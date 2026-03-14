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Момент ракетного удару США по літаках у Тегерані: серед знищених - російський Іл-76. ВIДЕО
У мережі оприлюднили відео атаки американських військових по авіаційній техніці в Ірані.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ракетного удару було завдано по одному з місць дислокації техніки в Тегерані.
У результаті знищено щонайменше два транспортні літаки.
Також зазначається, що серед уражених цілей - літак Іл-76 російського виробництва.
Удари по Ірану
- 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
- Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.
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"WEB" - це дешеві дрони з фур, а тут виліт бомбардувальників, бомби з лазерним наведенням і т.д. Можливим це стало лише після придушення іранської ППО, що обійшлось в мільярди доларів.
Загалом, ефективність по баблу в тисячі раз на користь "WEB". От тільки, хто провів цю операцію, велике питання.