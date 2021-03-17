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Новини
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Головні новини 17 березня: Байден назвав Путіна вбивцею, Арестович образив патріотів

Головні новини 17 березня: Байден назвав Путіна вбивцею, Арестович образив патріотів

Байден вважає Путіна вбивцею, проти Венедіктової відкрили справи через Татарова, Іран опублікував звіт про збитий лайнер МАУ, Арестович образив патріотів, - головні новини України і світу 17 березня.

Байден назвав Путіна вбивцею

У відповідь на запитання журналіста про те, чи вважає він Путіна вбивцею, Байден сказав "Ммм, так". Російські пропагандисти дали цю новину під заголовком про взаєморозуміння двох президентів. Пізніше Росія відкликала зі США посла для консультацій.

Справи проти Венедіктової

Проти генеральної прокурорки Ірини Венедіктової розпочато два провадження за втручання в справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова. Вони перебувають в НАБУ і ДБР. Про це розповів в.о. глави САП Максим Грищук.

Сама Венедіктова сьогодні теж поспілкувалася з журналістами. Вона заявила, що у справі про "вагнерівців" не закінчено експертизи, у вироку Стерненку вона не винна, притягнути нардепів за Харківські угоди буде дуже важко, а суддю Вовка неможливо приволокти до суду.

Суддя Царевич залишилася на посаді

Верховний Суд скасував указ про звільнення "судді Автомайдану" Оксани Царевич. Рішення суду означає, що підстав для звільнення немає і Царевич можуть поновити на посаді. Навіть до повторного призначення Царевич вважатиметься суддею і отримуватиме зарплату.

Іран опублікував маніпулятивний звіт про катастрофу літака МАУ

Згідно зі звітом, оператор протиповітряної оборони визначив літак як "ворожий об'єкт" і прийняв рішення випустити по ньому дві ракети. МЗС України жорстко розкритикував звіт, назвавши його цинічною спробою приховати справжні причини катастрофи. "Ми не дозволимо Ірану приховати правду, не дамо уникнути відповідальності за цей злочин. Справедливість восторжествує, скільки б зусиль і часу на це не знадобилося", - пообіцяв міністр закордонних справ Кулеба.

Арестович порівняв патріотів із кремлівськими пропагандистами

"Кремлівські пропагандисти і частина найпатріотичніших українських патріотів давно і щільно злилися в любовному екстазі з приводу якогось там Арестовича..." Це відбувається тому, що вони не надто одні від одних відрізняються, ні за суттю, ні за формою", - написав радник Єрмака.

Себе Арестович назвав при цьому "росіянином за культуррою і українцем за громадянством".

Литвин програв вибори ректора КНУ

Колишній голова Верховної Ради отримав лише 4% голосів. Визначити переможця з першого разу не вдалося - до другого туру вийшли Бугров і Рожко.

Шоу з Мендель б'є рекорди з дизлайків

ТВ-шоу "Погляд з Банкової з Юлією Мендель", з яким прессекретарка президента дебютувала на телеканалі "Дом", за 2 дні набрало понад 10 тисяч дизлайків від користувачів Youtube.

Лайки поставили 585 глядачів.

Автор: 

Байден Джо (2884) Іран (2022) Литвин Володимир (441) путін володимир (23780) Венедіктова Ірина (829) Мендель Юлія (230) Арестович Олексій (378)


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Топ коментарі
+13
Главные новости 17 марта: Байден назвал Путина убийцей, Арестович оскорбил патриотов - Цензор.НЕТ 3462
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17.03.2021 22:03
+6
Люська Арестович вже в роботі. Сюрприз буде йому конкретний!
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17.03.2021 22:06
+5
https://twitter.com/CaIedonia_sI

