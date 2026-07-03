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Новости Дело Тимошенко
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Дело Тимошенко: Апелляционная палата ВАКС отказала в направлении дела в другой суд

ВАКС оставил дело Тимошенко в своей юрисдикции

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в удовлетворении ходатайства руководителя фракции Верховной Рады "Батькивщина" Юлии Тимошенко о передаче её уголовного дела в другой суд. Её обвиняют в предложении неправомерной выгоды народным депутатам Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба АП ВАКС.

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"3 июля 2026 года коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС рассмотрела ходатайство обвиняемой — руководителя одной из парламентских фракций Верховной Рады Украины — о направлении материалов уголовного производства из ВАКС в другой суд", — говорится в сообщении.

По итогам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС отказала в удовлетворении ходатайства обвиняемой.

По данным органа досудебного расследования, народный депутат обвиняется в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам Украины (ч. 4 ст. 369 УК Украины).

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Обжаловать нельзя

Решение вступило в законную силу с момента оглашения и обжалованию не подлежит.

Подозрение Юлии Тимошенко

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Автор: 

Тимошенко Юлия (23948) Антикоррупционный суд (1439)
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Топ комментарии
+2
Не вдається жЮльці хвостиком вильнути
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03.07.2026 14:42 Ответить
+2
жулька рецедивистка...друга ходка
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03.07.2026 14:42 Ответить
+1
А Юууууля просуває зі Слугами в цей чвас закон з ПРокорупційними лазєйками
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03.07.2026 14:52 Ответить

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