Головні новини 14 квітня: Росія продовжує перекидання військ, пік COVID-19 минув

Російські війська на кордоні, пік третьої хвилі коронавірусу - позаду, з ветеранки Котеленець зняли частину звинувачень - головні новини 14 квітня.

За даними нашої розвідки, до 20 квітня на кордоні України перебуватимуть 110 тис. російських військовослужбовців.

Концентрацією військ РФ на кордоні з Україною всерйоз занепокоєна розвідка США.

При цьому глава фракції СН Давид Арахамія заявляє, що ймовірність вторгнення РФ близька до нуля.

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За словами директора концерну Юрія Гусєва, потенціал державних оборонних підприємств значно перевищує нинішні обсяги виробництва.

Росію в разі вторгнення в Україну можуть відключити від SWIFT

"Наприклад, [США можуть] цілеспрямовано вибрати великі державні банки, такі як "Зовнішекономбанк", Російський фонд прямих інвестицій, і, можливо, навіть розглянути крайні заходи, такі як відключення Росії від платіжних систем SWIFT. Так що США, ймовірно, зроблять безліч кроків, і це завдасть значної шкоди російській економіці", - заявив експосол США в Росії, колишній заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу.

У Києві продовжили карантин

Суворі обмеження діятимуть у столиці як мінімум до 30 квітня. Мер столиці Віталій Кличко пояснює продовження карантину тим, що київські лікарні заповнені, адже госпіталізувати доводиться 7 з 10 хворих на COVID-19.

При цьому в масштабах країни захворюваність коронавірусом пішла на спад - про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, його слова підтвердили в НАН України.

Мер Слов'янська Лях просить ввести військово-цивільну адміністрацію

За словами міського голови, міськрада вже кілька місяців саботує роботу - представники "ОПЗЖ", "Нашого краю" і фракції "За мир і розвиток" не можуть ухвалити бюджет і намагаються винести на порядок денний регламент, який суперечить законодавству.

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2 млн гривень за нього заплатила "Опозиційна платформа - за життя".

З ветеранки Фортуни зняли частину звинувачень

Її вже більше не підозрюють у конвоюванні українських військовополонених під час "військового параду" в окупованому Донецьку. Але прокуратура як і раніше вважає, що Вікторія Котеленець була в незаконних збройних формуваннях.