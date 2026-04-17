Як Єрмак відмивається від корупції та розмінування? // Без цензури. ВIДЕО

Колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак наскільки увірував у власну значимість, що вірить, що у нього є медійне та політичне майбутнє навіть після відставки, — коли він став токсичним не лише для українців, Заходу, а й самого Зеленського.

Дивіться на Цензор.НЕТ розбір журналістки Марини Данилюк-Ярмолаєвої.

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Звільнення Єрмака

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