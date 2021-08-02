У справі Чауса готується клопотання про зміну підслідності, - адвокат Кравець. ВIДЕО

У справі екссудді Миколи Чауса готується клопотання до Офісу Генпрокурора.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це розповів адвокат Чауса Ростислав Кравець.

"Вчора мені вдалося його знайти, поспілкуватися й обговорити ситуацію, яка склалася. Зараз ми будемо готувати клопотання на Офіс Генерального прокурора щодо зміни підслідності справи. В принципі, воно вже готове, зараз його колеги допрацьовують, і я розміщу його у відкритому доступі, щоб не було жодних зловживань. Вчора мені вдалося ознайомитися з матеріалами досудового розслідування, а зокрема, клопотанням про обрання запобіжного заходу, підозри. Я у тій справі не був його адвокатом, але вчора після обіду зміг отримати від НАБУ ці документи. Тож зараз будемо до цього готуватися. У мене є ще кілька питань до нього про ті документи, які я побачив, і далі будемо працювати", - заявив він.

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Крім того, адвокат розповів про статус і фізичний стан Чауса.

"Що стосується статусу, в НАБУ, де розслідується справа про хабарі, він підозрюваний, а в СБУ, де розслідується справа про його викрадення, він фактично потерпілий. Зараз він не є затриманим. Що стосується його фізичного стану, коли ми вчора спілкувалися, я не медик, але мені здалося, що вигляд у нього не дуже. Це м'яко кажучи. Коли я в нього був і хотів, щоб він поспілкувався з дружиною з мого телефону, слідчі СБУ просили цього не робити у зв'язку з вимогою безпеки - щоб не можна було встановити його місцезнаходження. З того, що я дізнався від пана Чауса, йому дійсно може загрожувати небезпека. Я думаю, що влада нехай хоч РНБО збирають, але вирішать, що далі робити з цією справою", - зазначив Кравець.

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Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

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Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають.

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Адвокату сім'ї Чауса Роману Кравцю в СБУ повідомили, що офіційно екссуддя не перебуває на території управління спецслужби.