Головні новини 5 липня: загострення на Донбасі, Бандері і Шухевичу хочуть повернути звання Героя
Один захисник України загинув на Донбасі і ще трьох поранено, суд скасував розпорядження НАЗК про звільнення Вітренка, Бандері і Шухевичу пропонують повернути звання Героя України, - головні новини країни 5 липня.
Загострення на Донбасі: двоє загиблих і четверо поранених за останні 48 годин
Через ворожий обстріл один захисник України загинув і ще троє зазнали поранень. Це вже друга загибель військовослужбовця на Донбасі за останні дві доби. Україна направила ноту в ОБСЄ. Питання про порушення окупантами режиму припинення вогню винесуть на розгляд ТКГ і на консультації в Нормандському форматі.
Sea Breeze: навчання переходять в активну фазу, Росія посилює угруповання кораблів
Від завтра кораблі країн-учасниць Sea Breeze-2021 тренуватимуться в міжнародних водах Чорного моря. Росія у зв'язку з цим посилила угруповання своїх кораблів.
Вітренко залишається керівником "Нафтогазу"
Окружний адмінсуд Києва зупинив дію припису НАЗК, згідно з яким з головою правління "Нафтогазу" Вітренком мали розірвати контракт. Дію припису зупинили на час, поки суд розглядатиме позов Вітренка про скасування припису НАЗК.
Держканал "Дом" показав карту з "російським" Кримом
На продемонстрованій в ефірі телеканалу карті РФ окупований півострів був позначений як частина Росії. На каналі кажуть, що це диверсія: раніше цю ж карту показували без Криму. Телевізійники проводять внутрішню перевірку і просять СБУ допомогти.
Депутати хочуть повернути звання Героя України Бандері та Шухевичу
Відповідну постанову в Раді зареєструвала група депутатів із різних фракцій. Таким чином пропонують відзначити 80-річчя створення УПА.
В "Дії" з'явилися COVID-сертифікати
Поки вони доступні тільки частині користувачів програми, які отримали щеплення. Незабаром в "Дії" збираються запустити сертифікати про ПЛР-тестування для тих, хто вже перехворів.
Скандал із танцями на меморіалі
У Львові група дівчат відсвяткувала 18-річчя подруги на Меморіалі Небесної сотні. Дівчата танцювали під російську попсу, співали і запускали феєрверки. Коли вони опублікували відео зі святкуванням у соцмережах, за справу взялася поліція. Тепер панночкам загрожує до 5 років ув'язнення за осквернення пам'ятника.
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Еще 44 банка тестировали систему, 11 настраивали ее работу.
То есть 62 из 72 банков готовы или готовились к использованию АСИП - и это только по состоянию на апрель.
1941 год,22 июня 00:30 минут...телеграмма начштаба РККА генерала армии в штаб Западного фронта генералу армии Павлову....
на провокации не отвечать,огонь не открывать...
кто из этих двоих баранов предал дохлый ссср?