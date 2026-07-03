Справа Тимошенко: Апеляційна палата ВАКС відмовила у направленні справи до іншого суду
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила у задоволенні клопотання керівниці фракції Верховної Ради "Батьківщина" Юлії Тимошенко щодо передачі її кримінального провадження до іншого суду. Її обвинувачують у пропозиції неправомірної вигоди народним депутатам України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Пресслужба АП ВАКС.
"3 липня 2026 року колегія суддів Апеляційної палати ВАКС розглянула клопотання обвинуваченої - керівниці однієї з парламентських фракцій Верховної Ради України про направлення матеріалів кримінального провадження з ВАКС до іншого суду", - ідеться в повідомленні.
За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС відмовила у задоволенні клопотання обвинуваченої.
За даними органу досудового розслідування, народна депутатка обвинувачується у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України (ч. 4 ст. 369 КК України).
Оскаржити не можна
Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.
Підозра Юлії Тимошенко
- Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
- Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
- Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
- НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.
- 16 січня ВАКС обрав запобіжний захід Тимошенко - застава 33,3 млн грн.
- 21 січня ВАКС задовольнив частковий арешт майна чоловіка Тимошенко.
- 23 січня за Тимошенко внесли 33,3 млн грн застави.
- 8 квітня НАБУ повідомило про завершення досудового розслідування у справі.
- 28 квітня слідчий суддя Вищого антикорсуду встановив народній депутатці Юлії Тимошенко та її захисту строк для ознайомлення з матеріалами справи до 24 травня.
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