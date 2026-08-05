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Удар по логістичному центру NOVUS: "Слава Богу, всі спустилися в бомбосховище". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські окупанти в ніч на 5 серпня атакували продуктовий склади мережі супермаркетів NOVUS.

Про це повідомляє кореспондентка Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Охоронець розповів, що нічна зміна встигла заховатися в укриття. 

"Слава Богу, всі оперативно, поставилися серйозно, спустилися в бомбосховище. Здається три (прильоти було. - Ред.)", - зазначив він.

Балістичний удар по складах NOVUS
Балістичний удар по складах NOVUS
Балістичний удар по складах NOVUS
Балістичний удар по складах NOVUS
Балістичний удар по складах NOVUS
Балістичний удар по складах NOVUS
Балістичний удар по складах NOVUS
Балістичний удар по складах NOVUS
Балістичний удар по складах NOVUS
Балістичний удар по складах NOVUS

Читайте: Пауз у підтримці бути не може, - МЗС закликає посилити українську ППО після балістичного удару по столичному регіону

Що передувало?

  • Як повідомлялося, Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.
  • Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі.
  • На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.
  • Згодом стало відомо, що 14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину.
  • На залізничній платформі у Броварському районі виявили загиблих.
  • Також зазначалося, що цієї ночі ворог завдав жахливого удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії "Епіцентр".
  • За даними ПС, 28 ракет та 115 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО вдалося збити 98 безпілотників.
  • Станом на 10.30 5 серпня, 17 загиблих та 34 поранених внаслідок балістичних ударів РФ по Києву та області.

Читайте: Витік аміаку в Києві усунуто, загрози життю містян немає, - ДСНС

Автор: 

Київ (16765) обстріл (36002) Novus (1)
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