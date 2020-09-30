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Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
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Уруский о причинах крушения Ан-26: На технические неисправности самолета наложился человеческий фактор в различных его проявлениях

Уруский о причинах крушения Ан-26: На технические неисправности самолета наложился человеческий фактор в различных его проявлениях

Причиной крушения военного самолета Ан-26 в Харьковской области мог стать человеческий фактор, наложившийся на технические неисправности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил глава правительственной следственной комиссии, вице-премьер Украины Олег Уруский.

"Следствие рассматривает несколько различных версий авиакатастрофы. Тем не менее, становится понятным, что на технические неисправности, которые имели место, наложился человеческий фактор в различных его проявлениях", - написал он.

Также Уруский сообщил, что во время визита на Харьковщину, в военной части А4104 в Чугуеве он заслушал доклады военнослужащих и следователей Государственного бюро расследований о ходе расследования авиакатастрофы Ан-26Ш: "Сейчас проведен ряд мероприятий, среди которых: назначение судебно-медицинских экспертиз, выемка документов по организации и проведению полетов, допрос более 40 человек свидетелей катастрофы. На отдельной площадке на территории военной части А4104 уже происходит сбор фюзеляжа самолета, обломки которого были перевезены туда с места катастрофы".

Кроме того, вице-премьер посетил Харьковский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины, специалистами которого проводится экспертиза ДНК погибших во время трагедии.

"Убедился, что центр обладает самым современным оборудованием для надлежащего и качественного проведения необходимых исследований. В настоящее время в центре уже осуществлен забор образцов ДНК у членов семей погибших. Результаты анализов должны быть не менее чем за две недели", - отметил он.

В Военно-медицинском клиническом центре Северного региона Уруский посетил Вячеслава Золочевского - курсанта летного факультета Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба, который получил ранения в результате катастрофы: "Состояние парня стабильное, он быстро идет на поправку. Сейчас им занимаются врачи и психологи. Желаю ему скорейшего выздоровления".

Также вице-премьер добавил, что продолжается работа над расшифровкой бортовых самописцев. Они находятся в удовлетворительном состоянии. Ими занимаются авиационные эксперты. Окончание процесса расшифровки ожидается на этой неделе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родственники смогут забрать тела погибших в авиакатастрофе под Чугуевом уже на этой неделе, - ГБР

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Церемония прощания с погибшими под Чугуевом курсантами может пройти через две-три недели, - Зеленский

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.

Уруский о причинах крушения Ан-26: На технические неисправности самолета наложился человеческий фактор в различных его проявлениях 01

авиакатастрофа (1725) Харьковщина (5577) Уруский Олег (116)


