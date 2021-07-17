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Найкраща відповідь на провокаційну футбольну форму - стаття Путіна, - Держдума РФ

Найкраща відповідь на провокаційну футбольну форму - стаття Путіна, - Держдума РФ

На рішення Української асоціації футболу нанести на форму клубів чемпіонату країни логотип з гаслами "Слава Україні! Героям Слава!" відреагувала депутатка Держдуми РФ Світлана Журова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання"Спорт-экспресс".

"Це їхня внутрішня справа. Ми можемо робити якісь висловлювання з цього приводу, але втручатися в їхні внутрішні справи ми не можемо. Вони свою карту і не змінювали. Українці натхнені тим результатом, який показала їхня збірна на чемпіонаті Європи. Вони і далі робитимуть свої чергові провокації. На цьому українці не зупиняться. Впевнена, що вони продовжать змішувати спорт і політику. Найкраща наша відповідь на такі провокації - стаття Володимира Володимировича Путіна. Вона з'явилася не просто так", - сказала Журова.

Також читайте: УАФ зобов'язала клуби УПЛ нанести на форму логотип з гаслами "Слава Україні!" і "Героям Слава!"

Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.

Російський футбольний союз звернувся в УЄФА із заявою про те, що у формі українських футболістів нібито використовуються політичні мотиви, а футбол повинен залишатися поза політикою. І 10 червня УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава". Рішення пояснили тим, що поєднання гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!" нібито є політичним, у нього є історичний і військовий підтекст. Глава Української асоціації футболу Андрій Павелко терміново вилетів до Риму на переговори з УЄФА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Футбольні матчі будуть проводити при заповненості стадіонів на 66%, - УПЛ

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін і співробітники американського посольства наділи нову форму збірної України на Євро-2020 і відзначили її прекрасний вид. Це ж зробили і в посольстві Британії.

11 червня УАФ надала гаслам "Слава Україні!" і "Героям Слава!" статус офіційних футбольних символів. Прес-аташе УАФ Гливинський заявив, що збірна України збирається виступати в формі з написами "Слава Україні!" і "Героям Слава!".

Увечері 11 червня глава УАФ Андрій Павелко заявив, що Україна і УЄФА пішли на "переможний компроміс"щодо форми збірної України з футболу.

Ця емблема була затверджена УАФ після присвоєння слоганів "Слава Україні" і "Героям Слава" футбольного статусу. Це сталося напередодні Євро-2020, коли УЄФА зобов'язав прибрати з форми збірної України слоган "Героям Слава".

Українська асоціація футболу зобов'язала всі клуби Української прем'єр-ліги нанести на свою ігрову екіпіровку новий логотип з картою України та гаслами "Слава Україні! Героям Слава!".

Держдума (735) путін володимир (24080) росія (65908) футбол (1585)


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Топ коментарі
+37
Статья Путина - это всего лишь психологическая подготовка для российских военных исключительно для войны с Украиной. Огрунтування!!!
По своей сути это просто набор бредней....
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17.07.2021 20:36
+31
Слава Україні!
Героя слава!

Слава нації!
Смерть ворогам!

Мені морозива!
Москалям гіляку!
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17.07.2021 20:38
+26
хреновый у Путьки получился ответ . да еще и с ошибками
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17.07.2021 20:33
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Напечатать коричневу книжеку Пу и обязать всех расиян выучить наизусть, что бы от зубов тезисы отскакивали. И контролировать исполнение специальными отрядами с широкими полномочиями.
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17.07.2021 21:21 Відповісти
о, госДура паРашки проперделась))


