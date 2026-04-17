УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10721 відвідувач онлайн
Новини Відео Вплив Єрмака
5 509 20

Як Єрмак відмивається від корупції та розмінування? // Без цензури. ВIДЕО

Колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак наскільки увірував у власну значимість, що вірить, що у нього є медійне та політичне майбутнє навіть після відставки, — коли він став токсичним не лише для українців, Заходу, а й самого Зеленського.

Дивіться на Цензор.НЕТ розбір журналістки Марини Данилюк-Ярмолаєвої.

Читайте також: Єрмак досі впливає на кадрові рішення та внутрішні процеси в ОП, - ЗМІ

Звільнення Єрмака

Читайте також: Єрмак пообіцяв закрити усі потреби 157-ї механізованої бригади

Автор: 

Єрмак Андрій (1788) Данилюк-Ярмолаєва Марина (485)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
показати весь коментар
17.04.2026 22:06 Відповісти
+5
Хто прибере?
Хто посміє його зачепити у Новому Ізраїлі?
Ізраїль своїх не видає...
показати весь коментар
17.04.2026 21:16 Відповісти
+5
йому допомагають ляльки вуду та ЗЄльонтй чорт

.
показати весь коментар
17.04.2026 22:06 Відповісти

Завантаження...

 
 