного суда на данный момент нет.
Подозрение Юлии Тимошенко
- Напомним, поздно вечером 14 января в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины в предложении дать взятку ряду народных депутатов, не входящих в его фракцию, за голосование за конкретные законопроекты.
- Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской улице в Киеве.
- Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе народных депутатов в Раде.
- НАБУ подтвердило, что сообщило народному депутату о подозрении.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура ходатайствовала о применении к Тимошенко меры пресечения в виде залога в размере 50 миллионов гривен и определенных обязательств.
- 16 января ВАКС определил меру пресечения для Тимошенко — залог в размере 33,3 млн грн.
- 21 января ВАКС удовлетворил ходатайство о частичном аресте имущества супруга Тимошенко.
- 23 января за Тимошенко внесли залог в размере 33,3 млн грн.
- 8 апреля НАБУ сообщило о завершении досудебного расследования по делу.
- 28 апреля следственный судья Высшего антикоррупционного суда установил народному депутату Юлии Тимошенко и её защите срок для ознакомления с материалами дела до 24 мая.
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