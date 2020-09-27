Рятувальники завершили роботи на місці катастрофи АН-26 під Чугуєвом, - МВС

Підрозділи ДСНС роботи на місці падіння АН-26 у Харківській області завершили.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МВС, передає Цензор.НЕТ.

"Від ДСНС залучалися 70 людей особового складу та 10 одиниць техніки. Проводяться слідчі дії. ...Упродовж 26 вересня підрозділами ДСНС проводилися роботи з пошуку тіл загиблих, розрізання елементів фюзеляжу та надання психологічної допомоги родичам загиблих", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.

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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.