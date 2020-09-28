Рада 2 октября заслушает Уруского по поводу авиакатастрофы под Чугуевом, - Разумков

Верховная Рада в пятницу, 2 октября, во время часа вопросов к правительству заслушает вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, главу правительственной комиссии по расследованию обстоятельств крушения самолета Ан-26 в Харьковской области Олега Уруского.

Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета ВР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Заслушиваем вице-премьера", - сказал Разумков.

Ранее первый заместитель председателя парламентской фракции "Слуга Народа" Александр Корниенко предложил заслушают Уруского на часе вопроса к правительству.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

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Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.