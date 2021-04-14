Главные новости 14 апреля: Россия продолжает переброску войск, пик COVID-19 пройден

Российские войска на границе, пик третьей волны коронавируса - позади, с ветерана Котеленец сняли часть обвинений - главные новости 14 апреля.

По данным нашей разведки, к 20 апреля на границе Украины будут находиться 110 тыс. российских военнослужащих.

Концентрацией войск РФ на границе с Украиной всерьез обеспокоена разведка США.

При этом глава фракции СН Давид Арахамия заявляет, что вероятность вторжения РФ близка к нулю.

"Укроборонпром" готов производить вдвое больше оружия

По словам директора концерна Юрия Гусева, потенциал государственных оборонных предприятий значительно превышает теперешние объемы производства.

Россию в случае вторжения в Украину могут отключить от SWIFT

"Например, [США могут] целенаправленно выбрать крупные государственные банки, такие как "Внешэкономбанк", Российский фонд прямых инвестиций, и, возможно, даже рассмотреть крайние меры, такие как отключение России от платежных систем SWIFT. Так что США, вероятно, предпримут множество шагов, и это нанесет значительный ущерб российской экономике", - заявил экс-посол США в России, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.

В Киеве продлили карантин

Строгие ограничения будут действовать в столице как минимум до 30 апреля. Мэр столицы Виталий Кличко объясняет продление карантина тем, что киевские больницы заполнены, ведь госпитализировать приходится 7 из 10 заболевших COVID-19.

При этом в масштабах страны заболеваемость коронавирусом пошла на спад - об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, его слова подтвердили в НАН Украины.

Мэр Славянска Лях просит ввести военно-гражданскую администрацию

По словам городского головы, горсовет уже несколько месяцев саботирует работу - представители "ОПЗЖ", "Нашего края" и фракции "За мир и развитие" не могут принять бюджет и пытаются вынести на повестку дня регламент, противоречащий законодательству.

Пропагандист Дудкин вышел под залог

2 млн гривен за него заплатила "Оппозиционная платформа - за жизнь".

С ветерана Фортуны сняли часть обвинений

Ее уже больше не подозревают в конвоировании украинских военнопленных во время "военного парада" в оккупированном Донецке. Но прокуратура по-прежнему считает, что Виктория Котеленец состояла в незаконных вооруженных формированиях.