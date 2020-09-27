РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5758 посетителей онлайн
Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
2 363 2

Спасатели завершили работы на месте крушения АН-26 под Чугуевом, - МВД

Спасатели завершили работы на месте крушения АН-26 под Чугуевом, - МВД

Подразделениями ГСЧС работы на месте падения АН-26 в Харьковской области завершены.

Об этом говорится в сообщении на сайте МВД, передает Цензор.НЕТ.

"От ГСЧС привлекались 70 чел. л / с и 10 ед. техники. Проводятся следственные действия. ... В течение 26 сентября подразделениями ГСЧС проводились работы по поиску тел погибших, разрезанию элементов фюзеляжа и оказанию психологической помощи родственникам погибших", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На месте авиакатастрофы под Чугуевом развернули пункт психологической помощи родственникам погибших, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Также читайте: В ВСУ опровергли "массовые отчисления" из ХНУВС после авиакатастрофы под Чугуевом: Ни один курсант не изъявил желания

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Автор: 

авиакатастрофа (1725) МВД (9324) Харьковщина (5577) ГСЧС (4998)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Т.е. всё зачистили. Причина известна. Ждут расшифровку бортовых самописцев, что бы окончательно подтвердить причину.
Я так думаю, что эта вся статья уместилась в моём первом абзаце.
показать весь комментарий
27.09.2020 10:42 Ответить
спасатели-то спасатели(пожарники мвд),а комиссия по расследованию-то совсем другое.
показать весь комментарий
27.09.2020 11:14 Ответить
 
 