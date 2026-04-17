Как Ермак отмывается от коррупции и разминирования? // Без цензуры. ВИДЕО

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак настолько уверовал в собственную значимость, что верит: у него есть медийное и политическое будущее даже после отставки — в то время как он стал токсичной фигурой не только для украинцев и Запада, но и для самого Зеленского.

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Увольнение Ермака

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