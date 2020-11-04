Законопроєкт Разумкова ще має розглянути правовий комітет Ради, - Гетманцев
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Поданий головою ВР Дмитром Разумковим законопроєкт, який відновлює електронні декларації та кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, потрапить у зал парламенту лише після того, як його розгляне парламентський комітет з правової політики,
Про це заявив глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Цей законопроєкт ще має розглянути комітет з правової політики. Після цього ми будемо визначатися", - сказав Гетманцев журналістам у середу в Києві.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.
3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.
На думку "слуги народу" Верещук, Рада розглядатиме законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського в зал парламенту не потрапить, оскільки для нього немає необхідних 226 голосів.
Глава фракції СН Арахамія при цьому називає законопроєкт Разумкова "перехідним" і стверджує, що він вирішує ситуацію не так глобально, як законопроєкт Зеленського.
Будь ласка, зачекайте...
гнида"слуга народа" - советую почитать вот это:
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Від чого судді мають бути незалежними при прийнятті судових рішень:
1. Від положень чинних законів та Конституції,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Так - НІ
2. Від ЦУ влади, від змов суддів, від "кешу"в кишеню ,,,,, Так - НІ
3. Від покарань, за вчинені ними злочини, за прийняття неправомірних та неправосудних рішень ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Так - НІ
4.Чи судді мають нести кримінальну відповідальність за вчинені ними злочини, за прийняття неправомірних та неправосудних рішень - як і всі інші громадяни, на підставі ст 24 Конституції України ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Так - НІ
Нагадую чинну редакцію ст. 24 Конституції України: - Стаття 24. "Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками."
- Окрім цього, парламенту слід прибрати зі всіх законів (кодексів) норму, коли суддя при прийнятті судового рішення має право, може керуватися власним розумінням (сумлінням). Бо для чого такі закони, якщо вони - "як дишло*? Якщо кожен суддя може, має право трактувати як завгодно, як йому заманеться, а не так, як визначив законодавець?. Описана норма, спеціально заведена для того, щоб судді мали змогу творити що завгодно, за бакси продавати свої власні рішення. Тоді вони їх не повинні, не мають права освячувати "Іменем України", бо тоді це не державні установи, а приватні суди! Ця норма корупціогенна і її слід прибрати зі всіх законів! А також слід прибрати з ККУ норми, які передбачають широкий діапазон покарань "від-до" тому що це теж корупціогенна складова!
17 ч. ·
Випала з контексту - захожу: нарід носіться з листуванням найвеличнішого з якимось Саріком- (х.з. хто такий )
Ок - зайшла в інсту-подивилась на солодкі палочкі твін-пікс в обнімку.
Почитала ту пафосну хйню від "а помнишь, Вова..." до фосфорної бомби і г"ндона.
Написано, як в газеті КП з 90-х, но суть не в тому.
Кодло спілкування найвеличнішого - вся ота роспопсня, там таких сариків - як говна за банєй. І у всіх є фотки, спогади, відосіки. Буде команда від старшого брата - вони все це почнуть вкидувати - коли з ким в які місця по яким саунам і дорожкам ковалась постать найвеличнішого.
Мета проста - разхитуй країну швидче, а то...
Ну, і про українську "фосфорну бомбу" вкинути, само собою.
І ще - хто б тут знав про того сірика, якби від оцього лідера всіх часів не настрочили відповідь на веріфікованій сторінці. Питання цікаве - хто надоумив?
Його загоняють.
Він залежний прпзднт в незалежній країні.
А гебні конче потрібен баланс.
Далі буде.