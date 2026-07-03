Справа Тимошенко: Апеляційна палата ВАКС відмовила у направленні справи до іншого суду

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила у задоволенні клопотання керівниці фракції Верховної Ради "Батьківщина" Юлії Тимошенко щодо передачі її кримінального провадження до іншого суду. Її обвинувачують у пропозиції неправомірної вигоди народним депутатам України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Пресслужба АП ВАКС.

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"3 липня 2026 року колегія суддів Апеляційної палати ВАКС розглянула клопотання обвинуваченої - керівниці однієї з парламентських фракцій Верховної Ради України про направлення матеріалів кримінального провадження з ВАКС до іншого суду", - ідеться в повідомленні.



За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС відмовила у задоволенні клопотання обвинуваченої.



За даними органу досудового розслідування, народна депутатка обвинувачується у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України (ч. 4 ст. 369 КК України).

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Оскаржити не можна

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Підозра Юлії Тимошенко

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