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Головні новини 14 квітня: Росія продовжує перекидання військ, пік COVID-19 минув

Головні новини 14 квітня: Росія продовжує перекидання військ, пік COVID-19 минув

Російські війська на кордоні, пік третьої хвилі коронавірусу - позаду, з ветеранки Котеленець зняли частину звинувачень - головні новини 14 квітня.

За даними нашої розвідки, до 20 квітня на кордоні України перебуватимуть 110 тис. російських військовослужбовців.

Концентрацією військ РФ на кордоні з Україною всерйоз занепокоєна розвідка США.

При цьому глава фракції СН Давид Арахамія заявляє, що ймовірність вторгнення РФ близька до нуля.

"Укроборонпром" готовий виготовляти вдвічі більше зброї

За словами директора концерну Юрія Гусєва, потенціал державних оборонних підприємств значно перевищує нинішні обсяги виробництва.

Росію в разі вторгнення в Україну можуть відключити від SWIFT

"Наприклад, [США можуть] цілеспрямовано вибрати великі державні банки, такі як "Зовнішекономбанк", Російський фонд прямих інвестицій, і, можливо, навіть розглянути крайні заходи, такі як відключення Росії від платіжних систем SWIFT. Так що США, ймовірно, зроблять безліч кроків, і це завдасть значної шкоди російській економіці", - заявив експосол США в Росії, колишній заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу.

У Києві продовжили карантин

Суворі обмеження діятимуть у столиці як мінімум до 30 квітня. Мер столиці Віталій Кличко пояснює продовження карантину тим, що київські лікарні заповнені, адже госпіталізувати доводиться 7 з 10 хворих на COVID-19.

При цьому в масштабах країни захворюваність коронавірусом пішла на спад - про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, його слова підтвердили в НАН України.

Мер Слов'янська Лях просить ввести військово-цивільну адміністрацію

За словами міського голови, міськрада вже кілька місяців саботує роботу - представники "ОПЗЖ", "Нашого краю" і фракції "За мир і розвиток" не можуть ухвалити бюджет і намагаються винести на порядок денний регламент, який суперечить законодавству.

Пропагандист Дудкін вийшов під заставу

2 млн гривень за нього заплатила "Опозиційна платформа - за життя".

З ветеранки Фортуни зняли частину звинувачень

Її вже більше не підозрюють у конвоюванні українських військовополонених під час "військового параду" в окупованому Донецьку. Але прокуратура як і раніше вважає, що Вікторія Котеленець була в незаконних збройних формуваннях.

Автор: 

росія (66021) Донбас (22357) SWIFT (159) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Котеленець Вікторія (11) Дудкін Юрій (6) Слов’янськ (630)


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Топ коментарі
+4
Він вже напав 7 років тому.
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14.04.2021 22:20 Відповісти
+3
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARRAfkHMDjnRYhYgbAassq9utwihlHuvEu-zfJoYf1WacPYMqdHcSxlwEN6_8GaU62U&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARC2d4asT-wgYIDW8DQAa4rSvlkPTVWyJGKLH_oBnuyzD_LzGPdisusGFYXDB_6mihJh4LJ8DdzGh-SW1cCuhEu1oGa2sCl2biHM0IVxXX5MNZ7kDixDARDD-oz4AbLIPT-q3z5D-SoE0UouIfxl4gD7WJHQbso14xHmcDuMwrOPcArqfQO8QHMqap-pOva4eXBf2Xy0Ah97Mj7pTgd0MEY4YbyOfrWXrIY15nXEcyE_eglGWrL-z0jGJDtjTiVXVwAGR9d0l9OJhY-6B55p4OycJOKaJ8ExFdHS_asSOL6jWcIU1o4&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко) https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/photos/a.472946218952/10159260753148953/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARC2d4asT-wgYIDW8DQAa4rSvlkPTVWyJGKLH_oBnuyzD_LzGPdisusGFYXDB_6mihJh4LJ8DdzGh-SW1cCuhEu1oGa2sCl2biHM0IVxXX5MNZ7kDixDARDD-oz4AbLIPT-q3z5D-SoE0UouIfxl4gD7WJHQbso14xHmcDuMwrOPcArqfQO8QHMqap-pOva4eXBf2Xy0Ah97Mj7pTgd0MEY4YbyOfrWXrIY15nXEcyE_eglGWrL-z0jGJDtjTiVXVwAGR9d0l9OJhY-6B55p4OycJOKaJ8ExFdHS_asSOL6jWcIU1o4&__tn__=-R 3 ч. ·

Гаразд, скажу.
На цьому тижні кілька провідних західних видань попросили мене написати їм коментар (у форматі від статті до колонки) на тему загрози "російсько-українського воєнного конфлікту" (а то ми тут 7 років просто так під російськими Градами гинемо, ага).
Так ось, не писатиму до жодного. Вперше в житті маю кристалічно чітке, гостре відчуття, що вся ця "інформаційна спецоперація" адресована аж ніяк не українцям (хіба побічно) і єдине, що в ній від нас як спільноти вимагається, - це спокій, витримка і максимальна психологічна відстороненість.
"Нє бил, нє состоял, нє участвовал". Ідіть нах, водкі нєт.
Гарного всім дня, вирозумілих співрозмовців + хороших, розумних книжок, фільмів та ін. добрих приводів зберегти на локдауні здоровий глузд.

