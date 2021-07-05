Головні новини 5 липня: загострення на Донбасі, Бандері і Шухевичу хочуть повернути звання Героя

Один захисник України загинув на Донбасі і ще трьох поранено, суд скасував розпорядження НАЗК про звільнення Вітренка, Бандері і Шухевичу пропонують повернути звання Героя України, - головні новини країни 5 липня.

Загострення на Донбасі: двоє загиблих і четверо поранених за останні 48 годин

Через ворожий обстріл один захисник України загинув і ще троє зазнали поранень. Це вже друга загибель військовослужбовця на Донбасі за останні дві доби. Україна направила ноту в ОБСЄ. Питання про порушення окупантами режиму припинення вогню винесуть на розгляд ТКГ і на консультації в Нормандському форматі.

Sea Breeze: навчання переходять в активну фазу, Росія посилює угруповання кораблів

Від завтра кораблі країн-учасниць Sea Breeze-2021 тренуватимуться в міжнародних водах Чорного моря. Росія у зв'язку з цим посилила угруповання своїх кораблів.

Вітренко залишається керівником "Нафтогазу"

Окружний адмінсуд Києва зупинив дію припису НАЗК, згідно з яким з головою правління "Нафтогазу" Вітренком мали розірвати контракт. Дію припису зупинили на час, поки суд розглядатиме позов Вітренка про скасування припису НАЗК.

Держканал "Дом" показав карту з "російським" Кримом

На продемонстрованій в ефірі телеканалу карті РФ окупований півострів був позначений як частина Росії. На каналі кажуть, що це диверсія: раніше цю ж карту показували без Криму. Телевізійники проводять внутрішню перевірку і просять СБУ допомогти.

Депутати хочуть повернути звання Героя України Бандері та Шухевичу

Відповідну постанову в Раді зареєструвала група депутатів із різних фракцій. Таким чином пропонують відзначити 80-річчя створення УПА.

В "Дії" з'явилися COVID-сертифікати

Поки вони доступні тільки частині користувачів програми, які отримали щеплення. Незабаром в "Дії" збираються запустити сертифікати про ПЛР-тестування для тих, хто вже перехворів.

Скандал із танцями на меморіалі

У Львові група дівчат відсвяткувала 18-річчя подруги на Меморіалі Небесної сотні. Дівчата танцювали під російську попсу, співали і запускали феєрверки. Коли вони опублікували відео зі святкуванням у соцмережах, за справу взялася поліція. Тепер панночкам загрожує до 5 років ув'язнення за осквернення пам'ятника.