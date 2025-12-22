Лещенко и Подоляка "переназначили" на должности в ОП, они продолжают работать
Советник Ермака Сергей Лещенко заявил, что вместе с Михаилом Подоляком продолжает работать в Офисе Президента. Их переназначили на другие должности.
Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Действительно, когда меняется руководство, то есть ушел глава Офиса, ушли его советники, сейчас нет главы Офиса. Я и Михаил Подоляк переназначены на должность советников Офиса Президента.
Это решение, которому уже не одна неделя", - пояснил он.
По словам Лещенко, в их функционале ничего не изменилось.
"Заместители главы Офиса ответственны за каждое направление, штатные должности, потому что и я, и Михаил Подоляк, мы внештатные советники, а заместители и вертикали под ними, которые работали, так и работают. Собственно говоря, особых изменений в работе Офиса не произошло", - подытожил он.
Ранее СМИ сообщили, что все помощники и советники Ермака уволены из Офиса Президента.
Увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
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