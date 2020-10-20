Брати Капранови закликали знищувати аркуші опитування Зеленського: "Поліції поясніть, що припинили незаконну агітацію"

Письменники брати Капранови розповіли, як вчинять з "опитуванням Зеленського".

Про це письменники Капранови пишуть у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Що робити з так званим "опитуванням президента"? Для себе ми визначилися - треба підійти до столика з опитуванням, перевернути його, розкидати і порвати документи і головне - не завдавати нікому ушкоджень! Якщо не буде бійки, вам не буде чого закинути - статус опитувальників невідомий, папери не є матеріальною цінністю, власник цього всього не визначений. Одним словом, не бійтеся, максимум, що вам світить, - це розмова з поліцією. А їй спокійно поясніть, що ви припинили незаконну агітацію в день виборів. Ну і звісно - попрохайте друга зафіксувати весь процес на телефон та викладіть в інтернет як приклад для інших.

Якщо так зроблять іще 1000 людей, а головне - це стане інформаційним приводом - на опитуванні можна буде поставити хрест. Але, повторимо, нікого не бити!

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Ну, принаймні на нашій дільниці ми зробимо саме так. А ви?" - заявили брати Капранови.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Пізніше Офіс Президента заявив, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

14 жовтня Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування. Президент запитав, чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.

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Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що зробить все, щоб припинити проведення незаконного "опитування Зеленського".

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Нардеп "ЄС" Володимир В'ятрович направив офіційне звернення до глави Нацполіції із закликом покласти край будь-яким спробам незаконного впливу на виборців у день голосування 25 жовтня.