Тупицький не з'явився в Офіс Генпрокурора з поважної причини і не має наміру ухилятися, - КС

У Конституційному Суді заявили, що глава КС Олександр Тупицький не прийшов у понеділок в Офіс Генпрокурора для проведення процесуальних дій з поважної причини.

Про це повідомили в суді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Тупицький не з'явився з поважних причин. І у нього немає намірів ухилятися від процесуальних дій", - сказали в суді.

Коментуючи направлення Офісом Генпрокурора президенту клопотання про відсторонення Тупицького з посади судді КС терміном на два місяці, в суді підкреслили: "Ні Конституція, ні закон України "Про Конституційний суд" не оперують таким поняттям як відсторонення судді КС від займаної посади".

Як повідомлялося, 28 грудня Тупицький не з'явився в Офіс Генпрокурора.

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24 грудня стало відомо, що главу КС Тупицького викликали до Офісу Генпрокурора для проведення процесуальних дій. "Слуга народу" Янченко заявила, що провадження проти глави КС Тупицького відкрили за обман суду і тиск на свідка. Президент України Володимир Зеленський зі свого боку заявив: "Тупицький не може бути главою КС. Перезавантаження суду має розпочатися саме з цього".

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.