(А про загрозу війни я вже була волала у 2012-2014 рр., хай тепер перечитують - на "І знов я влізаю в танк..." у "Коморі" якраз під локдаун знижка.
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14.04.2021 22:17 Відповісти
+2
тож не понял: "пик COVID-19 пройдет" или не пройдет?
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14.04.2021 22:20 Відповісти
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Я так и не понял, Путин нападет или нет?
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14.04.2021 22:13 Відповісти
тож не понял: "пик COVID-19 пройдет" или не пройдет?
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14.04.2021 22:20 Відповісти
Він вже напав 7 років тому.
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14.04.2021 22:20 Відповісти
Спроси у *****)
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14.04.2021 22:51 Відповісти
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARRAfkHMDjnRYhYgbAassq9utwihlHuvEu-zfJoYf1WacPYMqdHcSxlwEN6_8GaU62U&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARC2d4asT-wgYIDW8DQAa4rSvlkPTVWyJGKLH_oBnuyzD_LzGPdisusGFYXDB_6mihJh4LJ8DdzGh-SW1cCuhEu1oGa2sCl2biHM0IVxXX5MNZ7kDixDARDD-oz4AbLIPT-q3z5D-SoE0UouIfxl4gD7WJHQbso14xHmcDuMwrOPcArqfQO8QHMqap-pOva4eXBf2Xy0Ah97Mj7pTgd0MEY4YbyOfrWXrIY15nXEcyE_eglGWrL-z0jGJDtjTiVXVwAGR9d0l9OJhY-6B55p4OycJOKaJ8ExFdHS_asSOL6jWcIU1o4&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко) https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/photos/a.472946218952/10159260753148953/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARC2d4asT-wgYIDW8DQAa4rSvlkPTVWyJGKLH_oBnuyzD_LzGPdisusGFYXDB_6mihJh4LJ8DdzGh-SW1cCuhEu1oGa2sCl2biHM0IVxXX5MNZ7kDixDARDD-oz4AbLIPT-q3z5D-SoE0UouIfxl4gD7WJHQbso14xHmcDuMwrOPcArqfQO8QHMqap-pOva4eXBf2Xy0Ah97Mj7pTgd0MEY4YbyOfrWXrIY15nXEcyE_eglGWrL-z0jGJDtjTiVXVwAGR9d0l9OJhY-6B55p4OycJOKaJ8ExFdHS_asSOL6jWcIU1o4&__tn__=-R 3 ч. ·

Гаразд, скажу.
На цьому тижні кілька провідних західних видань попросили мене написати їм коментар (у форматі від статті до колонки) на тему загрози "російсько-українського воєнного конфлікту" (а то ми тут 7 років просто так під російськими Градами гинемо, ага).
Так ось, не писатиму до жодного. Вперше в житті маю кристалічно чітке, гостре відчуття, що вся ця "інформаційна спецоперація" адресована аж ніяк не українцям (хіба побічно) і єдине, що в ній від нас як спільноти вимагається, - це спокій, витримка і максимальна психологічна відстороненість.
"Нє бил, нє состоял, нє участвовал". Ідіть нах, водкі нєт.
Гарного всім дня, вирозумілих співрозмовців + хороших, розумних книжок, фільмів та ін. добрих приводів зберегти на локдауні здоровий глузд.

(А про загрозу війни я вже була волала у 2012-2014 рр., хай тепер перечитують - на "І знов я влізаю в танк..." у "Коморі" якраз під локдаун знижка.
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14.04.2021 22:17 Відповісти
«єдине, що в ній від нас як спільноти вимагається, - це спокій, витримка і максимальна психологічна відстороненість.
"Нє бил, нє состоял, нє участвовал". Ідіть нах, водкі нєт.»

100 баллов
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14.04.2021 22:23 Відповісти
Поступают сообщения о том, что горит полевой лагерь вооружённых сил РФ на границе с Украиной. Ипаная кацапня, чтобы вы все там сгорели...
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14.04.2021 22:24 Відповісти
Главные новости 14 апреля:

...больше всего мне напоминают беларускую "Хартия 97"
https://charter97.org/ru/news/

Характерно, шо и там, как и в параше, Беларусь пишут через "о" и два "с"

https://charter97.org/ru/news/2021/4/14/418536/ Белорусская вендетта

https://charter97.org/ru/news/2021/4/14/418536/

...тоска мне с вас, со всех... -- аж смешно. *)
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14.04.2021 22:29 Відповісти
Ху&лу недовго залишилось...
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14.04.2021 22:36 Відповісти
Пакет настоящих, тяжелых санкций должен быть готов и озвучен до конца апреля. Одного свифта мало, эта санкция достойна 2014 года, но не сегодня! Ваши мягкие поглаживания санкциями оккупанта привели к войне сегодня на порог!
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14.04.2021 22:46 Відповісти
 
 