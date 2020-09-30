Черные ящики потерпевшего крушение под Чугуевом Ан-26 расшифровали

Бортовые самописцы военного самолета АН-26, который на прошлой неделе разбился под Чугуевом, расшифровали. Во время расшифровки возникли проблемы со звуком.

Об этом заявила глава подкомитета по государственной безопасности и обороне комитета ВР Ирина Верещук (СН), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Комитет Рады уже сегодня ознакомится с информацией, которую получили с бортовых самописцев самолета.

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"Сегодня нам доложили, что черные ящики были расшифрованы. Сначала были проблемы со звуком, но сейчас все расшифровано. Уже сегодня приступаем к оценке того, что было в черных ящиках", - заявила она.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.