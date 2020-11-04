Законопроект Разумкова еще должен рассмотреть правовой комитет Рады, - Гетманцев
Поданный председателем ВР Дмитрием Разумковым законопроект, восстанавливающий электронные декларации и уголовную ответственность за недостоверное декларирование, попадет в зал парламента только после того, как его рассмотрит парламентский комитет по правовой политике,
Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Этот законопроект еще должен рассмотреть комитет по правовой политике. После этого мы будем определяться", - сказал Гетманцев журналистам в среду в Киеве.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
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На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.
3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.
По мнению "слуги народа" Верещук, Рада будет рассматривать законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского в зал парламента не попадет, так как для него нет необходимых 226 голосов.
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Глава фракции СН Арахамия при этом называет законопроект Разумкова "переходным" и утверждает, что он решает ситуацию не так глобально, как законопроект Зеленского.
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Від чого судді мають бути незалежними при прийнятті судових рішень:
1. Від положень чинних законів та Конституції,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Так - НІ
2. Від ЦУ влади, від змов суддів, від "кешу"в кишеню ,,,,, Так - НІ
3. Від покарань, за вчинені ними злочини, за прийняття неправомірних та неправосудних рішень ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Так - НІ
4.Чи судді мають нести кримінальну відповідальність за вчинені ними злочини, за прийняття неправомірних та неправосудних рішень - як і всі інші громадяни, на підставі ст 24 Конституції України ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Так - НІ
Нагадую чинну редакцію ст. 24 Конституції України: - Стаття 24. "Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками."
- Окрім цього, парламенту слід прибрати зі всіх законів (кодексів) норму, коли суддя при прийнятті судового рішення має право, може керуватися власним розумінням (сумлінням). Бо для чого такі закони, якщо вони - "як дишло*? Якщо кожен суддя може, має право трактувати як завгодно, як йому заманеться, а не так, як визначив законодавець?. Описана норма, спеціально заведена для того, щоб судді мали змогу творити що завгодно, за бакси продавати свої власні рішення. Тоді вони їх не повинні, не мають права освячувати "Іменем України", бо тоді це не державні установи, а приватні суди! Ця норма корупціогенна і її слід прибрати зі всіх законів! А також слід прибрати з ККУ норми, які передбачають широкий діапазон покарань "від-до" тому що це теж корупціогенна складова!
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2884362165129557&id=100006674058331 17 ч. · https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2884362165129557&id=100006674058331#
Випала з контексту - захожу: нарід носіться з листуванням найвеличнішого з якимось Саріком- (х.з. хто такий )
Ок - зайшла в інсту-подивилась на солодкі палочкі твін-пікс в обнімку.
Почитала ту пафосну хйню від "а помнишь, Вова..." до фосфорної бомби і г"ндона.
Написано, як в газеті КП з 90-х, но суть не в тому.
Кодло спілкування найвеличнішого - вся ота роспопсня, там таких сариків - як говна за банєй. І у всіх є фотки, спогади, відосіки. Буде команда від старшого брата - вони все це почнуть вкидувати - коли з ким в які місця по яким саунам і дорожкам ковалась постать найвеличнішого.
Мета проста - разхитуй країну швидче, а то...
Ну, і про українську "фосфорну бомбу" вкинути, само собою.
І ще - хто б тут знав про того сірика, якби від оцього лідера всіх часів не настрочили відповідь на веріфікованій сторінці. Питання цікаве - хто надоумив?
Його загоняють.
Він залежний прпзднт в незалежній країні.
А гебні конче потрібен баланс.
Далі буде.