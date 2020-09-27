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Новости Фото Авиакатастрофа под Чугуевом
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На месте авиакатастрофы под Чугуевом развернули пункт психологической помощи родственникам погибших, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

На месте авиационной катастрофы в Харьковской области развернут пункт психологического обеспечения.

Об этом сообщает ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

В пункте специалисты Службы спасения оказывают психологическую помощь родственникам погибших.

Работают, в частности, 8 сотрудников лаборатории экстремальной и кризисной психологии Национального университета гражданской защиты Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Среди погибших в авиакатастрофе под Чугуевом - сын штурмана Ил-76, сбитого наемниками РФ в небе Луганска в 2014-м

Ими создано "место скорби", куда все желающие могут положить цветы в память погибших.

На месте авиакатастрофы под Чугуевом развернули пункт психологической помощи родственникам погибших, - ГСЧС 01
На месте авиакатастрофы под Чугуевом развернули пункт психологической помощи родственникам погибших, - ГСЧС 02
На месте авиакатастрофы под Чугуевом развернули пункт психологической помощи родственникам погибших, - ГСЧС 03
На месте авиакатастрофы под Чугуевом развернули пункт психологической помощи родственникам погибших, - ГСЧС 04

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Также читайте: В ВСУ опровергли "массовые отчисления" из ХНУВС после авиакатастрофы под Чугуевом: Ни один курсант не изъявил желания

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Автор: 

авиакатастрофа (1725) Харьковщина (5577) ГСЧС (5001)


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Топ комментарии
+10
Господи, помоги им выдержать это горе.
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27.09.2020 09:03
+4
Допоможи їм, Боже, витримати це велике горе. Співчуваємо рідним і близьким загиблих!
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27.09.2020 09:50
+4
Літак Ан-26 1977року випуску (43роки!?) експлуатації. Зеленський за місяць прокатав 14млн. гривнів на свої дебільні відосики за слуг, по країні.
Армія отримує червиві сухпайки. Курсантів, нашу надію, на нафталіновій техніці навчають. Слів не маю!
Щирі співчуття родинам 😪😪😪
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27.09.2020 09:58
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Правила форума Совет форумчан
Господи, помоги им выдержать это горе.
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27.09.2020 09:03 Ответить
А таким психологи уже не помогут.
Только к психиатру.
На месте авиакатастрофы под Чугуевом развернули пункт психологической помощи родственникам погибших, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1714
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27.09.2020 09:16 Ответить
На місці авіакатастрофи під Чугуєвом розгорнули пункт психологічної допомоги родичам загиблих, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6749
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27.09.2020 09:19 Ответить
Для чого він міг використовуватись- вже не важливо. Важливо встановити всі обставини та причини катастрофи, а там можна і про діану толковать. Чорні ящики скоріш за все покажуть ту інформацію, яку від них захочуть отримати наші " найчесніші та найкомпетентніші" члени комісії з розслідування. Маю знайомого, у минулому колишнього льотчика- інструктора, який розповідав що бували випадки, коли винуватим назначали пілота що загинув, так як у наземного персоналу чи генералітету були малолітні діти, недогодовані онуки, нереалізовані амбіції і т. д.
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27.09.2020 10:01 Ответить
основной посыл поста не в этом. а в том что руснявые скоты как то слишком быстро среагировали
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27.09.2020 10:11 Ответить
Над Україною літає НАТОвська військова авіація !!
На московії люто палає.

Під Чугуєвим авіакатастрофа. Гине 25 людей. Курсанти. Майбутні льотчики.

Ви все ще вірите у такі ЗБІГИ?
Особливо знаючи вроджену підлість і природню мстивість лаптеногих?
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27.09.2020 10:33 Ответить
Допоможи їм, Боже, витримати це велике горе. Співчуваємо рідним і близьким загиблих!
показать весь комментарий
27.09.2020 09:50 Ответить
Літак Ан-26 1977року випуску (43роки!?) експлуатації. Зеленський за місяць прокатав 14млн. гривнів на свої дебільні відосики за слуг, по країні.
Армія отримує червиві сухпайки. Курсантів, нашу надію, на нафталіновій техніці навчають. Слів не маю!
Щирі співчуття родинам 😪😪😪
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27.09.2020 09:58 Ответить
Конечно как же об этом не написать , вы ж не знаете сколько получает психолог в ГСЧС ?Работенка не пыльная люди за такую зарплату в Польшу едут батрачить ...А тут такой шанс показать непосильную работу психологов
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27.09.2020 10:25 Ответить
Зате ти тут за всих відпрацював, аж клава димить.
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27.09.2020 11:29 Ответить
блин какая помощь они жене телефон потеряли
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27.09.2020 11:20 Ответить
Help them, God, to endure this great sorrow. We sympathize with the relatives and friends of the victims! Rest in peace!
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27.09.2020 11:31 Ответить
Згадайте хто виграв тендер на ремонт двигунів українських літаків.
Так ,Рашистська компанія!При Зє!
https://www.dymka.com.ua/podiyi/********-rosijske-*************-vygralo-tender-na-remont-dvyguniv-dlya-zsu/?fbclid=IwAR1dBXAOriguQ-lUPMqrpaVVo3iUOBk7I2y4r5soJDmsnt9EgbAQaNg8O_k https://www.dymka.com.ua/podiyi/********-rosijske-*************-vygralo-tender-na-remont-dvyguniv-dlya-zsu/
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27.09.2020 11:52 Ответить
 
 