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Новости Видео Влияние Ермака
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Как Ермак отмывается от коррупции и разминирования? // Без цензуры. ВИДЕО

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак настолько уверовал в собственную значимость, что верит: у него есть медийное и политическое будущее даже после отставки — в то время как он стал токсичной фигурой не только для украинцев и Запада, но и для самого Зеленского.

Смотрите на Цензор.НЕТ разбор журналистки Марины Данилюк-Ярмолаевой.

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Увольнение Ермака

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Автор: 

Ермак Андрей (1672) Данилюк-Ярмолаева Марина (479)
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Топ комментарии
+8
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17.04.2026 22:06 Ответить
+5
Хто прибере?
Хто посміє його зачепити у Новому Ізраїлі?
Ізраїль своїх не видає...
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17.04.2026 21:16 Ответить
+5
йому допомагають ляльки вуду та ЗЄльонтй чорт

.
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17.04.2026 22:06 Ответить

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