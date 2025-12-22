Лещенка та Подоляка "перепризначили" на посади в ОП, вони продовжують працювати. ВIДЕО

Радник Єрмака Сергій Лещенко заявив, що разом із Михайлом Подоляком продовжує працювати в Офісі Президента. Їх перепризначили на інші посади.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Справді, коли міняється керівництво, тобто пішов глава Офісу, пішли його радники, зараз немає глави Офісу. Я і Михайло Подоляк перепризначені на посаду радників Офісу Президента.

Це рішення, якому вже не один тиждень", - пояснив він.

Читайте також: Кожен з кандидатів готовий очолити Офіс Президента, ніхто не відмовлявся, - Зеленський

За словами Лещенка, у їхньому функціоналі нічого не змінилося.

"Заступники глави Офісу відповідальні за кожен напрямок, штатні посади, бо і я, і Михайло Подоляк, ми позаштатні радники, а заступники і вертикалі під ними, які працювали, так і працюють. Власне кажучи, особливих змін в роботі Офісу не відбулося", - підсумував він.

Раніше ЗМІ повідомили, що усіх помічників та радників Єрмака звільнено з Офісу Президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак регулярно спілкується із Зеленським у Конча-Заспі, - ЗМІ

Звільнення Єрмака

Читайте також: "Ти жодного разу не став на захист країни з 2014-го року. Гидота", - Михайлова дала оцінку Сергію Лещенко