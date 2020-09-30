Уруский о причинах крушения Ан-26: На технические неисправности самолета наложился человеческий фактор в различных его проявлениях

Причиной крушения военного самолета Ан-26 в Харьковской области мог стать человеческий фактор, наложившийся на технические неисправности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил глава правительственной следственной комиссии, вице-премьер Украины Олег Уруский.

"Следствие рассматривает несколько различных версий авиакатастрофы. Тем не менее, становится понятным, что на технические неисправности, которые имели место, наложился человеческий фактор в различных его проявлениях", - написал он.

Также Уруский сообщил, что во время визита на Харьковщину, в военной части А4104 в Чугуеве он заслушал доклады военнослужащих и следователей Государственного бюро расследований о ходе расследования авиакатастрофы Ан-26Ш: "Сейчас проведен ряд мероприятий, среди которых: назначение судебно-медицинских экспертиз, выемка документов по организации и проведению полетов, допрос более 40 человек свидетелей катастрофы. На отдельной площадке на территории военной части А4104 уже происходит сбор фюзеляжа самолета, обломки которого были перевезены туда с места катастрофы".

Кроме того, вице-премьер посетил Харьковский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины, специалистами которого проводится экспертиза ДНК погибших во время трагедии.

"Убедился, что центр обладает самым современным оборудованием для надлежащего и качественного проведения необходимых исследований. В настоящее время в центре уже осуществлен забор образцов ДНК у членов семей погибших. Результаты анализов должны быть не менее чем за две недели", - отметил он.

В Военно-медицинском клиническом центре Северного региона Уруский посетил Вячеслава Золочевского - курсанта летного факультета Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба, который получил ранения в результате катастрофы: "Состояние парня стабильное, он быстро идет на поправку. Сейчас им занимаются врачи и психологи. Желаю ему скорейшего выздоровления".

Также вице-премьер добавил, что продолжается работа над расшифровкой бортовых самописцев. Они находятся в удовлетворительном состоянии. Ими занимаются авиационные эксперты. Окончание процесса расшифровки ожидается на этой неделе.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

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Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.