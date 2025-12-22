УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11575 відвідувачів онлайн
Новини Відео Звільнення Єрмака
4 602 48

Лещенка та Подоляка "перепризначили" на посади в ОП, вони продовжують працювати. ВIДЕО

Радник Єрмака Сергій Лещенко заявив, що разом із Михайлом Подоляком продовжує працювати в Офісі Президента. Їх перепризначили на інші посади.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Справді, коли міняється керівництво, тобто пішов глава Офісу, пішли його радники, зараз немає глави Офісу. Я і Михайло Подоляк перепризначені на посаду радників Офісу Президента

Це рішення, якому вже не один тиждень", - пояснив він.

Читайте також: Кожен з кандидатів готовий очолити Офіс Президента, ніхто не відмовлявся, - Зеленський

За словами Лещенка, у їхньому функціоналі нічого не змінилося. 

"Заступники глави Офісу відповідальні за кожен напрямок, штатні посади, бо і я, і Михайло Подоляк, ми позаштатні радники, а заступники і вертикалі під ними, які працювали, так і працюють. Власне кажучи, особливих змін в роботі Офісу не відбулося", - підсумував він.

Раніше ЗМІ повідомили, що усіх помічників та радників Єрмака звільнено з Офісу Президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак регулярно спілкується із Зеленським у Конча-Заспі, - ЗМІ

Звільнення Єрмака

Читайте також: "Ти жодного разу не став на захист країни з 2014-го року. Гидота", - Михайлова дала оцінку Сергію Лещенко

Автор: 

Лещенко Сергій (511) Офіс Президента (2102)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+40
Особливу "цінність" представляю неголена тваринка-пристосуванка СерЛещ.
показати весь коментар
22.12.2025 12:11 Відповісти
+31
"Цінні" кадри, киздець!
показати весь коментар
22.12.2025 12:10 Відповісти
+30
Таке лайно не тоне....
показати весь коментар
22.12.2025 12:10 Відповісти

Завантаження...

 
 