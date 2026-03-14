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Новини Відео США Операція США проти Ірану
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Момент ракетного удару США по літаках у Тегерані: серед знищених - російський Іл-76. ВIДЕО

У мережі оприлюднили відео атаки американських військових по авіаційній техніці в Ірані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ракетного удару було завдано по одному з місць дислокації техніки в Тегерані.

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У результаті знищено щонайменше два транспортні літаки.

Також зазначається, що серед уражених цілей - літак Іл-76 російського виробництва.

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Удари по Ірану

  • 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
  • Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мерц закликав якнайшвидше зупинити війну з Іраном: "Нікому не приносить користі і шкодить економіці"

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Іран (3531) ракети (4460) літак (3113) США (26799) атака (1672)
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Топ коментарі
+17
Гарно!....
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14.03.2026 10:00 Відповісти
+16
А як ви рахуєте ККД? Операція "WEB" - це знищення елементів унікальної стратегічної військової авіації , частини ядерної тріади, на дальніх аеродромах. А тут ширпотребні транспортники. Збиток відрізняється мінімум в 100 разів.

"WEB" - це дешеві дрони з фур, а тут виліт бомбардувальників, бомби з лазерним наведенням і т.д. Можливим це стало лише після придушення іранської ППО, що обійшлось в мільярди доларів.

Загалом, ефективність по баблу в тисячі раз на користь "WEB". От тільки, хто провів цю операцію, велике питання.
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14.03.2026 11:12 Відповісти
+15
Шкода що це не кацапія.
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14.03.2026 10:02 Відповісти

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