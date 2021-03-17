Головні новини 17 березня: Байден назвав Путіна вбивцею, Арестович образив патріотів

Байден вважає Путіна вбивцею, проти Венедіктової відкрили справи через Татарова, Іран опублікував звіт про збитий лайнер МАУ, Арестович образив патріотів, - головні новини України і світу 17 березня.

Байден назвав Путіна вбивцею

У відповідь на запитання журналіста про те, чи вважає він Путіна вбивцею, Байден сказав "Ммм, так". Російські пропагандисти дали цю новину під заголовком про взаєморозуміння двох президентів. Пізніше Росія відкликала зі США посла для консультацій.

Справи проти Венедіктової

Проти генеральної прокурорки Ірини Венедіктової розпочато два провадження за втручання в справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова. Вони перебувають в НАБУ і ДБР. Про це розповів в.о. глави САП Максим Грищук.

Сама Венедіктова сьогодні теж поспілкувалася з журналістами. Вона заявила, що у справі про "вагнерівців" не закінчено експертизи, у вироку Стерненку вона не винна, притягнути нардепів за Харківські угоди буде дуже важко, а суддю Вовка неможливо приволокти до суду.

Суддя Царевич залишилася на посаді

Верховний Суд скасував указ про звільнення "судді Автомайдану" Оксани Царевич. Рішення суду означає, що підстав для звільнення немає і Царевич можуть поновити на посаді. Навіть до повторного призначення Царевич вважатиметься суддею і отримуватиме зарплату.

Іран опублікував маніпулятивний звіт про катастрофу літака МАУ

Згідно зі звітом, оператор протиповітряної оборони визначив літак як "ворожий об'єкт" і прийняв рішення випустити по ньому дві ракети. МЗС України жорстко розкритикував звіт, назвавши його цинічною спробою приховати справжні причини катастрофи. "Ми не дозволимо Ірану приховати правду, не дамо уникнути відповідальності за цей злочин. Справедливість восторжествує, скільки б зусиль і часу на це не знадобилося", - пообіцяв міністр закордонних справ Кулеба.

Арестович порівняв патріотів із кремлівськими пропагандистами

"Кремлівські пропагандисти і частина найпатріотичніших українських патріотів давно і щільно злилися в любовному екстазі з приводу якогось там Арестовича..." Це відбувається тому, що вони не надто одні від одних відрізняються, ні за суттю, ні за формою", - написав радник Єрмака.

Себе Арестович назвав при цьому "росіянином за культуррою і українцем за громадянством".

Литвин програв вибори ректора КНУ

Колишній голова Верховної Ради отримав лише 4% голосів. Визначити переможця з першого разу не вдалося - до другого туру вийшли Бугров і Рожко.

Шоу з Мендель б'є рекорди з дизлайків

ТВ-шоу "Погляд з Банкової з Юлією Мендель", з яким прессекретарка президента дебютувала на телеканалі "Дом", за 2 дні набрало понад 10 тисяч дизлайків від користувачів Youtube.

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