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У справі Чауса готується клопотання про зміну підслідності, - адвокат Кравець. ВIДЕО

У справі екссудді Миколи Чауса готується клопотання до Офісу Генпрокурора.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це розповів адвокат Чауса Ростислав Кравець.

"Вчора мені вдалося його знайти, поспілкуватися й обговорити ситуацію, яка склалася. Зараз ми будемо готувати клопотання на Офіс Генерального прокурора щодо зміни підслідності справи. В принципі, воно вже готове, зараз його колеги допрацьовують, і я розміщу його у відкритому доступі, щоб не було жодних зловживань. Вчора мені вдалося ознайомитися з матеріалами досудового розслідування, а зокрема, клопотанням про обрання запобіжного заходу, підозри. Я у тій справі не був його адвокатом, але вчора після обіду зміг отримати від НАБУ ці документи. Тож зараз будемо до цього готуватися. У мене є ще кілька питань до нього про ті документи, які я побачив, і далі будемо працювати", - заявив він.

Відео Право в Україні

Крім того, адвокат розповів про статус і фізичний стан Чауса.

"Що стосується статусу, в НАБУ, де розслідується справа про хабарі, він підозрюваний, а в СБУ, де розслідується справа про його викрадення, він фактично потерпілий. Зараз він не є затриманим. Що стосується його фізичного стану, коли ми вчора спілкувалися, я не медик, але мені здалося, що вигляд у нього не дуже. Це м'яко кажучи. Коли я в нього був і хотів, щоб він поспілкувався з дружиною з мого телефону, слідчі СБУ просили цього не робити у зв'язку з вимогою безпеки - щоб не можна було встановити його місцезнаходження. З того, що я дізнався від пана Чауса, йому дійсно може загрожувати небезпека. Я думаю, що влада нехай хоч РНБО збирають, але вирішать, що далі робити з цією справою", - зазначив Кравець.

Також читайте: "Миколу Чауса знайдено. Він не є поки затриманим і перебуває під захистом СБУ", - адвокат Кравець

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Дивіться також: "Гуляв босоніж, у самих шортах, намотував кола": мешканці Мазурівки на Вінниччині розповіли про перебування Чауса в їхньому селі. ВIДЕО

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають.

Читайте також: СБУ: Чауса допитали про викрадення, він під захистом

Адвокату сім'ї Чауса Роману Кравцю в СБУ повідомили, що офіційно екссуддя не перебуває на території управління спецслужби.

Автор: 

адвокат (935) НАБУ (5066) СБУ (12801) Чаус Микола (327)


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Топ коментарі
+15
зе-банат насрал себе чаусом в штаны, на зло Порошенко =) Необучаемое зебилье)
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02.08.2021 12:09
+11
Даже как то интересно как из за смены подследственности обвиняемый превращается в потерпевшего.
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02.08.2021 12:08
+9
тухлая история . зеленые из за своей тупости зашкварились это такое . но репутационные потери Украины это не шутки . фактически из за дилетантов у власти мы очень нехорошо выглядим в глазах друзей и союзников
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02.08.2021 12:12
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Даже как то интересно как из за смены подследственности обвиняемый превращается в потерпевшего.
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02.08.2021 12:08 Відповісти
Ты чё не понял?
Его же Порошенко украл из Молдовы, и спрятал
в Винницкой области между своих сельхозпредприятий...
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02.08.2021 13:54 Відповісти
Вы уже сообщили куда следует?
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02.08.2021 14:11 Відповісти
Пострадавший взяточник,очень интересно...
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02.08.2021 12:08 Відповісти
зе-банат насрал себе чаусом в штаны, на зло Порошенко =) Необучаемое зебилье)
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02.08.2021 12:09 Відповісти
Чаус в сбу потерпевший, но дело о подсдедственности менять будут, чтоб оно оказалось в сбу. На каких зебилов рассчитан этот высер адвоката?
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02.08.2021 12:09 Відповісти
На 73% голосоваших на выборах в 2019 году.
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02.08.2021 12:31 Відповісти
Тут до адвоката мінімум претензій. То його обов"язок, щоб клієнт уникнув покарання.
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02.08.2021 15:16 Відповісти
Это не адвокат, это мама, потерявшая сына. Может в следующий раз эта мама найдет его на льдинке?
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02.08.2021 12:10 Відповісти
Зеля гарячково затирає сліди злочину.
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02.08.2021 12:12 Відповісти
оно еще и тихо бздит... и поэтому делает еще больше ошибок...
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02.08.2021 12:19 Відповісти
тухлая история . зеленые из за своей тупости зашкварились это такое . но репутационные потери Украины это не шутки . фактически из за дилетантов у власти мы очень нехорошо выглядим в глазах друзей и союзников
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02.08.2021 12:12 Відповісти
"Друзьям" и "союзникам" нас рать на возню с Чаусом, так что о репутационных потерях говорить смешно. Добавят статью о похищении и будут уже расследовать типа совместно с молдаванами.
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02.08.2021 15:04 Відповісти
https://censor.net/ru/user/482664, оскільки ви є людиною недалекою, то ви й доходите до таких висновків.
насправді ж нікому ні на що не "насрати", всі роблять висновки й корегують свої позиції щодо України.
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02.08.2021 15:42 Відповісти
"Орли" Торчка його і вікрали...
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02.08.2021 12:16 Відповісти
Права людини й оце, від ЧЄЛАВЄКА ОФІСУ БУРАІТІНО, як це суміщати?
рин-карта, квартира и машина: Милованов написал заявление на Данилюка в полицию и рассказал о приезде в США

