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Балистическая атака на Киевскую область: несмотря на жару, спасатели продолжают ликвидировать последствия. ВИДЕО+ФОТО

Спасатели продолжают ликвидировать последствия массированной баллистической атаки в Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"В настоящее время спасатели продолжают тушить пожары на объектах в Бучанском и Броварском районах.

Несмотря на жаркую погоду и высокую температуру воздуха, спасатели непрерывно проводят заливку очагов возгорания, разбор поврежденных конструкций и устранение последствий разрушений", — отметили там.

В то же время пиротехнические подразделения ГСЧС обследуют территории на наличие взрывоопасных предметов.

Удар по Киевской области 5 августа: ГСЧС ликвидирует последствия
Удар по Киевской области 5 августа: ГСЧС ликвидирует последствия
Удар по Киевской области 5 августа: ГСЧС ликвидирует последствия
Удар по Киевской области 5 августа: ГСЧС ликвидирует последствия
Удар по Киевской области 5 августа: ГСЧС ликвидирует последствия
Удар по Киевской области 5 августа: ГСЧС ликвидирует последствия
Удар по Киевской области 5 августа: ГСЧС ликвидирует последствия
Удар по Киевской области 5 августа: ГСЧС ликвидирует последствия
Удар по Киевской области 5 августа: ГСЧС ликвидирует последствия
Удар по Киевской области 5 августа: ГСЧС ликвидирует последствия
Удар по Киевской области 5 августа: ГСЧС ликвидирует последствия
Удар по Киевской области 5 августа: ГСЧС ликвидирует последствия
Удар по Киевской области 5 августа: ГСЧС ликвидирует последствия
Удар по Киевской области 5 августа: ГСЧС ликвидирует последствия

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Атака РФ в ночь на 5 августа

  • Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.
  • Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.
  • В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.
  • Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.
  • На железнодорожной платформе в Броварском районе обнаружили погибших.
  • Также отмечалось, что этой ночью враг нанес ужасающий удар по производственной и логистической инфраструктуре компании "Эпицентр".
  • По данным ПС, РФ выпустила по Украине 28 ракет и 115 БПЛА: ПВО удалось сбить 98 беспилотников.
  • Известно о17 погибших и 34 раненых в результате баллистических ударов РФ по Киеву и области.

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Киевская область (4938) обстрел (34753) ГСЧС (5425)
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