Найкращою відповіддю на провокаційну футбольну форму - стаття Путіна, - Держдума РФ - Цензор.НЕТ 7853
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17.07.2021 21:23 Відповісти
Найкращою відповіддю на провокаційну футбольну форму - стаття Путіна, - Держдума РФ - Цензор.НЕТ 7344
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17.07.2021 21:24 Відповісти
Найкращою відповіддю на провокаційну футбольну форму - стаття Путіна, - Держдума РФ - Цензор.НЕТ 5921
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17.07.2021 21:25 Відповісти
Лучший ответ на высер путлера - ПНТ-ПНХ.
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17.07.2021 21:25 Відповісти
Статья вообще - это ультиматум, угроза. "Если вы не будете нас любить, то мы вас уничтожим.Если вы будете делать то, что нам не нравится - мы вас уничтожим".
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17.07.2021 21:30 Відповісти
Helgi Sharp🍁 УЕФА отреагировал на запрос российского агентства РИА Новости по поводу того, что c этого сезона каждый украинский клуб обязан нанести на форму большую эмблему УАФ со слоганами «Слава Україні» и «Героям Слава».«Это внутренний вопрос, который касается Украины. Поэтому с вашим запросом мы любезно направляем вас... в Украинскую ассоциацию футбола», - говорится в официальном ответе УЕФА.Так утончённо мышебратьев давно не посылали. Кстати, ходят слухи, что со следующего года под этой эмблемой обязательными станут слова: "Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла..." 😜

