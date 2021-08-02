По делу Чауса готовится ходатайство о смене подследственности, - адвокат Кравец. ВИДЕО

По делу экс-судьи Николая Чауса готовится ходатайство в Офис Генпрокурора.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом рассказал адвокат Чауса Ростислав Кравец.

"Вчера мне удалось его найти, пообщаться и обсудить ситуацию, которая сложилась. Сейчас мы будем готовить ходатайство на Офис генерального прокурора относительно смены подследственности дела. В принципе, оно уже готово, сейчас его коллеги дорабатывают, и я размещу его в открытом доступе, чтобы не было никаких злоупотреблений. Вчера мне удалось ознакомиться с материалами досудебного расследования, а частности, ходатайством об избрании меры пресечения, подозрения. Я по тому делу не был его адвокатом, но вчера после обеда смог получить от НАБУ эти документы. Так что сейчас будем к этому готовиться. У меня есть еще несколько вопросов к нему о тех документах, которые я увидел, и дальше будем работать", - заявил он.

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Кроме того, адвокат рассказал о статусе и физическом состоянии Чауса.

"Что касается статуса, в НАБУ, где расследуется дело о взятке, он подозреваемый, а в СБУ, где расследуется дело о его похищении, он фактически потерпевший. Сейчас он не является задержанным. Что касается его физического состояния, когда мы вчера общались, я не медик, но мне показалось, что выглядит он нехорошо. Это мягко говоря. Когда я у него был и хотел, чтобы он пообщался с женой с моего телефона, следователи СБУ просили этого не делать в связи с требованием безопасности — чтобы нельзя было установить его местонахождение. Из того, что я узнал от господина Чауса, ему действительно может грозить опасность. Я думаю, что власти пусть хоть СНБО собирают, но решат, что дальше делать с этим делом", - отметил Кравец.

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Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

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Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают.

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Адвокату семьи Чауса Роману Кравцу в СБУ сообщили, что официально экс-судья не находится на территории управления спецслужбы.