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По делу Чауса готовится ходатайство о смене подследственности, - адвокат Кравец. ВИДЕО

По делу экс-судьи Николая Чауса готовится ходатайство в Офис Генпрокурора.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом рассказал адвокат Чауса Ростислав Кравец.

"Вчера мне удалось его найти, пообщаться и обсудить ситуацию, которая сложилась. Сейчас мы будем готовить ходатайство на Офис генерального прокурора относительно смены подследственности дела. В принципе, оно уже готово, сейчас его коллеги дорабатывают, и я размещу его в открытом доступе, чтобы не было никаких злоупотреблений. Вчера мне удалось ознакомиться с материалами досудебного расследования, а частности, ходатайством об избрании меры пресечения, подозрения. Я по тому делу не был его адвокатом, но вчера после обеда смог получить от НАБУ эти документы. Так что сейчас будем к этому готовиться. У меня есть еще несколько вопросов к нему о тех документах, которые я увидел, и дальше будем работать", - заявил он.

Видео Право в Україні

Кроме того, адвокат рассказал о статусе и физическом состоянии Чауса.

"Что касается статуса, в НАБУ, где расследуется дело о взятке, он подозреваемый, а в СБУ, где расследуется дело о его похищении, он фактически потерпевший. Сейчас он не является задержанным. Что касается его физического состояния, когда мы вчера общались, я не медик, но мне показалось, что выглядит он нехорошо. Это мягко говоря. Когда я у него был и хотел, чтобы он пообщался с женой с моего телефона, следователи СБУ просили этого не делать в связи с требованием безопасности — чтобы нельзя было установить его местонахождение. Из того, что я узнал от господина Чауса, ему действительно может грозить опасность. Я думаю, что власти пусть хоть СНБО собирают, но решат, что дальше делать с этим делом", - отметил Кравец.

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Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

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Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают.

Также читайте: СБУ: Чауса допросили о похищении, он под защитой

Адвокату семьи Чауса Роману Кравцу в СБУ сообщили, что официально экс-судья не находится на территории управления спецслужбы.

Автор: 

адвокат (1431) НАБУ (4221) СБУ (19890) Чаус Николай (330)


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Топ комментарии
+15
зе-банат насрал себе чаусом в штаны, на зло Порошенко =) Необучаемое зебилье)
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02.08.2021 12:09
+11
Даже как то интересно как из за смены подследственности обвиняемый превращается в потерпевшего.
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02.08.2021 12:08
+9
тухлая история . зеленые из за своей тупости зашкварились это такое . но репутационные потери Украины это не шутки . фактически из за дилетантов у власти мы очень нехорошо выглядим в глазах друзей и союзников
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02.08.2021 12:12
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Даже как то интересно как из за смены подследственности обвиняемый превращается в потерпевшего.
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02.08.2021 12:08 Ответить
Ты чё не понял?
Его же Порошенко украл из Молдовы, и спрятал
в Винницкой области между своих сельхозпредприятий...
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02.08.2021 13:54 Ответить
Вы уже сообщили куда следует?
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02.08.2021 14:11 Ответить
Пострадавший взяточник,очень интересно...
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02.08.2021 12:08 Ответить
зе-банат насрал себе чаусом в штаны, на зло Порошенко =) Необучаемое зебилье)
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02.08.2021 12:09 Ответить
Чаус в сбу потерпевший, но дело о подсдедственности менять будут, чтоб оно оказалось в сбу. На каких зебилов рассчитан этот высер адвоката?
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02.08.2021 12:09 Ответить
На 73% голосоваших на выборах в 2019 году.
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02.08.2021 12:31 Ответить
Тут до адвоката мінімум претензій. То його обов"язок, щоб клієнт уникнув покарання.
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02.08.2021 15:16 Ответить
Это не адвокат, это мама, потерявшая сына. Может в следующий раз эта мама найдет его на льдинке?
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02.08.2021 12:10 Ответить
Зеля гарячково затирає сліди злочину.
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02.08.2021 12:12 Ответить
оно еще и тихо бздит... и поэтому делает еще больше ошибок...
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02.08.2021 12:19 Ответить
тухлая история . зеленые из за своей тупости зашкварились это такое . но репутационные потери Украины это не шутки . фактически из за дилетантов у власти мы очень нехорошо выглядим в глазах друзей и союзников
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02.08.2021 12:12 Ответить
"Друзьям" и "союзникам" нас рать на возню с Чаусом, так что о репутационных потерях говорить смешно. Добавят статью о похищении и будут уже расследовать типа совместно с молдаванами.
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02.08.2021 15:04 Ответить
https://censor.net/ru/user/482664, оскільки ви є людиною недалекою, то ви й доходите до таких висновків.
насправді ж нікому ні на що не "насрати", всі роблять висновки й корегують свої позиції щодо України.
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02.08.2021 15:42 Ответить
"Орли" Торчка його і вікрали...
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02.08.2021 12:16 Ответить
Права людини й оце, від ЧЄЛАВЄКА ОФІСУ БУРАІТІНО, як це суміщати?
рин-карта, квартира и машина: Милованов написал заявление на Данилюка в полицию и рассказал о приезде в США