https://twitter.com/CaIedonia_sI CaІеdоnіа


https://twitter.com/CaIedonia_sI
https://twitter.com/CaIedonia_sI


- какие ваши аргументы?
- иди *****, вот мои аргументы

Главные новости 17 марта: Байден назвал Путина убийцей, Арестович оскорбил патриотов - Цензор.НЕТ 4827
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17.03.2021 22:21
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Главные новости 17 марта: Байден назвал Путина убийцей, Арестович оскорбил патриотов - Цензор.НЕТ 3462
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17.03.2021 22:03 Відповісти
Люська Арестович вже в роботі. Сюрприз буде йому конкретний!
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17.03.2021 22:06 Відповісти
Главные новости 17 марта: Байден назвал Путина убийцей, Арестович оскорбил патриотов - Цензор.НЕТ 2696
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17.03.2021 22:06 Відповісти
Подскажите, а сколько по времени у Вас заняло нарисовать данный шарж?
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18.03.2021 01:14 Відповісти
важнее знать сколько времени заняли эти уроды с картинки
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18.03.2021 04:29 Відповісти
Безусловно! Напишите хотя-бы, в какой программе работаете.
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18.03.2021 09:16 Відповісти
Украинский политикум: Рабиновичи против Арестовичей.
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17.03.2021 22:07 Відповісти
арестович скоро засмердиться в помиях, які ллються з його пащі.
кого нового нам запропонуєте ?
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17.03.2021 22:08 Відповісти
Пока в Украине дефицита подонков-оборотней не наблюдается
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18.03.2021 09:50 Відповісти
Хороший заголовок.
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17.03.2021 22:08 Відповісти
Это еще ничего а вот если бы Байден оскорбил Арестовича..
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17.03.2021 22:10 Відповісти
Х#йло сегодня обдрыстал кремлевский тулалет действие переходит в хроническую форму...
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17.03.2021 22:12 Відповісти
Все знают, что такое ОПЗЖ и, кто такие Мертвечук,Бойко .Шуфрич ,Рабинович Козак и другие Мне интересно сколько раз великие патриоты Украины гадили в их песочницах,или топтали газоны возле их особняков и домов?.Или хотя бы дегтем ворота измазали?.Или может нагадили харьковским гопникам Допкину и Гепе ,Командиру Харьковской ОПЗЖ Райнину.Друзяки они,однако с великими патриотами Украины.Друзяки.
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17.03.2021 22:17 Відповісти
https://twitter.com/dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий



Байден назвал Путена убийцей Зеленскай увидел мир в глазах Путена и хочет пообщаться сам на сам. Кто из этих чуваков Президент Украины?
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17.03.2021 22:19 Відповісти
https://twitter.com/CaIedonia_sI

https://twitter.com/CaIedonia_sI CaІеdоnіа


https://twitter.com/CaIedonia_sI
https://twitter.com/CaIedonia_sI


- какие ваши аргументы?
- иди *****, вот мои аргументы

Главные новости 17 марта: Байден назвал Путина убийцей, Арестович оскорбил патриотов - Цензор.НЕТ 4827
показати весь коментар
17.03.2021 22:21 Відповісти
И все же никто в истории не дал Владимиру Путину более глубокой, точной и всеобъемлющей характеристики, как харьковские футбольные болельщики. Чтобы он не делал до и после, не сможет опровергнуть их правоту.
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17.03.2021 22:37 Відповісти
путін)(уйло.
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17.03.2021 23:04 Відповісти
Арєстовічь зашкварений ,абідєлся как дєвачка,на справедливу критику,значить коменти читає.😊
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17.03.2021 23:03 Відповісти
У Венедиктовой совсем кукуха поехала!!! Какая экспертиза может быть в этом деле????? Экспертиза ЧЕГО???????? А Люсе Мюнхаузен пора уже дать по хлеборезке!!!!!
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17.03.2021 23:13 Відповісти
Про головну подію сьогоднішнього дня всі забули тож усіх - хто напідпитку чи тверезий вітаю з St. Patrick's Day. У цей день ми усі Ірландці.

Головні новини 17 березня: Байден назвав Путіна вбивцею, Арестович образив патріотів - Цензор.НЕТ 6488
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18.03.2021 01:50 Відповісти
Не все.
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18.03.2021 01:58 Відповісти
Ничего нового.

США - друг.
ЗЕ - враг.
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18.03.2021 01:59 Відповісти
Украинцы,свою землю надо защищать сразу,а не завтра-послезавтра,надеясь на какого-то дядю! Если вы не изменитесь после потери Крыма,Донбасса и границы, у вас есть шанс потерять всю страну!
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18.03.2021 07:25 Відповісти
"русским по культуре и украинцем по гражданству"
Это твой приговор люся-ватник. Таких, которые украинцы только по гражданству во власти быть не должно
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18.03.2021 08:58 Відповісти
Прочитавши новину знову прийшов до висновку, що Байден проукраїнський президент і патріот України, а Зеля - малорос і поліцай, та прихований, найковарніший ворог України. Бо ще колись говорив Платон "вища несправделивість полягає в тому, щоб здаватись справедливим і не бути ним..." Якби в США не переміг Байден, тог наш Найсвітліший повівби нас на капітуляцію. Все для цього робилося - Кравчуки, Фокіни, Сувухи, Обдристовичі і Портнови з Татаровими для підтримки "нового курса" силовиками і судами.
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18.03.2021 09:44 Відповісти
Ну если Янукович платил Тягнибоку, то понятно какие они "патриоты".
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18.03.2021 09:59 Відповісти
 
 