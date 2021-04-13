Суд 14 квітня розпочне розгляд справи про недостовірне декларування Тупицького, - НАЗК

Голосіївський районний суд планує розглянути справу про недостовірне декларування відстороненого голови Конституційного Суду Олександра Тупицького 14 квітня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного агентства з попередження корупції (НАЗК).

"Справу про декларування недостовірних відомостей буде розглянуто в середу, 14 квітня о 14:00 - Олександр Тупицький, колишній суддя Конституційного Суду України", - сказано в повідомленні.

Всього суди за цей тиждень планують розглянути справи за 22 протоколами, складеними НАЗК. Зокрема, розглядатимуть справи про порушення вимог щодо сумісництва та суміщення колишнім заступником міністра культури, молоді і спорту Володимиром Шуміліним, про порушення порядку подання фінансової звітності 4 політичними партіями.

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Також відбудуться чотири засідання суду про порушення порядку подання фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду на місцевих виборах.

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.

26 лютого Зеленський своїм указом відсторонив главу КС Олександра Тупицького з посади ще на 1 місяць.

29 березня Тупицький і Касмінін оскаржили своє звільнення у Верховному Суді.

27 березня Глава держави підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.