Памятная акция на месте катастрофы самолета Ан-26 прошла под Чугуевом. ФОТО

В субботу 25 сентября под Чугуевом (Харьковская обл) прошла церемония чествования погибших в результате крушения самолета АН-26, которое произошло год назад.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, ведущий церемонии зачитал имена погибших, после чего епископ Харьковский и Богодуховский Митрофан отслужил панихиду.

Затем к памятному камню, на месте которого планируется установить памятный знак, возложили цветы родственники погибших, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий воздушных сил Николай Олещук, и.о. главы Харьковской ОГА Александр Скакун и другие.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября 2020 года в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Также на Цензор.НЕТ: Спикер командования Воздушных сил ВСУ Игнат о крушении Ан-26 под Чугуевом: Руководитель полетов по всем документам не мог поступить иначе

Ранее Кучер говорил о задержке с разрешением на посадку Ан-26. По его словам, пилот якобы получил ответ на просьбу о посадке только через минуту.

Выяснилось, что в это же время на посадку заходил еще один самолет с курсантами. На этом втором борту находился сын сын командующего ВС ВСУ Дроздова.

Командование Воздушных сил обвиняет Кучера в лжи и манипуляциях. Согласно визуализации, опубликованной ВС, первым должен был сесть именно борт, на котором находился сын командующего ВС ВСУ Дроздова.





