Удар по логистическому центру NOVUS: "Слава Богу, все спустились в бомбоубежище". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские оккупанты в ночь на 5 августа атаковали продуктовый склад сети супермаркетов NOVUS.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Охранник рассказал, что ночная смена успела укрыться в бомбоубежище.

"Слава Богу, все оперативно отнеслись к ситуации со всей серьезностью, спустились в бомбоубежище. Кажется, было три (взрыва. - Ред.)", - отметил он.





















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Что предшествовало?

Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.

Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.

В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.

Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.

На железнодорожной платформе в Броварском районе обнаружили погибших.

Также отмечалось, что этой ночью враг нанес ужасающий удар по производственной и логистической инфраструктуре компании "Епіцентр".

По данным ПС, РФ выпустила по Украине 28 ракет и 115 БПЛА: ПВО удалось сбить 98 беспилотников.

По состоянию на 10:30 5 августа, 17 погибших и 34 раненых в результате баллистических ударов РФ по Киеву и области.

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