По делу Чауса готовится ходатайство о смене подследственности, - адвокат Кравец. ВИДЕО
По делу экс-судьи Николая Чауса готовится ходатайство в Офис Генпрокурора.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом рассказал адвокат Чауса Ростислав Кравец.
"Вчера мне удалось его найти, пообщаться и обсудить ситуацию, которая сложилась. Сейчас мы будем готовить ходатайство на Офис генерального прокурора относительно смены подследственности дела. В принципе, оно уже готово, сейчас его коллеги дорабатывают, и я размещу его в открытом доступе, чтобы не было никаких злоупотреблений. Вчера мне удалось ознакомиться с материалами досудебного расследования, а частности, ходатайством об избрании меры пресечения, подозрения. Я по тому делу не был его адвокатом, но вчера после обеда смог получить от НАБУ эти документы. Так что сейчас будем к этому готовиться. У меня есть еще несколько вопросов к нему о тех документах, которые я увидел, и дальше будем работать", - заявил он.
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Кроме того, адвокат рассказал о статусе и физическом состоянии Чауса.
"Что касается статуса, в НАБУ, где расследуется дело о взятке, он подозреваемый, а в СБУ, где расследуется дело о его похищении, он фактически потерпевший. Сейчас он не является задержанным. Что касается его физического состояния, когда мы вчера общались, я не медик, но мне показалось, что выглядит он нехорошо. Это мягко говоря. Когда я у него был и хотел, чтобы он пообщался с женой с моего телефона, следователи СБУ просили этого не делать в связи с требованием безопасности — чтобы нельзя было установить его местонахождение. Из того, что я узнал от господина Чауса, ему действительно может грозить опасность. Я думаю, что власти пусть хоть СНБО собирают, но решат, что дальше делать с этим делом", - отметил Кравец.
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы
6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.
17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.
30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.
Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают.
Адвокату семьи Чауса Роману Кравцу в СБУ сообщили, что официально экс-судья не находится на территории управления спецслужбы.
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Его же Порошенко украл из Молдовы, и спрятал
в Винницкой области между своих сельхозпредприятий...
насправді ж нікому ні на що не "насрати", всі роблять висновки й корегують свої позиції щодо України.
рин-карта, квартира и машина: Милованов написал заявление на Данилюка в полицию и рассказал о приезде в США
ЦЕНЗОРУНЕТ
https://youtu.be/F6iJXYomr4E
Вот же стервозная баба!
...Щоразу, коли, після вовік-благословенного 1991-го, я впізнавала, як звір на запах, повернення в повітря моєї країни "того самого досвіду" совка (напряму в 2004-му і 2013-14-му, але було і в міжчасі, в 2009-му ним смерділо від БЮТу, навіть більше, ніж від "реґіонів", а 2-га каденція Кучми накачувалась ним поступово, як непровітрюване приміщення...), - щоразу мені так само ставало "млосно" (дуже точно знайдене слово!), і я знала. що зроблю все, дослівно - ВСЕ, без перебільшень, - щоб ніколи, НІКОЛИ більше не мусити знову так жити, бо - згадувався сов. анекдот про "отдать жизнь за партию" - "на хрена мне такая жизнь?" (с) - https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
и от того с кем первым он начнет делится своими воспоминаниями и зависит его статус...и скорее всего здоровье (что-то он на идиота нагрколыжного стал походить...видимо могли на что-то подсадить...или он такой от рождения? )))
От попали вони з викраденням Чауса з Молдови, і тепер ніяк не можуть вигадати якийсь прадоподібний сценарій, що робити далі. Тому Чаус і під "захистом СБУ" від правосуддя, поки в ОП не придумують якусь легенду -сценарій
Така вєлична людина шо має бути під державною охороною 24/7/365
Зараз ще й плівки знайдуться усіх його справ на благо України, і медалі йому... і ордени... і довічне утримування за рхунок держави!
Шо ви мелете, які там 3 літрові банки з грошима на огороді? то кляті поліціянти підкинули, Чаус - кристально чиста людина!
Мотайте на хвіст, хоботня
Теперь вот он святой за вязтку в мегамасштаюх и за то что срыгнул от суда в целом.
А может этому борову должно быть настолько плохо чтоб он сдох? Как считают адвокато-путаны лживые. В Китае этого ублюдка бы давно расстреляли. Эта тварь должна получить пожизненное заключение