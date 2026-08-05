Удар по логістичному центру NOVUS: "Слава Богу, всі спустилися в бомбосховище". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Російські окупанти в ніч на 5 серпня атакували продуктовий склади мережі супермаркетів NOVUS.
Про це повідомляє кореспондентка Цензор.НЕТ.
Подробиці
Охоронець розповів, що нічна зміна встигла заховатися в укриття.
"Слава Богу, всі оперативно, поставилися серйозно, спустилися в бомбосховище. Здається три (прильоти було. - Ред.)", - зазначив він.
Що передувало?
- Як повідомлялося, Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.
- Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі.
- На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.
- Згодом стало відомо, що 14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину.
- На залізничній платформі у Броварському районі виявили загиблих.
- Також зазначалося, що цієї ночі ворог завдав жахливого удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії "Епіцентр".
- За даними ПС, 28 ракет та 115 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО вдалося збити 98 безпілотників.
- Станом на 10.30 5 серпня, 17 загиблих та 34 поранених внаслідок балістичних ударів РФ по Києву та області.
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