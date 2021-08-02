У справі Чауса готується клопотання про зміну підслідності, - адвокат Кравець. ВIДЕО
У справі екссудді Миколи Чауса готується клопотання до Офісу Генпрокурора.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це розповів адвокат Чауса Ростислав Кравець.
"Вчора мені вдалося його знайти, поспілкуватися й обговорити ситуацію, яка склалася. Зараз ми будемо готувати клопотання на Офіс Генерального прокурора щодо зміни підслідності справи. В принципі, воно вже готове, зараз його колеги допрацьовують, і я розміщу його у відкритому доступі, щоб не було жодних зловживань. Вчора мені вдалося ознайомитися з матеріалами досудового розслідування, а зокрема, клопотанням про обрання запобіжного заходу, підозри. Я у тій справі не був його адвокатом, але вчора після обіду зміг отримати від НАБУ ці документи. Тож зараз будемо до цього готуватися. У мене є ще кілька питань до нього про ті документи, які я побачив, і далі будемо працювати", - заявив він.
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Крім того, адвокат розповів про статус і фізичний стан Чауса.
"Що стосується статусу, в НАБУ, де розслідується справа про хабарі, він підозрюваний, а в СБУ, де розслідується справа про його викрадення, він фактично потерпілий. Зараз він не є затриманим. Що стосується його фізичного стану, коли ми вчора спілкувалися, я не медик, але мені здалося, що вигляд у нього не дуже. Це м'яко кажучи. Коли я в нього був і хотів, щоб він поспілкувався з дружиною з мого телефону, слідчі СБУ просили цього не робити у зв'язку з вимогою безпеки - щоб не можна було встановити його місцезнаходження. З того, що я дізнався від пана Чауса, йому дійсно може загрожувати небезпека. Я думаю, що влада нехай хоч РНБО збирають, але вирішать, що далі робити з цією справою", - зазначив Кравець.
Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.
6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.
4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.
Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.
17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.
30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.
Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають.
Адвокату сім'ї Чауса Роману Кравцю в СБУ повідомили, що офіційно екссуддя не перебуває на території управління спецслужби.
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Его же Порошенко украл из Молдовы, и спрятал
в Винницкой области между своих сельхозпредприятий...
насправді ж нікому ні на що не "насрати", всі роблять висновки й корегують свої позиції щодо України.
рин-карта, квартира и машина: Милованов написал заявление на Данилюка в полицию и рассказал о приезде в США
ЦЕНЗОРУНЕТ
https://youtu.be/F6iJXYomr4E
Вот же стервозная баба!
...Щоразу, коли, після вовік-благословенного 1991-го, я впізнавала, як звір на запах, повернення в повітря моєї країни "того самого досвіду" совка (напряму в 2004-му і 2013-14-му, але було і в міжчасі, в 2009-му ним смерділо від БЮТу, навіть більше, ніж від "реґіонів", а 2-га каденція Кучми накачувалась ним поступово, як непровітрюване приміщення...), - щоразу мені так само ставало "млосно" (дуже точно знайдене слово!), і я знала. що зроблю все, дослівно - ВСЕ, без перебільшень, - щоб ніколи, НІКОЛИ більше не мусити знову так жити, бо - згадувався сов. анекдот про "отдать жизнь за партию" - "на хрена мне такая жизнь?" (с) - https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
и от того с кем первым он начнет делится своими воспоминаниями и зависит его статус...и скорее всего здоровье (что-то он на идиота нагрколыжного стал походить...видимо могли на что-то подсадить...или он такой от рождения? )))
От попали вони з викраденням Чауса з Молдови, і тепер ніяк не можуть вигадати якийсь прадоподібний сценарій, що робити далі. Тому Чаус і під "захистом СБУ" від правосуддя, поки в ОП не придумують якусь легенду -сценарій
Така вєлична людина шо має бути під державною охороною 24/7/365
Зараз ще й плівки знайдуться усіх його справ на благо України, і медалі йому... і ордени... і довічне утримування за рхунок держави!
Шо ви мелете, які там 3 літрові банки з грошима на огороді? то кляті поліціянти підкинули, Чаус - кристально чиста людина!
Мотайте на хвіст, хоботня
Теперь вот он святой за вязтку в мегамасштаюх и за то что срыгнул от суда в целом.
А может этому борову должно быть настолько плохо чтоб он сдох? Как считают адвокато-путаны лживые. В Китае этого ублюдка бы давно расстреляли. Эта тварь должна получить пожизненное заключение