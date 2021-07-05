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Новини
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Головні новини 5 липня: загострення на Донбасі, Бандері і Шухевичу хочуть повернути звання Героя

Головні новини 5 липня: загострення на Донбасі, Бандері і Шухевичу хочуть повернути звання Героя

Один захисник України загинув на Донбасі і ще трьох поранено, суд скасував розпорядження НАЗК про звільнення Вітренка, Бандері і Шухевичу пропонують повернути звання Героя України, - головні новини країни 5 липня.

Загострення на Донбасі: двоє загиблих і четверо поранених за останні 48 годин

Через ворожий обстріл один захисник України загинув і ще троє зазнали поранень. Це вже друга загибель військовослужбовця на Донбасі за останні дві доби. Україна направила ноту в ОБСЄ. Питання про порушення окупантами режиму припинення вогню винесуть на розгляд ТКГ і на консультації в Нормандському форматі.

Sea Breeze: навчання переходять в активну фазу, Росія посилює угруповання кораблів

Від завтра кораблі країн-учасниць Sea Breeze-2021 тренуватимуться в міжнародних водах Чорного моря. Росія у зв'язку з цим посилила угруповання своїх кораблів.

Вітренко залишається керівником "Нафтогазу"

Окружний адмінсуд Києва зупинив дію припису НАЗК, згідно з яким з головою правління "Нафтогазу" Вітренком мали розірвати контракт. Дію припису зупинили на час, поки суд розглядатиме позов Вітренка про скасування припису НАЗК.

Держканал "Дом" показав карту з "російським" Кримом

На продемонстрованій в ефірі телеканалу карті РФ окупований півострів був позначений як частина Росії. На каналі кажуть, що це диверсія: раніше цю ж карту показували без Криму. Телевізійники проводять внутрішню перевірку і просять СБУ допомогти.

Депутати хочуть повернути звання Героя України Бандері та Шухевичу

Відповідну постанову в Раді зареєструвала група депутатів із різних фракцій. Таким чином пропонують відзначити 80-річчя створення УПА.

В "Дії" з'явилися COVID-сертифікати

Поки вони доступні тільки частині користувачів програми, які отримали щеплення. Незабаром в "Дії" збираються запустити сертифікати про ПЛР-тестування для тих, хто вже перехворів.

Скандал із танцями на меморіалі

У Львові група дівчат відсвяткувала 18-річчя подруги на Меморіалі Небесної сотні. Дівчата танцювали під російську попсу, співали і запускали феєрверки. Коли вони опублікували відео зі святкуванням у соцмережах, за справу взялася поліція. Тепер панночкам загрожує до 5 років ув'язнення за осквернення пам'ятника.

Автор: 

Бандера Степан (196) Львів (3075) Нафтогаз (4424) сертифікат (426) Сі-Бриз (87) УПА (138) Шухевич (76) Донбас (22356) втрати (4406) Вітренко Юрій (632) Дія (1129) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
ну я на четверть еврей по маме, которая тоже еврейка по маме... могу сказать что положил болт на посла Израиля, и его взгляды. я живу в Украине, я украинец. пусть израилевы сыны ответят за геноцид египетского народа, карами небесными, и за великий потоп, который практически уничтожил человечество с их подачи.
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05.07.2021 22:15
+3
эта гнида посол не согласен с тем что в Украине был голодомор -так что идет далеко накуй этот шифер
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05.07.2021 22:26
+2
Героям - Слава !
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05.07.2021 22:06
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Героям - Слава !
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05.07.2021 22:06 Відповісти
Бандере и Шухевичу хотят вернуть звание Героя/ С этим несогласные. Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил марши в честь дня рождения Бандеры/ Зеленский: Бандера - герой для какого-то процента украинцев /У меня отец боролся с "бандеровцами". Рассказывал мне ужасные вещи, - Шефир.
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05.07.2021 22:08 Відповісти
ну я на четверть еврей по маме, которая тоже еврейка по маме... могу сказать что положил болт на посла Израиля, и его взгляды. я живу в Украине, я украинец. пусть израилевы сыны ответят за геноцид египетского народа, карами небесными, и за великий потоп, который практически уничтожил человечество с их подачи.
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05.07.2021 22:15 Відповісти
Решение о возвращении звания Героя Бандере и Шухевичу принимают не сидоровы-сидоренки-сидорянцы-сидоряну -сидорманы. Принимает буратина Коломойского, гражданина Израиля.
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05.07.2021 23:24 Відповісти
Всё можно решить довольно просто- демократическим путём. А именно- вынести этот вопрос на всеукраинский референдум. Как большинство ответит- так тому и быть!
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06.07.2021 05:52 Відповісти
уже, проголосовали буратины за Зеленского... Напоминаю, для особо одаренных, нахватавшихся в кредит айфонов, машин и квартир с отпусками, а также любителям копить долги за комуналку - с сегодняшнего дня долги со счетов украинцев банки начнут списывать автоматически! Приказ Минюста вступил в силу 6 апреля, но в нем содержалась норма об отсрочке на три месяца для того, чтобы госорганы успели подготовиться к введению новой системы. Три месяца истекли как раз 6 июля.
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06.07.2021 07:23 Відповісти
По состоянию на апрель 2021 года к АСИП подключились семь банков:
- ТАСкомбанк
- ПриватБанк
- Универсал Банк (в частности, monobank)
- Окси Банк
- Банк Восток
- Индустриалбанк
- ПроКредит Банк
Еще 44 банка тестировали систему, 11 настраивали ее работу.
То есть 62 из 72 банков готовы или готовились к использованию АСИП - и это только по состоянию на апрель.
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06.07.2021 07:25 Відповісти
эта гнида посол не согласен с тем что в Украине был голодомор -так что идет далеко накуй этот шифер
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05.07.2021 22:26 Відповісти
ну схерали тогда украинцы холокост должны признавать ?
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05.07.2021 22:27 Відповісти
какие у тебя герои ?? илья муромец ? или иван дурачег?
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05.07.2021 22:20 Відповісти
Лошадь - тебя попердолило?
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05.07.2021 22:27 Відповісти
Ідіот.
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05.07.2021 22:45 Відповісти
Кто-то ночами не спит от желания раскачать ситуацию в Украине - все выдумывает поводы. Вот опять возникли Бандера и Шухевич.! Если бы эти достойные люди могли знать, сколько и как на их именах пиарятся политики, они, будучи верными сыновьями Украины, наверняка отказались бы от этих почетных званий. А может не захотели бы находиться в одном ряду с Героем Бойко...
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06.07.2021 00:27 Відповісти
Анекдот для мавзолейного быдла...
1941 год,22 июня 00:30 минут...телеграмма начштаба РККА генерала армии в штаб Западного фронта генералу армии Павлову....
на провокации не отвечать,огонь не открывать...
кто из этих двоих баранов предал дохлый ссср?
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06.07.2021 00:56 Відповісти
Мне даже противно писать фамилию МУДАКА,кто был 22 июня начштаба РККА...тьфу пля...
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06.07.2021 00:58 Відповісти
В таких вопросах мы, украинцы, должны сами находить правильные решения. Конечно, там уже, в галерее героев Украины, такие морды-лица затесались, что вряд ли Бандера и Шухевич захотели бы с ними в одном месте находиться. Но, все же. Украина должна создавать свой пантеон героев. И Бандера и Шухевич заслужили почетное место. Я думаю, что история все расставит на свои места. "Герои" кучмовского-януковичевого периода, в конце концов, исчезнут из памяти украинцев, як роса на сонці.
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06.07.2021 05:02 Відповісти
 
 