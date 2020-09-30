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Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
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Чорні скриньки Ан-26, який зазнав аварії під Чугуєвом, розшифрували

Чорні скриньки Ан-26, який зазнав аварії під Чугуєвом, розшифрували

Бортові самописці військового літака АН-26, який минулого тижня розбився під Чугуєвом, розшифрували. Під час розшифровки виникли проблеми зі звуком.

Про це заявила голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету ВР Ірина Верещук (СН), передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Комітет Ради вже сьогодні ознайомиться з інформацією, яку отримали з бортових самописців літака.

"Сьогодні нам доповіли, що чорні скриньки були розшифровані. Спочатку були проблеми зі звуком, але зараз все розшифровано. Вже сьогодні беремося до оцінки того, що було в чорних скриньках", - заявила вона.

Також читайте: Розробляються три основні версії катастрофи Ан-26: неправильна організація польотів, помилка пілотів і технічна несправність

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.

Читайте також: У ЗСУ спростували "масові відрахування" із ХНУПС після авіакатастрофи під Чугуєвом: Жоден курсант не виявив бажання

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.

Автор: 

авіакатастрофа (1101) Харківщина (6054) чорна скринька (71) Верещук Ірина (684)


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Топ коментарі
+13
она лично участвовала в расшифровке? каким вообще боком эта, простите, летающая баба яга к расшифровке и оглашению информации о расшифровке?
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30.09.2020 16:10
+12
а вот при чом
Черные ящики потерпевшего крушение под Чугуевом Ан-26 расшифровали - Цензор.НЕТ 5778
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30.09.2020 16:08
+11
Когда уже это чучело исчезнет с экранов новостей.
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30.09.2020 16:04
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Когда уже это чучело исчезнет с экранов новостей.
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30.09.2020 16:04 Відповісти
Черные ящики расшифровали, но ничего не поняли.
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30.09.2020 16:10 Відповісти
А ти звідки знаєш?
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30.09.2020 16:12 Відповісти
со звуком проблемы, так, что обещанные антоном геращенком оприлюднення записей переговоров экипажа зачитает диктор...
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30.09.2020 16:15 Відповісти
Причем тут Верещук,пля?
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30.09.2020 16:04 Відповісти
а вот при чом
Черные ящики потерпевшего крушение под Чугуевом Ан-26 расшифровали - Цензор.НЕТ 5778
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30.09.2020 16:08 Відповісти
кстати да... у меня тоже сложилось впечатление что оно кого-то напоминало....
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30.09.2020 16:11 Відповісти
Сестри. Младшая і старшая.
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30.09.2020 16:13 Відповісти
З одного яйця?
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30.09.2020 18:31 Відповісти
Подклонскую
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30.09.2020 16:26 Відповісти
*****.
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30.09.2020 16:29 Відповісти
не вижу особого "сличия", но на ночь эти рожи не надо видеть.
особенно зная шо наклонскую наклоняет такой себе о. сергий(расчленил с корешами человека и сел)
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30.09.2020 16:47 Відповісти
она лично участвовала в расшифровке? каким вообще боком эта, простите, летающая баба яга к расшифровке и оглашению информации о расшифровке?
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30.09.2020 16:10 Відповісти
небо ее стихия
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30.09.2020 16:16 Відповісти
она полетала на крючке крана, и теперь считает что она с самолетом "одной крови", поэтому имеет право говорить от имени самолета
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30.09.2020 16:17 Відповісти
Так ото ж і з звуком були пролеми...
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30.09.2020 16:18 Відповісти
Вона голова підкомітету держбезпеки і оборони-оцим боком!
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30.09.2020 17:23 Відповісти
Й у чоловічому туалеті...тьху...
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30.09.2020 20:13 Відповісти
Она же Мерри Попинс досвидос как раз случайно мимо пролетала.
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30.09.2020 20:08 Відповісти
Быстрей бы выборы, мы скоро чеканемся от обилия информации этих специалистов.
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30.09.2020 16:06 Відповісти
А що там у вас ще заплановано?
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30.09.2020 16:14 Відповісти
А это кто, нев******** эксперт в авиатехнике
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30.09.2020 16:15 Відповісти
Ну да, по летающим зонтам специализируется... Тьфу, яку ж гидоту дегенераты к власти привели!
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30.09.2020 16:23 Відповісти
Украину оккупировали "специалисты-Слуги дьявола"
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30.09.2020 16:15 Відповісти
Кстати, если тупо по пиплии, то сотона убил чет 10-12 чел, да и то по просьбе Яхве, а Яхве убил.... сралин нервно курит на коленях в углу сортир
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30.09.2020 16:27 Відповісти
Верещук (СН).- Та, которая: Глава подкомитета по госбезопасности и представитель Кабмина в парламенте Верещук сказала, что Украине не стоит становиться членом НАТО, потому что нашей стране не нужны проблемы с Россией, которая не хочет, чтобы мы вступали в НАТО.
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30.09.2020 16:16 Відповісти
А типо всем мусорам оно надо? В Европе их бы уже садили, а так - у них хаты такие что у Меркель - халабуда для пса, по срав.нению с их маетками
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30.09.2020 16:29 Відповісти
Петрович коли ти таке чув і де конкретно?
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30.09.2020 17:24 Відповісти
Петрович коли ти таке чув і де конкретно?/ Иван Петрович Сидоров пургу не гонит и за базар отвечает. Гуглим: Нардеп Слуги народа о НАТО: Нам нельзя идти туда, где нас не ждут.Ирина Верещук 24.09.2019, 06:45
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30.09.2020 17:50 Відповісти
висновки?
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30.09.2020 16:27 Відповісти
Когда уже етой безмозглой курице голову отобьют?
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30.09.2020 16:29 Відповісти
Верещук это умнейшая женщина имеющая большой опыт и грандиозные успехи на посту мэра! Это вам не мешок с отбитыми мозгами.
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01.10.2020 09:00 Відповісти
Интересно сколько Петро тратит бабла чтоб всех этих троллей прокормить
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01.10.2020 09:02 Відповісти
 
 