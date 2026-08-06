Балістична атака на Київщину: попри спеку, триває ліквідація наслідків рятувальниками. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки масованої балістичної атаки на Київщині.
Про це повідомила пресслужба ДСНС Київщини, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Наразі рятувальники продовжують приборкувати загоряння на об'єктах у Бучанському та Броварському районах.
Попри спекотну погоду та високу температуру повітря, надзвичайники безперервно проводяться проливання осередків горіння, розбір пошкоджених конструкцій та усунення наслідків руйнувань", - зазначили там.
Водночас піротехнічні підрозділи ДСНС обстежують території на наявність вибухонебезпечних предметів.
Атака РФ в ніч на 5 серпня
- Як повідомлялося, Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.
- Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі.
- На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.
- Згодом стало відомо, що 14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину.
- На залізничній платформі у Броварському районі виявили загиблих.
- Також зазначалося, що цієї ночі ворог завдав жахливого удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії "Епіцентр".
- За даними ПС, 28 ракет та 115 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО вдалося збити 98 безпілотників.
- Відомо про 17 загиблих та 34 поранених внаслідок балістичних ударів РФ по Києву та області.
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