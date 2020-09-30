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Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
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Черные ящики потерпевшего крушение под Чугуевом Ан-26 расшифровали

Черные ящики потерпевшего крушение под Чугуевом Ан-26 расшифровали

Бортовые самописцы военного самолета АН-26, который на прошлой неделе разбился под Чугуевом, расшифровали. Во время расшифровки возникли проблемы со звуком.

Об этом заявила глава подкомитета по государственной безопасности и обороне комитета ВР Ирина Верещук (СН), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Комитет Рады уже сегодня ознакомится с информацией, которую получили с бортовых самописцев самолета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уруский о причинах крушения Ан-26: На технические неисправности самолета наложился человеческий фактор в различных его проявлениях

"Сегодня нам доложили, что черные ящики были расшифрованы. Сначала были проблемы со звуком, но сейчас все расшифровано. Уже сегодня приступаем к оценке того, что было в черных ящиках", - заявила она.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.

Автор: 

авиакатастрофа (1725) Харьковщина (5577) черный ящик (90) Верещук Ирина (505)


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Топ комментарии
+13
она лично участвовала в расшифровке? каким вообще боком эта, простите, летающая баба яга к расшифровке и оглашению информации о расшифровке?
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30.09.2020 16:10
+12
а вот при чом
Черные ящики потерпевшего крушение под Чугуевом Ан-26 расшифровали - Цензор.НЕТ 5778
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30.09.2020 16:08
+11
Когда уже это чучело исчезнет с экранов новостей.
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30.09.2020 16:04
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Когда уже это чучело исчезнет с экранов новостей.
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30.09.2020 16:04 Ответить
Черные ящики расшифровали, но ничего не поняли.
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30.09.2020 16:10 Ответить
А ти звідки знаєш?
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30.09.2020 16:12 Ответить
со звуком проблемы, так, что обещанные антоном геращенком оприлюднення записей переговоров экипажа зачитает диктор...
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30.09.2020 16:15 Ответить
Причем тут Верещук,пля?
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30.09.2020 16:04 Ответить
а вот при чом
Черные ящики потерпевшего крушение под Чугуевом Ан-26 расшифровали - Цензор.НЕТ 5778
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30.09.2020 16:08 Ответить
кстати да... у меня тоже сложилось впечатление что оно кого-то напоминало....
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30.09.2020 16:11 Ответить
Сестри. Младшая і старшая.
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30.09.2020 16:13 Ответить
З одного яйця?
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30.09.2020 18:31 Ответить
Подклонскую
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30.09.2020 16:26 Ответить
*****.
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30.09.2020 16:29 Ответить
не вижу особого "сличия", но на ночь эти рожи не надо видеть.
особенно зная шо наклонскую наклоняет такой себе о. сергий(расчленил с корешами человека и сел)
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30.09.2020 16:47 Ответить
она лично участвовала в расшифровке? каким вообще боком эта, простите, летающая баба яга к расшифровке и оглашению информации о расшифровке?
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30.09.2020 16:10 Ответить
небо ее стихия
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30.09.2020 16:16 Ответить
она полетала на крючке крана, и теперь считает что она с самолетом "одной крови", поэтому имеет право говорить от имени самолета
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30.09.2020 16:17 Ответить
Так ото ж і з звуком були пролеми...
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30.09.2020 16:18 Ответить
Вона голова підкомітету держбезпеки і оборони-оцим боком!
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30.09.2020 17:23 Ответить
Й у чоловічому туалеті...тьху...
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30.09.2020 20:13 Ответить
Она же Мерри Попинс досвидос как раз случайно мимо пролетала.
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30.09.2020 20:08 Ответить
Быстрей бы выборы, мы скоро чеканемся от обилия информации этих специалистов.
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30.09.2020 16:06 Ответить
А що там у вас ще заплановано?
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30.09.2020 16:14 Ответить
А это кто, нев******** эксперт в авиатехнике
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30.09.2020 16:15 Ответить
Ну да, по летающим зонтам специализируется... Тьфу, яку ж гидоту дегенераты к власти привели!
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30.09.2020 16:23 Ответить
Украину оккупировали "специалисты-Слуги дьявола"
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30.09.2020 16:15 Ответить
Кстати, если тупо по пиплии, то сотона убил чет 10-12 чел, да и то по просьбе Яхве, а Яхве убил.... сралин нервно курит на коленях в углу сортир
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30.09.2020 16:27 Ответить
Верещук (СН).- Та, которая: Глава подкомитета по госбезопасности и представитель Кабмина в парламенте Верещук сказала, что Украине не стоит становиться членом НАТО, потому что нашей стране не нужны проблемы с Россией, которая не хочет, чтобы мы вступали в НАТО.
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30.09.2020 16:16 Ответить
А типо всем мусорам оно надо? В Европе их бы уже садили, а так - у них хаты такие что у Меркель - халабуда для пса, по срав.нению с их маетками
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30.09.2020 16:29 Ответить
Петрович коли ти таке чув і де конкретно?
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30.09.2020 17:24 Ответить
Петрович коли ти таке чув і де конкретно?/ Иван Петрович Сидоров пургу не гонит и за базар отвечает. Гуглим: Нардеп Слуги народа о НАТО: Нам нельзя идти туда, где нас не ждут.Ирина Верещук 24.09.2019, 06:45
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30.09.2020 17:50 Ответить
висновки?
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30.09.2020 16:27 Ответить
Когда уже етой безмозглой курице голову отобьют?
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30.09.2020 16:29 Ответить
Верещук это умнейшая женщина имеющая большой опыт и грандиозные успехи на посту мэра! Это вам не мешок с отбитыми мозгами.
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01.10.2020 09:00 Ответить
Интересно сколько Петро тратит бабла чтоб всех этих троллей прокормить
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01.10.2020 09:02 Ответить
 
 