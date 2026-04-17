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Как Ермак отмывается от коррупции и разминирования? // Без цензуры. ВИДЕО
Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак настолько уверовал в собственную значимость, что верит: у него есть медийное и политическое будущее даже после отставки — в то время как он стал токсичной фигурой не только для украинцев и Запада, но и для самого Зеленского.
Смотрите на Цензор.НЕТ разбор журналистки Марины Данилюк-Ярмолаевой.
Увольнение Ермака
- Утром 28 ноября 2025 года СМИ сообщили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с поста главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
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Ранее сообщалось, что бывший глава ОП Андрей Ермак после увольнения в ноябре 2025 года продолжает пользоваться услугами Управления государственной охраны.
- Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак стал председателем одного из комитетов при Национальной ассоциации адвокатов Украины.
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