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Новости Видео США Операция США против Ирана
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Момент ракетного удара США по самолетам в Тегеране: среди уничтоженных - российский Ил-76. ВИДЕО

В сети появилось видео атаки американских военных на авиационную технику в Иране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ракетный удар был нанесен по одному из мест дислокации техники в Тегеране.

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В результате уничтожено как минимум два транспортных самолета.

Также отмечается, что среди пораженных целей — самолет Ил-76 российского производства.

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Удары по Ирану

  • 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи — Моджтаба — был избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
  • Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мерц призвал как можно скорее остановить войну с Ираном: "Никому не приносит пользы и вредит экономике"

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Иран (3006) ракеты (3999) самолет (3732) США (29598) атака (1607)
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Топ комментарии
+17
Гарно!....
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14.03.2026 10:00 Ответить
+16
А як ви рахуєте ККД? Операція "WEB" - це знищення елементів унікальної стратегічної військової авіації , частини ядерної тріади, на дальніх аеродромах. А тут ширпотребні транспортники. Збиток відрізняється мінімум в 100 разів.

"WEB" - це дешеві дрони з фур, а тут виліт бомбардувальників, бомби з лазерним наведенням і т.д. Можливим це стало лише після придушення іранської ППО, що обійшлось в мільярди доларів.

Загалом, ефективність по баблу в тисячі раз на користь "WEB". От тільки, хто провів цю операцію, велике питання.
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14.03.2026 11:12 Ответить
+15
Шкода що це не кацапія.
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14.03.2026 10:02 Ответить

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