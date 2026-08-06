УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11667 відвідувачів онлайн
Новини Фото Масований комбінований удар
1 486 6

Балістична атака на Київщину: попри спеку, триває ліквідація наслідків рятувальниками. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки масованої балістичної атаки на Київщині.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Київщини, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Наразі рятувальники продовжують приборкувати загоряння на об'єктах у Бучанському та Броварському районах.

Попри спекотну погоду та високу температуру повітря, надзвичайники безперервно проводяться проливання осередків горіння, розбір пошкоджених конструкцій та усунення наслідків руйнувань", - зазначили там.

Водночас піротехнічні підрозділи ДСНС обстежують території на наявність вибухонебезпечних предметів.

Удар по Київщині 5 серпня: ДСНС ліквідує наслідки
Удар по Київщині 5 серпня: ДСНС ліквідує наслідки
Удар по Київщині 5 серпня: ДСНС ліквідує наслідки
Удар по Київщині 5 серпня: ДСНС ліквідує наслідки
Удар по Київщині 5 серпня: ДСНС ліквідує наслідки
Удар по Київщині 5 серпня: ДСНС ліквідує наслідки
Удар по Київщині 5 серпня: ДСНС ліквідує наслідки
Удар по Київщині 5 серпня: ДСНС ліквідує наслідки
Удар по Київщині 5 серпня: ДСНС ліквідує наслідки
Удар по Київщині 5 серпня: ДСНС ліквідує наслідки
Удар по Київщині 5 серпня: ДСНС ліквідує наслідки
Удар по Київщині 5 серпня: ДСНС ліквідує наслідки
Удар по Київщині 5 серпня: ДСНС ліквідує наслідки
Удар по Київщині 5 серпня: ДСНС ліквідує наслідки

Читайте: Інформація про ураження ворогом Бортницької станції аерації не відповідає дійсності, - Генштаб

Атака РФ в ніч на 5 серпня

  • Як повідомлялося, Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.
  • Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі.
  • На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.
  • Згодом стало відомо, що 14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину.
  • На залізничній платформі у Броварському районі виявили загиблих.
  • Також зазначалося, що цієї ночі ворог завдав жахливого удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії "Епіцентр".
  • За даними ПС, 28 ракет та 115 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО вдалося збити 98 безпілотників.
  • Відомо про 17 загиблих та 34 поранених внаслідок балістичних ударів РФ по Києву та області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по двох розподільчих центрах "Сільпо": загинули 6 працівників

Автор: 

Київська область (4594) обстріл (36050) ДСНС (5421)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 