Спасатели завершили работы на месте крушения АН-26 под Чугуевом, - МВД

Подразделениями ГСЧС работы на месте падения АН-26 в Харьковской области завершены.

Об этом говорится в сообщении на сайте МВД, передает Цензор.НЕТ.

"От ГСЧС привлекались 70 чел. л / с и 10 ед. техники. Проводятся следственные действия. ... В течение 26 сентября подразделениями ГСЧС проводились работы по поиску тел погибших, разрезанию элементов фюзеляжа и оказанию психологической помощи родственникам погибших", - говорится в сообщении.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

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Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.