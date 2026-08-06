Балістична атака на Київщину: попри спеку, триває ліквідація наслідків рятувальниками. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки масованої балістичної атаки на Київщині.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Київщини, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Наразі рятувальники продовжують приборкувати загоряння на об'єктах у Бучанському та Броварському районах.

Попри спекотну погоду та високу температуру повітря, надзвичайники безперервно проводяться проливання осередків горіння, розбір пошкоджених конструкцій та усунення наслідків руйнувань", - зазначили там.

Водночас піротехнічні підрозділи ДСНС обстежують території на наявність вибухонебезпечних предметів.





























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Атака РФ в ніч на 5 серпня

Як повідомлялося, Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.

Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі.

На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.

Згодом стало відомо, що 14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину.

На залізничній платформі у Броварському районі виявили загиблих.

Також зазначалося, що цієї ночі ворог завдав жахливого удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії "Епіцентр".

За даними ПС, 28 ракет та 115 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО вдалося збити 98 безпілотників.

Відомо про 17 загиблих та 34 поранених внаслідок балістичних ударів РФ по Києву та області.

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