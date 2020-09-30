Чорні скриньки Ан-26, який зазнав аварії під Чугуєвом, розшифрували

Бортові самописці військового літака АН-26, який минулого тижня розбився під Чугуєвом, розшифрували. Під час розшифровки виникли проблеми зі звуком.

Про це заявила голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету ВР Ірина Верещук (СН), передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Комітет Ради вже сьогодні ознайомиться з інформацією, яку отримали з бортових самописців літака.

"Сьогодні нам доповіли, що чорні скриньки були розшифровані. Спочатку були проблеми зі звуком, але зараз все розшифровано. Вже сьогодні беремося до оцінки того, що було в чорних скриньках", - заявила вона.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.

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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.