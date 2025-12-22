Лещенка та Подоляка "перепризначили" на посади в ОП, вони продовжують працювати. ВIДЕО
Радник Єрмака Сергій Лещенко заявив, що разом із Михайлом Подоляком продовжує працювати в Офісі Президента. Їх перепризначили на інші посади.
Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
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Що відомо?
"Справді, коли міняється керівництво, тобто пішов глава Офісу, пішли його радники, зараз немає глави Офісу. Я і Михайло Подоляк перепризначені на посаду радників Офісу Президента.
Це рішення, якому вже не один тиждень", - пояснив він.
За словами Лещенка, у їхньому функціоналі нічого не змінилося.
"Заступники глави Офісу відповідальні за кожен напрямок, штатні посади, бо і я, і Михайло Подоляк, ми позаштатні радники, а заступники і вертикалі під ними, які працювали, так і працюють. Власне кажучи, особливих змін в роботі Офісу не відбулося", - підсумував він.
Раніше ЗМІ повідомили, що усіх помічників та радників Єрмака звільнено з Офісу Президента.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, 5 грудня Єрмак відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України.
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