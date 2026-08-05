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Удар по логистическому центру NOVUS: "Слава Богу, все спустились в бомбоубежище". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские оккупанты в ночь на 5 августа атаковали продуктовый склад сети супермаркетов NOVUS.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Подробности

Охранник рассказал, что ночная смена успела укрыться в бомбоубежище. 

"Слава Богу, все оперативно отнеслись к ситуации со всей серьезностью, спустились в бомбоубежище. Кажется, было три (взрыва. - Ред.)", - отметил он.

Балистический удар по складам NOVUS
Балистический удар по складам NOVUS
Балистический удар по складам NOVUS
Балистический удар по складам NOVUS
Балистический удар по складам NOVUS
Балистический удар по складам NOVUS
Балистический удар по складам NOVUS
Балистический удар по складам NOVUS
Балистический удар по складам NOVUS
Балистический удар по складам NOVUS

Читайте: "Перерыва в поддержке быть не может", - МИД призывает усилить украинскую ПВО после баллистического удара по столичному региону

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.
  • Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.
  • В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.
  • Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.
  • На железнодорожной платформе в Броварском районе обнаружили погибших.
  • Также отмечалось, что этой ночью враг нанес ужасающий удар по производственной и логистической инфраструктуре компании "Епіцентр".
  • По данным ПС, РФ выпустила по Украине 28 ракет и 115 БПЛА: ПВО удалось сбить 98 беспилотников.
  • По состоянию на 10:30 5 августа, 17 погибших и 34 раненых в результате баллистических ударов РФ по Киеву и области.

Читайте: Утечка аммиака в Киеве устранена, угрозы жизни горожан нет, - ГСЧС

Автор: 

Киев (27191) обстрел (34707) Novus (1)
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