ЦЕНЗОРУНЕТ
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02.08.2021 12:20 Відповісти
Тетяна Монтян жжет напалмом:
https://youtu.be/F6iJXYomr4E
Вот же стервозная баба!
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02.08.2021 12:25 Відповісти
дура она и сепарка.
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02.08.2021 12:30 Відповісти
Не знаю, не знаю, но Зе она мочит с удивительным вдохновением и страстью. Может от чрезмерной стервозности.
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02.08.2021 12:56 Відповісти
так она молдованка
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02.08.2021 22:46 Відповісти
Навряд чи дурна. Раніше була дещо стриманіша. Видать, як чоловік помер, попустило її, стала більш відверта.
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02.08.2021 16:43 Відповісти
Ай молодца
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02.08.2021 15:33 Відповісти
Для чего Вы тут рекламируете эту руснявую мразоту?
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02.08.2021 16:58 Відповісти
а чтоби помнілі, как в совкє жить

...Щоразу, коли, після вовік-благословенного 1991-го, я впізнавала, як звір на запах, повернення в повітря моєї країни "того самого досвіду" совка (напряму в 2004-му і 2013-14-му, але було і в міжчасі, в 2009-му ним смерділо від БЮТу, навіть більше, ніж від "реґіонів", а 2-га каденція Кучми накачувалась ним поступово, як непровітрюване приміщення...), - щоразу мені так само ставало "млосно" (дуже точно знайдене слово!), і я знала. що зроблю все, дослівно - ВСЕ, без перебільшень, - щоб ніколи, НІКОЛИ більше не мусити знову так жити, бо - згадувався сов. анекдот про "отдать жизнь за партию" - "на хрена мне такая жизнь?" (с) - https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
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02.08.2021 17:36 Відповісти
А как потерпевшему ,ему из бюджета надо выплатит компенсацию несколько десятков миллионов за счет налогоплательщиков!Во как все лихо оформили!
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02.08.2021 12:39 Відповісти
такое впечатление, что этот Чаус сраный не судья-коррупционер, ломавший людям жизни за взятку и сбежавший от суда, а политзаключенный, новый герой Украины.
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02.08.2021 12:40 Відповісти
просто одни боятся что он может что-то знать, а другие знают, что он что-то знает...
и от того с кем первым он начнет делится своими воспоминаниями и зависит его статус...и скорее всего здоровье (что-то он на идиота нагрколыжного стал походить...видимо могли на что-то подсадить...или он такой от рождения? )))
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02.08.2021 15:15 Відповісти
Все судьи взяточники. Но он отличается от других тем, что он судил Корбана. Кто-то доволен результатами его суда, а кто-то не доволен. Наверно осюда все и пошло.
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02.08.2021 12:47 Відповісти
Действия и поведение зе, не вызывает никакого оптимизма, последовательное предательство Украины; но удивляет равнодушие патриотов; и вообще, всей нации, когда кричущих фактов предательства предостаточно, будем продолжать жевать сопли, как уже случилось с януковичем, сейчас мы идем аналогичной дорогой, доколе?
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02.08.2021 13:07 Відповісти
Оце буде хохма, коли чавуса бєнядіктава зроблять з нього свідка і він від отримає захист від тих хто його переслідує(набу наприклад)
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02.08.2021 13:14 Відповісти
Історія з Чаусом схожа на мильний серіал (тут 95 кварталу карти в руки). Робляться кроки, пишуться сценарії на крок, на одну серію, а чим закінчеться не знають самі режисери-сценаристи.
От попали вони з викраденням Чауса з Молдови, і тепер ніяк не можуть вигадати якийсь прадоподібний сценарій, що робити далі. Тому Чаус і під "захистом СБУ" від правосуддя, поки в ОП не придумують якусь легенду -сценарій
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02.08.2021 15:22 Відповісти
Йоу, та це ж не "чаус" - це Джеймс Бонд!
Така вєлична людина шо має бути під державною охороною 24/7/365
Зараз ще й плівки знайдуться усіх його справ на благо України, і медалі йому... і ордени... і довічне утримування за рхунок держави!
Шо ви мелете, які там 3 літрові банки з грошима на огороді? то кляті поліціянти підкинули, Чаус - кристально чиста людина!
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02.08.2021 16:06 Відповісти
Нелегка доля в слуги вaльцмaнa.
Мотайте на хвіст, хоботня
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02.08.2021 16:08 Відповісти
У справі Чауса готується клопотання про зміну підслідності, - адвокат Кравець - Цензор.НЕТ 7629
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02.08.2021 19:45 Відповісти
Eдинственный выход-ходатайство о смене пола.Был чаос,станет чаосита.
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02.08.2021 17:05 Відповісти
Чаус Шредингера. Какой эпический фэйл зели и ко, я оуеваю от этой компании идиотов, лузеров и барыг, если талантливый человек талантлив во всем, то квартальные - это доказательство того, что куда не поставь клоуна, на выходе будет все тот же цырк на дроте.
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02.08.2021 19:42 Відповісти
Тоесть мы все должны пожалеть бедного ублюдка взявшего НЕ первую взятку. взятка в 100к баксов. Затем боров убежал, когда отказали в убежище организовал похищение.
Теперь вот он святой за вязтку в мегамасштаюх и за то что срыгнул от суда в целом.
А может этому борову должно быть настолько плохо чтоб он сдох? Как считают адвокато-путаны лживые. В Китае этого ублюдка бы давно расстреляли. Эта тварь должна получить пожизненное заключение
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03.08.2021 10:06 Відповісти
 
 