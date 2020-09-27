На месте авиакатастрофы под Чугуевом развернули пункт психологической помощи родственникам погибших, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
На месте авиационной катастрофы в Харьковской области развернут пункт психологического обеспечения.
Об этом сообщает ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
В пункте специалисты Службы спасения оказывают психологическую помощь родственникам погибших.
Работают, в частности, 8 сотрудников лаборатории экстремальной и кризисной психологии Национального университета гражданской защиты Украины.
Ими создано "место скорби", куда все желающие могут положить цветы в память погибших.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.
На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.
Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.
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Только к психиатру.
На московії люто палає.
Під Чугуєвим авіакатастрофа. Гине 25 людей. Курсанти. Майбутні льотчики.
Ви все ще вірите у такі ЗБІГИ?
Особливо знаючи вроджену підлість і природню мстивість лаптеногих?
Армія отримує червиві сухпайки. Курсантів, нашу надію, на нафталіновій техніці навчають. Слів не маю!
Щирі співчуття родинам 😪😪😪
Так ,Рашистська компанія!При Зє!
https://www.dymka.com.ua/podiyi/********-rosijske-*************-vygralo-tender-na-remont-dvyguniv-dlya-zsu/?fbclid=IwAR1dBXAOriguQ-lUPMqrpaVVo3iUOBk7I2y4r5soJDmsnt9EgbAQaNg8O_k https://www.dymka.com.ua/podiyi/********-rosijske-*************-vygralo-tender-na-remont-dvyguniv-dlya-zsu/