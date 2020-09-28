Рада 2 жовтня заслухає Уруського з приводу авіакатастрофи під Чугуєвом, - Разумков

Верховна Рада в п'ятницю, 2 жовтня, під час години запитань до уряду заслухає віцепрем'єра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості, главу урядової комісії з розслідування обставин катастрофи літака Ан-26 у Харківській області Олега Уруського.

Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков на засіданні погоджувальної ради ВР, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Заслуховуємо віцепрем'єра", - сказав Разумков.

Раніше перший заступник голови парламентської фракції "Слуга Народу" Олександр Корнієнко запропонував заслухати Уруського на годині питання до уряду.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.