Дело Тимошенко: Апелляционная палата ВАКС отказала в направлении дела в другой суд
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в удовлетворении ходатайства руководителя фракции Верховной Рады "Батькивщина" Юлии Тимошенко о передаче её уголовного дела в другой суд. Её обвиняют в предложении неправомерной выгоды народным депутатам Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба АП ВАКС.
"3 июля 2026 года коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС рассмотрела ходатайство обвиняемой — руководителя одной из парламентских фракций Верховной Рады Украины — о направлении материалов уголовного производства из ВАКС в другой суд", — говорится в сообщении.
По итогам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС отказала в удовлетворении ходатайства обвиняемой.
По данным органа досудебного расследования, народный депутат обвиняется в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам Украины (ч. 4 ст. 369 УК Украины).
Обжаловать нельзя
Решение вступило в законную силу с момента оглашения и обжалованию не подлежит.
Подозрение Юлии Тимошенко
- Напомним, поздно вечером 14 января в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины в предложении дать взятку ряду нардепов, не входящих в его фракцию, за голосование за конкретные законопроекты.
- Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской улице в Киеве.
- Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе народных депутатов в Раде.
- НАБУ подтвердило, что сообщило народному депутату о подозрении.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура ходатайствовала о применении к Тимошенко меры пресечения в виде залога в размере 50 миллионов гривен и определенных обязательств.
- 16 января ВАКС определил меру пресечения для Тимошенко — залог в размере 33,3 млн грн.
- 21 января ВАКС удовлетворил ходатайство о частичном аресте имущества супруга Тимошенко.
- 23 января за Тимошенко внесли залог в размере 33,3 млн грн.
- 8 апреля НАБУ сообщило о завершении досудебного расследования по делу.
- 28 апреля следственный судья Высшего антикоррупционного суда установил народному депутату Юлии Тимошенко и её защите срок для ознакомления с материалами дела до 24 мая.
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