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Топ комментарии
+19
на "человеческий фактор" можно списать все...особенно на... погибших
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30.09.2020 15:05
+18
Другими словами - правду не скажут.
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30.09.2020 15:05
+13
день у день нове дно в зеленських плазунів - слуг
Уруский о причинах крушения Ан-26: На технические неисправности самолета наложился человеческий фактор в различных его проявлениях - Цензор.НЕТ 6835
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30.09.2020 15:06
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Правила форума Совет форумчан
Вот этооо чоооссс!!!! Ай да урус шайтан, ай да малядец...
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30.09.2020 15:04 Ответить
Кнігу чєтал кагдась-"Пассолл урус-шайтана".
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30.09.2020 23:12 Ответить
Другими словами - правду не скажут.
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30.09.2020 15:05 Ответить
И тут заговоры. Как вам не надоело?
Вот так это выглядит днем. Кстати, тоже с курсантами https://www.youtube.com/watch?v=CsHE-nYDiyQ
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30.09.2020 20:22 Ответить
Вы первый. Потому, что спрятались за дурацкой цифрой уже, они еще вообще не сказали, поэтому нечего умничать и злословить. Вот объявят результат, тогда можно будет и не доверять ему.
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30.09.2020 22:37 Ответить
на "человеческий фактор" можно списать все...особенно на... погибших
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30.09.2020 15:05 Ответить
В современном мире человеческий фактор есть даже там, где человека нет.
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30.09.2020 15:10 Ответить
Ну кацапська диверсія теж підпадає під людський чинник, хоч кацапи і не люди, а лише людиноподібні.
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30.09.2020 15:28 Ответить
и мне всегда смешно - т.е, мы, такие мужественные(бравые, храбрые), сотни лет .... "молились и ждали"?
нефиговая така се "история".
я бы забыл, а вы?
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30.09.2020 15:31 Ответить
день у день нове дно в зеленських плазунів - слуг
Уруский о причинах крушения Ан-26: На технические неисправности самолета наложился человеческий фактор в различных его проявлениях - Цензор.НЕТ 6835
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30.09.2020 15:06 Ответить
Переведите мне с ЗеДебильного на нормальный язык !!! И почему версия "диверсия" - даже не рассматривается !?
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30.09.2020 15:06 Ответить
тем более выживший говорит ,что он очнулся в горящем самолете , а потом самолет упал
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30.09.2020 15:08 Ответить
я об этом уже тут говорил..
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30.09.2020 15:13 Ответить
что значит очнулся? главное что было до этого. но я чет боюсь за парня, "тромб оторвался" - может быть.
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30.09.2020 15:30 Ответить
А де? Я не бачив.
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30.09.2020 15:49 Ответить
а патамушта ани уже знають, что "челавечезкий фактар" он в кремле "наложился" и сидит... в "различных яго проявлениях"
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30.09.2020 15:19 Ответить
потому что это долго и сложно...
а тут надо скорый результат и медаль кому-то на пузо...
(во-первых выборы, во-вторых отсутствие желания что-то еще делать)
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30.09.2020 15:19 Ответить
Потому что диверсией там и не пахнет
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30.09.2020 16:53 Ответить
угу... не пахнет а ВОНЯЕТ !!!
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30.09.2020 17:57 Ответить
это теракт , но зеленная плесень скроет это
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30.09.2020 15:07 Ответить
Звісно. А то путЕн Абідется.
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30.09.2020 15:24 Ответить
пусть покажут видео с камер наблюдения, как "зажигаются фары" у самолета, садившегося аккурат перед этим...он нем много говорят
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30.09.2020 15:10 Ответить
сам смотри в инете полно
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30.09.2020 15:16 Ответить
если ты видел видео посадки предыдущего самолета, уточни время зажигания фар на нем, чтобы другие поняли о чем ты написал
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30.09.2020 15:23 Ответить
На "пасажирах" я бачив - кілометрів за 40 включали. Чи завжди-не знаю.
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30.09.2020 15:50 Ответить
мова про конкретний літак, який сідав перед цим ан26ш...про нього багато говорили, ніби він був на заваді...
нехай продемонструють відео з тієї самої відеокамери, як у цього попереднього літака ********** фари при посадці....
може це вада камери така, що на відео "ввімкнення фар" на ан26ш здалося завеликим спалахом
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30.09.2020 16:06 Ответить
Поиск стрелочника продолжается...,какова была необходимость полета в темное время суток? Вот главный вопрос...
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30.09.2020 15:14 Ответить
Стрелочника назначат 100%.
Ночные полеты - обязательная часть подготовки пилотов.
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30.09.2020 15:31 Ответить
отработка навигационных навыков у будущих штурманов, при полетах в НОЧНОЕ время суток.
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30.09.2020 15:34 Ответить
Потому что самолёты летают и ночью тоже. Вот в Балашове (Россия) случай с Ан-26, один в один. Ясным днём. Отказ двигателя при заходе на посадку. https://www.youtube.com/watch?v=CsHE-nYDiyQ
"Визитку Яроша" искали - не нашли почему-то.
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30.09.2020 20:31 Ответить
Это что, тонкий намек на то, что всех или половину собак повесят на погибших пилотов, инструкторов и штурманов? А не забудут, случайно, тех, кто проводил предполетную подготовку? А не проводился случайно текущий ремонт с заменой запчастей на запоребриковые контрабандные? Все версии нужно отрабатывать и не делать громких заявлений до окончания расследования и окончательного результата всех экспертиз. Надо учитывать, что каждое слово с замиранием сердца ловят родственники погибших курсантов и офицеров. Светлая им память!
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30.09.2020 15:23 Ответить
А если ремонт производился с использованием контрабандных запчастей, то какие выводы нужно будет сделать по твоему? Других ведь запчастей нет.
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30.09.2020 15:47 Ответить
Отчего нет? Движок отечественный. Большинство запчастей к нему тоже.
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30.09.2020 17:16 Ответить
те про що каже голова СК може мати місце,це такий літак,обумовлено суто його конструктивом, що невірні дії екіпажу в аварійній ситуації призводять до непоправного.
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30.09.2020 15:23 Ответить
Тем не менее, становится понятным, что на технические неисправности, которые имели место, наложился человеческий фактор в различных его проявлениях", - написал он. Источник: https://censor.net/ru/n3222052

