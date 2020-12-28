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Новини
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Тупицький не з'явився в Офіс Генпрокурора з поважної причини і не має наміру ухилятися, - КС

Тупицький не з'явився в Офіс Генпрокурора з поважної причини і не має наміру ухилятися, - КС

У Конституційному Суді заявили, що глава КС Олександр Тупицький не прийшов у понеділок в Офіс Генпрокурора для проведення процесуальних дій з поважної причини.

Про це повідомили в суді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Тупицький не з'явився з поважних причин. І у нього немає намірів ухилятися від процесуальних дій", - сказали в суді.

Коментуючи направлення Офісом Генпрокурора президенту клопотання про відсторонення Тупицького з посади судді КС терміном на два місяці, в суді підкреслили: "Ні Конституція, ні закон України "Про Конституційний суд" не оперують таким поняттям як відсторонення судді КС від займаної посади".

Як повідомлялося, 28 грудня Тупицький не з'явився в Офіс Генпрокурора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тупицький підозрюється в підкупі свідка і в завідомо неправдивих показаннях свідка, - Офіс Генпрокурора

24 грудня стало відомо, що главу КС Тупицького викликали до Офісу Генпрокурора для проведення процесуальних дій. "Слуга народу" Янченко заявила, що провадження проти глави КС Тупицького відкрили за обман суду і тиск на свідка. Президент України Володимир Зеленський зі свого боку заявив: "Тупицький не може бути главою КС. Перезавантаження суду має розпочатися саме з цього".

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.

Автор: 

КС (1427) Тупицький Олександр (259) Офіс Генпрокурора (3262)


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Топ коментарі
+13
"Диарея"?, уважительная причина?не?
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28.12.2020 13:18
+9
одеяла в клеточку не было
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28.12.2020 13:20
+8
Всрався.
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28.12.2020 13:21
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Подготовка к Новому году или боязнь ковида?
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28.12.2020 13:17 Відповісти
Поїхав по зелену ковдру до насірова
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28.12.2020 13:26 Відповісти
"Диарея"?, уважительная причина?не?
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28.12.2020 13:18 Відповісти
одеяла в клеточку не было
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28.12.2020 13:20 Відповісти
Всрався.
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28.12.2020 13:21 Відповісти
Уточнение: Тупицкий тупо Обосрался, теперь уважительная причина - стирает штанишки....
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28.12.2020 14:53 Відповісти
Обосраться - иногда тоже бывает причиной уважительной
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28.12.2020 13:22 Відповісти
тут был тупицкий
Тупицький не з'явився в Офіс Генпрокурора з поважної причини і не має наміру ухилятися, - КС - Цензор.НЕТ 8067
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28.12.2020 13:41 Відповісти
уважительная причина-коррупция-
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28.12.2020 13:22 Відповісти
тупіцкій тупіт.
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28.12.2020 13:24 Відповісти
эти ребята наглеют все больше и шырше...уже берегов не видят.
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28.12.2020 13:25 Відповісти
Уважительная причина: Зассал
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28.12.2020 13:25 Відповісти
Не успел порешать,или по деньгам не договорились.
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28.12.2020 13:30 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1343508962034020352 1 ч

Тупицкий не пришел в прокуратуру. Прокуроры не пришли на заседание суда по избранию Татарова меры пресечения. Все как обычно ...
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28.12.2020 14:27 Відповісти
а в Кагарлыке отказываются судить поганых мусоров то же все нормально
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28.12.2020 17:04 Відповісти
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D1%83_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%96 Привід у кримінальному провадженні

все просто та законно
Тупицький не з'явився в Офіс Генпрокурора з поважної причини і не має наміру ухилятися, - КС - Цензор.НЕТ 6162
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28.12.2020 14:28 Відповісти
""Ни Конституция, ни закон Украины "О Конституционном суде" не оперируют таким понятием как отстранение судьи КС от занимаемой должности"

А в законах не обязательно должно быть предусмотрено все на все случаи жизни.
Законного пути решения проблемы потерявшего берега и враждебного Украинскому государству Конституционного Суда Украины не существует. Только путь политический.
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28.12.2020 14:36 Відповісти
Другими словами, что не запрещается, то разрешается
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28.12.2020 15:46 Відповісти
Україною керує мафія.
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28.12.2020 15:11 Відповісти
ватноголовый рейдер, аферист и коррупционер тупицкий «Пленки Тупицкого»: глава Конституционного суда фигурирует в деле о приватизации завода в Донецкой области,ГБР возбудило дело против главы КС Тупицкого по фактам госизмены и незаконного отчуждения земли в Крыму, не пришел к ватноголовой аферистке, коррупционерке вениКдиктовой, ВЕНЕДИКТОВА НЕ УКАЗАЛА В ДЕКЛАРАЦИИ КИЕВСКУЮ КВАРТИРУ, КОТОРАЯ СТОИТ ОТ $500 ТЫСЯЧ, Венедиктова арендовала госдачу вдвое дешевле расчетных цен ГУД, Муж Венедиктовой уволился с работы, получил 750 тысяч и снова возобновился и т.д ваЗЕлиновский ******** цирк продолжается....
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28.12.2020 15:13 Відповісти
Тупицкий этой "уважительной причине" должен был сказать, что не сможет с ней пообщаться, потому что как законнопослушный гражданин должен быть по вызову в Офисе Генпрокурора.
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28.12.2020 15:44 Відповісти
Тупицький, зрозуміло, не ангел, але ті, хто його викликає, взагалі, повинні у в"язниці сидіти
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28.12.2020 16:11 Відповісти
Конституционній суд народ Украины не считает причину неявки Тупицкого уважительной и в случае повторения такого неуважения в закону, будет считать что Тупицкий поставил себя вне закона, в том числе и такого который называет этого гражданина судьей. Я бы не советовал этому гражданину в очередной раз ставить себя вне закона. Терпение у людей может лопнуть и они используют своим правом на право https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD граждан любыми средствами, вплоть до вооруженной борьбы, защищать свои https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE права и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0 свободы от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 узурпаторов .
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28.12.2020 16:39 Відповісти
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-hQoU-ac-g0%26fbclid%3DIwAR3T4LRSzBh5qfWOLCcnYV6GTh5VBZ7yPDC9q-67YIQGL57wUKt8cFLNnqY&h=AT0VS8RX1uyxHkEQAFtF0GV5LcI8GbsM7vdT5gjVqqUeDy9n0M8Lib0obK_Z708Bis6FE8EeA6UzSgmSiM4BPFLBjuJ9eZolpWwKPFgW6NfznxqSG-sdlfxnfpEal4JO4Shc&__tn__=R*F https://www.youtube.com/watch?v=-hQoU-ac-g0
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28.12.2020 17:01 Відповісти
Тупицький не з'явився в Офіс Генпрокурора з поважної причини і не має наміру ухилятися, - КС - Цензор.НЕТ 5826

на хвост тупицкому насыпте
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28.12.2020 17:05 Відповісти
 
 