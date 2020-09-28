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Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
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Зеленський просить пришвидшити виплати компенсацій родинам загиблих унаслідок авіакатастрофи Ан-26

Зеленський просить пришвидшити виплати компенсацій родинам загиблих унаслідок авіакатастрофи Ан-26

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду за участю представників Кабінету Міністрів і правоохоронних органів. Глава держави порушив питання виплат родинам загиблих унаслідок катастрофи літака Ан-26 під Чугуєвом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.

"Потрібно зробити все необхідне, щоб спростити бюрократичні процедури. Ці виплати мають бути терміновими. Є закон про соціальний і правовий захист військових та членів їхніх сімей, яким передбачено порядок таких виплат", – сказав Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у Міністерства оборони є достатні кошти для здійснення цих виплат. Він зазначив, що кожна родина загиблих отримає приблизно 1,5 млн грн. Виплати мають відбутися впродовж наступних трьох тижнів, коли проводитиметься ДНК-експертиза тіл загиблих.

Міністр оборони Андрій Таран поінформував Президента, що за його наказом заборонено використання літаків Ан-26 до завершення розслідування авіакатастрофи. Також міністр оборони зазначив, що триває розшифровка бортових самописців літака, який зазнав катастрофи. До Державного бюро розслідувань направлені плівки із записами голосів екіпажу. Крім того, надається психологічна допомога родичам загиблих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада 2 жовтня заслухає Уруського з приводу авіакатастрофи під Чугуєвом, - Разумков

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

Читайте також: У ЗСУ спростували "масові відрахування" із ХНУПС після авіакатастрофи під Чугуєвом: Жоден курсант не виявив бажання

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Автор: 

авіакатастрофа (1101) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+9
а ты налогоплательщиков спросил перед тем как деньги раздавать? Это не твои деньги, а военные которые тихо умирают на передке и в госпиталях с ними как? Тоже по полтораляма каждому или как? Ты вава, действительно на крови пиаришься, щедрый какой епт.
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28.09.2020 13:19
+9
Зеленский просит ускорить выплаты компенсаций семьям погибших в результате авиакатастрофы Ан-26 - Цензор.НЕТ 357
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28.09.2020 13:24
+8
Бубочка опять пиарится на крови.
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28.09.2020 13:16
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Бубочка опять пиарится на крови.
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28.09.2020 13:16 Відповісти
Поки суд не визнав загиблими людей, поки не проведені всі ДНК експертизи про які виплати може бути мова? Куди поспішати? Призначте персональні довічні пенсії тим хто потребує матеріальної підтримки у зв'язку з втратою дитини чи кормильця, але робити разові виплати терміново, ще до закінчення розслідування - це виглядає як хабар щоб заткнути рти рідним постраждалих, щоб вони не шукали справжньої причини трагедії, яка з великою долею ймовірності полягає в неякісному авіаційному паливі, яке постачає монополіст коломойський у війська!
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28.09.2020 13:25 Відповісти
проссыт кого, шмігАля?
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28.09.2020 13:16 Відповісти
Піар на крові. Ну, я не здивований.
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28.09.2020 13:18 Відповісти
От брехло. Ты выплаты родственникам иранского инцидента уже выплатил, хоть обещал это неоднократно?
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28.09.2020 13:19 Відповісти
а ты налогоплательщиков спросил перед тем как деньги раздавать? Это не твои деньги, а военные которые тихо умирают на передке и в госпиталях с ними как? Тоже по полтораляма каждому или как? Ты вава, действительно на крови пиаришься, щедрый какой епт.
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28.09.2020 13:19 Відповісти
Так выборы же. Они все только на это и смотрят. Какое им дело до наших с Вами денег.
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28.09.2020 13:20 Відповісти
а ты не жадничай, твоих там денег нет.
боты налоги не платят.
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28.09.2020 21:26 Відповісти
Пока не прошел хайп и пиар возможен ЗЕ надо топать ножкой и брать под личный контроль.

А через пару недель забудется...
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28.09.2020 13:20 Відповісти
Зеленський просить пришвидшити виплати компенсацій родинам загиблих унаслідок авіакатастрофи Ан-26 - Цензор.НЕТ 1500
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28.09.2020 13:47 Відповісти
Есть закон ,там все расписано,причем тут попрашайка вислюк оманский?
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28.09.2020 13:20 Відповісти
А вдати з себе ацца раднова і пропіаритись?
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28.09.2020 13:24 Відповісти
Зеленский просит ускорить выплаты компенсаций семьям погибших в результате авиакатастрофы Ан-26 - Цензор.НЕТ 357
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28.09.2020 13:24 Відповісти
зачет!!! реально гнусавый уже напрягает не по детски
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28.09.2020 15:19 Відповісти
С чего бы это такая спешка и вообще, весь этот "аттракцион невиданной щедрости" от зеленой плесени??? Ах, да, как же я забыл- выборы-то на носу.
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28.09.2020 13:30 Відповісти
А пришвидшення притягненя до відповідальності тих хто відповідає за технічний контроль та допуск до польоту не вимогає??? А мають суки СІСТИ!!!
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28.09.2020 13:33 Відповісти
1,5 миллиона - это примерно 55-56 тысяч долларов за курсанта. Не дешево ?
Зеленский согласился бы на гибель своих детей с такой компенсацией ?
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28.09.2020 14:09 Відповісти
********* так обеспокоен выплатами? ( попириться святое дело , да гнусавый?) а о состоянии материальной базы ВСУ говнокомадующий не обеспокоен? что курсанты летают на дровах с израсходованным техресурсом. клоун умеющий барабанит членом по клавишам не знает что такое моторесурс и усталость материала, от запчастях, кем и когда и из чего сделаны я уже е говорю.
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28.09.2020 15:32 Відповісти
т.е. твоя бубочка политика, твой генштаб и постоянное урезание военного бюджета приводят к авариям , а мы налогоплательщики должны ради твоего пиара срочно разкошелится ?
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28.09.2020 17:20 Відповісти
Богдан таки правий, зеленський не соромитъся піаритись і на смертях.
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28.09.2020 19:35 Відповісти
всё верно. у людей страшное горе. надо помочь.
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28.09.2020 21:31 Відповісти
 
 