ЦЕНЗОРУНЕТ
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02.08.2021 12:20 Ответить
Тетяна Монтян жжет напалмом:
https://youtu.be/F6iJXYomr4E
Вот же стервозная баба!
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02.08.2021 12:25 Ответить
дура она и сепарка.
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02.08.2021 12:30 Ответить
Не знаю, не знаю, но Зе она мочит с удивительным вдохновением и страстью. Может от чрезмерной стервозности.
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02.08.2021 12:56 Ответить
так она молдованка
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02.08.2021 22:46 Ответить
Навряд чи дурна. Раніше була дещо стриманіша. Видать, як чоловік помер, попустило її, стала більш відверта.
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02.08.2021 16:43 Ответить
Ай молодца
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02.08.2021 15:33 Ответить
Для чего Вы тут рекламируете эту руснявую мразоту?
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02.08.2021 16:58 Ответить
а чтоби помнілі, как в совкє жить

...Щоразу, коли, після вовік-благословенного 1991-го, я впізнавала, як звір на запах, повернення в повітря моєї країни "того самого досвіду" совка (напряму в 2004-му і 2013-14-му, але було і в міжчасі, в 2009-му ним смерділо від БЮТу, навіть більше, ніж від "реґіонів", а 2-га каденція Кучми накачувалась ним поступово, як непровітрюване приміщення...), - щоразу мені так само ставало "млосно" (дуже точно знайдене слово!), і я знала. що зроблю все, дослівно - ВСЕ, без перебільшень, - щоб ніколи, НІКОЛИ більше не мусити знову так жити, бо - згадувався сов. анекдот про "отдать жизнь за партию" - "на хрена мне такая жизнь?" (с) - https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
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02.08.2021 17:36 Ответить
А как потерпевшему ,ему из бюджета надо выплатит компенсацию несколько десятков миллионов за счет налогоплательщиков!Во как все лихо оформили!
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02.08.2021 12:39 Ответить
такое впечатление, что этот Чаус сраный не судья-коррупционер, ломавший людям жизни за взятку и сбежавший от суда, а политзаключенный, новый герой Украины.
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02.08.2021 12:40 Ответить
просто одни боятся что он может что-то знать, а другие знают, что он что-то знает...
и от того с кем первым он начнет делится своими воспоминаниями и зависит его статус...и скорее всего здоровье (что-то он на идиота нагрколыжного стал походить...видимо могли на что-то подсадить...или он такой от рождения? )))
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02.08.2021 15:15 Ответить
Все судьи взяточники. Но он отличается от других тем, что он судил Корбана. Кто-то доволен результатами его суда, а кто-то не доволен. Наверно осюда все и пошло.
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02.08.2021 12:47 Ответить
Действия и поведение зе, не вызывает никакого оптимизма, последовательное предательство Украины; но удивляет равнодушие патриотов; и вообще, всей нации, когда кричущих фактов предательства предостаточно, будем продолжать жевать сопли, как уже случилось с януковичем, сейчас мы идем аналогичной дорогой, доколе?
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02.08.2021 13:07 Ответить
Оце буде хохма, коли чавуса бєнядіктава зроблять з нього свідка і він від отримає захист від тих хто його переслідує(набу наприклад)
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02.08.2021 13:14 Ответить
Історія з Чаусом схожа на мильний серіал (тут 95 кварталу карти в руки). Робляться кроки, пишуться сценарії на крок, на одну серію, а чим закінчеться не знають самі режисери-сценаристи.
От попали вони з викраденням Чауса з Молдови, і тепер ніяк не можуть вигадати якийсь прадоподібний сценарій, що робити далі. Тому Чаус і під "захистом СБУ" від правосуддя, поки в ОП не придумують якусь легенду -сценарій
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02.08.2021 15:22 Ответить
Йоу, та це ж не "чаус" - це Джеймс Бонд!
Така вєлична людина шо має бути під державною охороною 24/7/365
Зараз ще й плівки знайдуться усіх його справ на благо України, і медалі йому... і ордени... і довічне утримування за рхунок держави!
Шо ви мелете, які там 3 літрові банки з грошима на огороді? то кляті поліціянти підкинули, Чаус - кристально чиста людина!
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02.08.2021 16:06 Ответить
Нелегка доля в слуги вaльцмaнa.
Мотайте на хвіст, хоботня
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02.08.2021 16:08 Ответить
У справі Чауса готується клопотання про зміну підслідності, - адвокат Кравець - Цензор.НЕТ 7629
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02.08.2021 19:45 Ответить
Eдинственный выход-ходатайство о смене пола.Был чаос,станет чаосита.
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02.08.2021 17:05 Ответить
Чаус Шредингера. Какой эпический фэйл зели и ко, я оуеваю от этой компании идиотов, лузеров и барыг, если талантливый человек талантлив во всем, то квартальные - это доказательство того, что куда не поставь клоуна, на выходе будет все тот же цырк на дроте.
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02.08.2021 19:42 Ответить
Тоесть мы все должны пожалеть бедного ублюдка взявшего НЕ первую взятку. взятка в 100к баксов. Затем боров убежал, когда отказали в убежище организовал похищение.
Теперь вот он святой за вязтку в мегамасштаюх и за то что срыгнул от суда в целом.
А может этому борову должно быть настолько плохо чтоб он сдох? Как считают адвокато-путаны лживые. В Китае этого ублюдка бы давно расстреляли. Эта тварь должна получить пожизненное заключение
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03.08.2021 10:06 Ответить
 
 