Жаль что все родители погибших - не арабы, высел бы этот "расследос" уже на многих деревьях.
становится понятным что как и в совке, на высер(любой высер) "власти" = не верь.
Это же когда и кому в мире ДО завершения экспертизы, вблизи границы врага, чудачок запел - ой, а это летчик может кофе пролил на штаны, а ВНЕЗАПНО в то же время движок то ли отказал, то ли замялся, то ли шплинт недошплинтил механик, ах да, ану сюда, дядь васю мне на допрос - рассказывай, как шплинтовал, как распредвал... Что значит турбовинтовой? это как в наклейках "Турбо" шоле? Ггастгелять - вот, дядь Вася виновен.... был..
тьху!
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30.09.2020 15:27 Ответить
Истеричка
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30.09.2020 15:51 Ответить
Взаимно, а я - мужик.
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30.09.2020 15:52 Ответить
Мужик-истеричка - это вообще ппц.
«Повесить» «расстрелять»
погуглил бы хоть шо оно за «турбо» такое
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30.09.2020 16:16 Ответить
прикольно, на неисправности наложился человеческий фактор. это как?
что первично? правильно, неисправности старого самолета. от от этого и начинать плясать.
и сажать, сажать, сажать. только кто ж эту мразь посадит? там все схвачено и за все заплачено.
не было бы неисправности , не было бы человеческого фактора!!
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30.09.2020 15:30 Ответить
Ещё нет никакой конкретики, а у энтого уруского уже и , даже не версия, а утверждение- наложение технических и ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ факторов. Он ,энтот деятель
все увидел, все узнал и РЕШИЛ как все было и кто виноват.И такими вот тупорылыми решалами все и решается в энтом чудо-правительстве.Потому и жизнь у нас как в самолете - они рулят, а нам всем тошнит. Не понятно только как долго эта ху@та будет продолжаться.
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30.09.2020 18:08 Ответить
А що тут незрозумілого? двигун був несправний, але на ремонт поклали х@й.... якось так
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01.10.2020 01:19 Ответить
В ГБР заявили, что двигатель Ан-26 не отказывал
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30.09.2020 15:31 Ответить
В Государственном бюро расследований заявили, что информация об отказе левого двигателя Ан-26, потерпевшего крушение под Харьковом, не соответствует действительности.
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30.09.2020 15:32 Ответить
Зебилы уважайте память погибших ,скажите правду
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30.09.2020 15:34 Ответить
Правда буває дуже страшна.
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30.09.2020 19:13 Ответить
Говорити про людський фактор під час нічної посадки на дуже малій висоті, коли час йде на лічені секунди, дещо не коректно. Так міг бути і людський фактор але навідь висококласному професіоналу прийняти єдинно правильне рішення дуже важко, а треба ще час аби спрацювала автоматика та переборола силу інерції багатотонної машини на 250 км/г.
Одна справа коли відмова стається на декількох тисячах метрів, інша коли на десятках метрів висоти.
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30.09.2020 15:44 Ответить
Думай глубже, Конь.
Разве разрешение на эксплуатацию технически неисправного самолета - это не человеческий фактор. По любому кто-то подписывал заключение о том будто самолет исправен. Вот тот кто подписал оное и виновен в этих 20 смертях.
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30.09.2020 15:50 Ответить
Я вже писав, Моторсіч(і) не до оглядів двигунів, у них не можуть зрозуміти, де вони й чиї вони. Так що продовжили, як пити дати, на 3 місяці термін експлуатації наобум, може пронесе, чисто формально (до кращих часів). Таке могло бути у нас спокійно. А там ХЗ.
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30.09.2020 16:01 Ответить
Те про що ти кажеш - звичайна халатність від безкарності. А якщо перший з них сяде, всі інші відразу замисляться і над тим щоб брати час на роздуми, і над тим щоб оглядати.
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30.09.2020 17:42 Ответить
Та так.
