На месте авиакатастрофы под Чугуевом развернули пункт психологической помощи родственникам погибших, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

На месте авиационной катастрофы в Харьковской области развернут пункт психологического обеспечения.

Об этом сообщает ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

В пункте специалисты Службы спасения оказывают психологическую помощь родственникам погибших.

Работают, в частности, 8 сотрудников лаборатории экстремальной и кризисной психологии Национального университета гражданской защиты Украины.

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Ими создано "место скорби", куда все желающие могут положить цветы в память погибших.









Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

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Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.