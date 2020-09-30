Уруский о причинах крушения Ан-26: На технические неисправности самолета наложился человеческий фактор в различных его проявлениях
Причиной крушения военного самолета Ан-26 в Харьковской области мог стать человеческий фактор, наложившийся на технические неисправности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил глава правительственной следственной комиссии, вице-премьер Украины Олег Уруский.
"Следствие рассматривает несколько различных версий авиакатастрофы. Тем не менее, становится понятным, что на технические неисправности, которые имели место, наложился человеческий фактор в различных его проявлениях", - написал он.
Также Уруский сообщил, что во время визита на Харьковщину, в военной части А4104 в Чугуеве он заслушал доклады военнослужащих и следователей Государственного бюро расследований о ходе расследования авиакатастрофы Ан-26Ш: "Сейчас проведен ряд мероприятий, среди которых: назначение судебно-медицинских экспертиз, выемка документов по организации и проведению полетов, допрос более 40 человек свидетелей катастрофы. На отдельной площадке на территории военной части А4104 уже происходит сбор фюзеляжа самолета, обломки которого были перевезены туда с места катастрофы".
Кроме того, вице-премьер посетил Харьковский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины, специалистами которого проводится экспертиза ДНК погибших во время трагедии.
"Убедился, что центр обладает самым современным оборудованием для надлежащего и качественного проведения необходимых исследований. В настоящее время в центре уже осуществлен забор образцов ДНК у членов семей погибших. Результаты анализов должны быть не менее чем за две недели", - отметил он.
В Военно-медицинском клиническом центре Северного региона Уруский посетил Вячеслава Золочевского - курсанта летного факультета Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба, который получил ранения в результате катастрофы: "Состояние парня стабильное, он быстро идет на поправку. Сейчас им занимаются врачи и психологи. Желаю ему скорейшего выздоровления".
Также вице-премьер добавил, что продолжается работа над расшифровкой бортовых самописцев. Они находятся в удовлетворительном состоянии. Ими занимаются авиационные эксперты. Окончание процесса расшифровки ожидается на этой неделе.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.
На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.
Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.
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Вот так это выглядит днем. Кстати, тоже с курсантами https://www.youtube.com/watch?v=CsHE-nYDiyQ
нефиговая така се "история".
я бы забыл, а вы?
а тут надо скорый результат и медаль кому-то на пузо...
(во-первых выборы, во-вторых отсутствие желания что-то еще делать)
нехай продемонструють відео з тієї самої відеокамери, як у цього попереднього літака ********** фари при посадці....
може це вада камери така, що на відео "ввімкнення фар" на ан26ш здалося завеликим спалахом
Ночные полеты - обязательная часть подготовки пилотов.
"Визитку Яроша" искали - не нашли почему-то.
Жаль что все родители погибших - не арабы, высел бы этот "расследос" уже на многих деревьях.
становится понятным что как и в совке, на высер(любой высер) "власти" = не верь.
Это же когда и кому в мире ДО завершения экспертизы, вблизи границы врага, чудачок запел - ой, а это летчик может кофе пролил на штаны, а ВНЕЗАПНО в то же время движок то ли отказал, то ли замялся, то ли шплинт недошплинтил механик, ах да, ану сюда, дядь васю мне на допрос - рассказывай, как шплинтовал, как распредвал... Что значит турбовинтовой? это как в наклейках "Турбо" шоле? Ггастгелять - вот, дядь Вася виновен.... был..
тьху!
«Повесить» «расстрелять»
погуглил бы хоть шо оно за «турбо» такое
что первично? правильно, неисправности старого самолета. от от этого и начинать плясать.
и сажать, сажать, сажать. только кто ж эту мразь посадит? там все схвачено и за все заплачено.
не было бы неисправности , не было бы человеческого фактора!!
все увидел, все узнал и РЕШИЛ как все было и кто виноват.И такими вот тупорылыми решалами все и решается в энтом чудо-правительстве.Потому и жизнь у нас как в самолете - они рулят, а нам всем тошнит. Не понятно только как долго эта ху@та будет продолжаться.
Одна справа коли відмова стається на декількох тисячах метрів, інша коли на десятках метрів висоти.
Разве разрешение на эксплуатацию технически неисправного самолета - это не человеческий фактор. По любому кто-то подписывал заключение о том будто самолет исправен. Вот тот кто подписал оное и виновен в этих 20 смертях.
Так - на крові!
Саме з цього потрібно починати. Цей Уруський скоріше є мафіозний бандіто.
ДЕ РЕАЛЬНЕ РОЗСЛІДУВАННЯ ПРИЧИНИ КАТАСТРОФИ???