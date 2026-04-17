5 509 20
Як Єрмак відмивається від корупції та розмінування? // Без цензури. ВIДЕО
Колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак наскільки увірував у власну значимість, що вірить, що у нього є медійне та політичне майбутнє навіть після відставки, — коли він став токсичним не лише для українців, Заходу, а й самого Зеленського.
Дивіться на Цензор.НЕТ розбір журналістки Марини Данилюк-Ярмолаєвої.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада 2025 року, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, 5 грудня Єрмак відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України.
-
Раніше повідомлялось, що колишній голова ОП Андрій Єрмак після звільнення у листопаді 2025 року продовжує користуватися послугами Управління державної охорони.
- Колишній глава Офісу Президента Андрій Єрмак став головою одного з комітетів при Національній асоціації адвокатів України.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хто посміє його зачепити у Новому Ізраїлі?
Ізраїль своїх не видає...
.