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30.09.2020 17:51 Ответить
ви багато разів чули щоб відповідав той, хто підписував? А хто буде проводити експертизу? То ж, говорячі про людський фактор мають на увазі вину Дронова аби зменшити відповідальність Зайцевої.
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30.09.2020 16:27 Ответить
Звісно я такого не чув. Ми врешті-решт не в цивілізованій країні живемо, щоб в нас винна людина відповідала за свої вчинки. Навіть в настільки нецивілізованій, що її мешканці спочатку обирають клоунів до влади, а потім розмірковують про те що саме клоуни мали на увазі. Робити припущення про те що могла мати на увазі та чи інша людина - це вже безглуздо. Людина сказала те що сказала, і доки вона не виправилася ії репліку треба розглядати універсально.
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30.09.2020 17:40 Ответить
Якщо двигун не відмовляв взагалі, якого біса літак кидонуло вліво? Щось тут не так. Можливо, двигун працював на момент повідомлення про несправність, але потім або двигун сам вимкнувся, або його свідомо вимкнули (наприклад, щоб зупинити пропеллер в потрібному положенні), не думаючи про те, що немає запасу ні швидкості, ні висоти, ні часу.
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30.09.2020 15:56 Ответить
"Можливо, двигун працював на момент повідомлення про несправність," - и пилот от неуй делать сообщил об отказе двигателя при работающем движке. БРАВО!!!
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30.09.2020 16:13 Ответить
Ну датчик же сдох. Он и доложил. Неуй сказать? БРАВО!
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30.09.2020 17:52 Ответить
Все правильно. На технические неисправности самолета наложился человеческий фактор, а именно какой-то д*лб**б выдал заключение о том будто самолет исправен и продлил разрешение на эксплуатацию технически неисправного самолета.
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30.09.2020 15:49 Ответить
Для диверсии вовсе не надо закладывать бомбу в двигатель, как пример иногда достаточно простой отвертки "случайно забытой" в нужном месте и пофиг на то, что все инструменты маркируются, при желании можно пронести на борт не замаркированный инструмент.
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30.09.2020 16:09 Ответить
И этот инструмент потом найдётся. И повреждения которые он вызвал и их последствия.
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30.09.2020 16:24 Ответить
Да знаю я что найдется, на месте катастрофы землю просеивают, мой пост не о том
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30.09.2020 19:04 Ответить
А....ну понятно. На пилотов спишут.
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30.09.2020 17:15 Ответить
Цікаво, скільки % маси порожнього літака вони зібрали? Подивитися б на ті цифри і на те , що буде зібрано з уламків. А ще прирозслідуванні багато інформації дає "діаграма розльоту уламків". Але не впевнений, що її складали.
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30.09.2020 17:24 Ответить
потеря пространственной ориентации плюс безответственность...
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30.09.2020 18:07 Ответить
перечитав всю дискусію, класика жанру, жодного пілота, але суцільні аси клавіатурного бою...
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30.09.2020 19:08 Ответить
я бачу, ви такий вумний, аж страх бере - летунів почути закортіло...
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01.10.2020 00:01 Ответить
тоді не ходи під стінами навчальних закладів, труси не замочиш.
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01.10.2020 11:20 Ответить
А КАКОЙ ДЕБИЛ РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЗЛЕТ ДАЛ !!!???
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30.09.2020 21:40 Ответить
Чистий піар!
Так - на крові!
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30.09.2020 23:51 Ответить
Чому він не розпочав пошук тих, хто є відповідальний за стан обох рушіїв літака??
Саме з цього потрібно починати. Цей Уруський скоріше є мафіозний бандіто.
ДЕ РЕАЛЬНЕ РОЗСЛІДУВАННЯ ПРИЧИНИ КАТАСТРОФИ???
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30.09.2020 23:59 Ответить
 
 