Дело Тимошенко: Апелляционная палата ВАКС отказала в направлении дела в другой суд

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в удовлетворении ходатайства руководителя фракции Верховной Рады "Батькивщина" Юлии Тимошенко о передаче её уголовного дела в другой суд. Её обвиняют в предложении неправомерной выгоды народным депутатам Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба АП ВАКС.

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"3 июля 2026 года коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС рассмотрела ходатайство обвиняемой — руководителя одной из парламентских фракций Верховной Рады Украины — о направлении материалов уголовного производства из ВАКС в другой суд", — говорится в сообщении.



По итогам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС отказала в удовлетворении ходатайства обвиняемой.



По данным органа досудебного расследования, народный депутат обвиняется в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам Украины (ч. 4 ст. 369 УК Украины).

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Обжаловать нельзя

Решение вступило в законную силу с момента оглашения и обжалованию не подлежит.

Подозрение Юлии Тимошенко

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