Найкращою відповіддю на провокаційну футбольну форму - стаття Путіна, - Держдума РФ - Цензор.НЕТ 4223
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17.07.2021 21:39 Відповісти
Круто , утащу на память
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17.07.2021 22:15 Відповісти
элегантно послали). хорошие троляки
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17.07.2021 22:20 Відповісти
Я так розумію ГовноЗЕкомнадувач засунув язика собі у дупу і мовчить із цього приводу?
Він взагалі хоча б 1 раз може сказати що ПТН ХЛО, а ворог - цеРосія?! І ще одне побажання для 73%-овочів...
Бажаю ЗЕбілоїдам восени: +150% підняття вартості комуналки і на 200% вартості газу за бездарний дипломатичний провал і будівництво СП-2!
(п.с. ЗЕбіли, за мене не переймайтеся - я виживу бо у мене є мізки на відміну від вас зебаранів!)
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17.07.2021 21:44 Відповісти
Блін, Зе ж так любить піаритися - то хай візьме пару істориків і накрапає статтю-відповідь! Але нє, мовчить і ні слова!
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17.07.2021 21:50 Відповісти
Шорошая форма, дайте парочку.
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17.07.2021 21:55 Відповісти
А на ежегодные резолюции Генасамблеи ООН? А на санкции? А на жесткую позицию Эрдогана? Будет ответ? Как будто дело в форме. Дело в факте всемирного отрицания аннексии! Сказочники лаптеголовые...
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17.07.2021 22:00 Відповісти
Какая там статья за терроризм ?
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17.07.2021 22:13 Відповісти
Как козломордых бесит "Слава Україні!"-"Героям Слава!" Надо не только на футболках это писать,а и на фасадах театров,магазинов,биллбордах...Их там будет трясти,а нам приятно
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17.07.2021 22:15 Відповісти
Статья обиженного инфантильного ребенка с гениталиями дедушки. Россия все просрала и конец ее будет печален (для Путина).
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17.07.2021 22:17 Відповісти
А я думал это не за форму.. Я думал это за "ла-ла-ла...", Значит с этой постановкой вопроса Хфедерация согласна.. ".Путин ....ла-ла-ла".
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17.07.2021 22:20 Відповісти
Якато свєта журова , якийта путін , шото напісалі . Я знаю одне : росія - гамно , а хороший москаль - мертвий москаль . І плювати нам українцям на ту русню позорну та ніщебродску . Жоден москаль би не був висраний у свій паскудний срюзькє мір , якби 9 місяців перед тим , його родітєлі не були тяжко п'яні і в алкогольному пориві не почали сношатися десь за гаражами чи на якихось заброшених , заросших участках .
Українцям ці виродки - НЕЦІКАВІ . В них руки з жопи ростуть і в голові - апілкі.
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17.07.2021 22:23 Відповісти
Стаття рашистофюрера отримала назву "РашистоМАЙНКАМПФ" . Влучно від Порошенко
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17.07.2021 22:38 Відповісти
С самого начала существования ГосДупа была заточена на провокации, а лидеры Дупы стали профессионалами провокаций, и сейчас они заслужили уважение главаря преступной воровской шайки, и стали ее достойными членами.
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17.07.2021 22:50 Відповісти
Болезнь прогрессирует, выдавливая из мозга россиян остатки разума и здравого смысла.
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17.07.2021 22:51 Відповісти
Найкраща відповідь на статтю путіна буде фізична зачистка України від росіян та їх агентів в стилі того як ще пару десятків років назад такі зачистки проводило сша від громадян тих країн з ким воювало.
Повний пресинг, конфіскація майна, проблеми бізнесу, побиття на вулиці спецслужбами, ну і так далі все для того щоб гнида втекла з країни сама, а якщо не хоче то щоб вона загнулась в жорсткому варіанті чи забилась в нору і не висовувалась в мягкому.
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17.07.2021 23:51 Відповісти
Рот хороший, соснешь?
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17.07.2021 23:53 Відповісти
Пххх,блін,ще одна машка-невмивака розпатякалась,мбуть підвищену дозу заробляє.
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17.07.2021 23:58 Відповісти
путін *****
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18.07.2021 00:17 Відповісти
Статья Путина - это пожизненное в Гаагской тюрьме.
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18.07.2021 00:23 Відповісти
Найкраща відповідь на провокаційну футбольну форму - стаття Путіна, - Держдума РФ - Цензор.НЕТ 3972
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18.07.2021 00:59 Відповісти
Найкраща відповідь на провокаційну футбольну форму - стаття Путіна, - Держдума РФ - Цензор.НЕТ 7633
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18.07.2021 03:03 Відповісти
Больная русня)))
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18.07.2021 01:36 Відповісти
Та якби то "больная", - невиліковано іпанута!
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18.07.2021 07:13 Відповісти
Кучма целую книгу написал "Украина не россия",а ху..ло хватило на какую-то мелкую лживую статейку,которой даже муху не прихлопнешь.Чмошные кацапы.
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18.07.2021 03:53 Відповісти
Нет, нет! Не путайте - это наша форма является ответом на шизофренический высер )(уйла! Учите историю, придурки госдуры!
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18.07.2021 04:27 Відповісти
Краща відповідь молі, це міжнародна кричалка "путін х..ло"
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18.07.2021 06:28 Відповісти
рвёт кацапов... это хорошо...
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18.07.2021 06:47 Відповісти
Швидче б дочекатися того часу, коли цю статтю будуть аналізувати вченні-псіхіатри.
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18.07.2021 07:09 Відповісти
-Недавно украинские воины ребята в ООС на Донбассе взяли в плен узкоглазого фашиста, оккупанта )(уйла. На вопрос что оно такое, он громко закричал я вам повелителя, вяликороса -руцькая! А вот когда ему крепко набили харю и снова спросили. Он жалобно завыл, заскулил и выдал такой спич : да, да.. я рузьский, только моя глаз мал - мало узький, а нос савсемь чюток плюський, а башка большой но сильно плохой, и нога немного кривой. а так я русский - рюзськой, кацап - лапотной бурято - финьськой, и фашист ядреный путлинськой .. Ну и что тогда делает это такое рюський, фашист - оккупант кремля на суверенной украинской земле Донбасса, да еще и с оружием в руках? Обратно оно скажет моя рюськая вай - вай шибко заблудилася, сильно далеко аленя ловила. Выбора нет надо их всех - всех назад в фашистскую паРашу, и лучше грузом - 200, так надежнее, и кацапскому фюреру фашисту мордвину )(уйлу на радость, Вот тогда больше уже они эти такие монголоидные - "вяликороссы - руцькие" различные отпускники, добровольцы, всякие абреки, переодетые кадровые -солдаты кацапы -оккупанты не заблудяться в Украине. и наши ребята славяне очень крепко стараются, неиссякаемым потоком идет груз - 200 дохлой кацапской падали этой гадкой лапотной нечисти -оккупантов назад в их ужасную фашистскую ********* паРашу. Так но и здесь напрашиваться такой вопрос, а что в этой ужасной фашистской лапотной уже закончились якобы русские но - угро - финны? И теперь у них все якобы "русские - славяне" это сплошь одни монголоидные якуты, буряты, калмыки, чукчи ... Да так скоро и все негроиды будут в этой не славянской паРаше как якобы шибко загорелые русские вяликороссы- славяне. Вот тебе и вяликороссы такие - браты - пиндосы!?-
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18.07.2021 07:21 Відповісти
вИ мокшанці, можете взяти цю статтю зайти до туалету типа сортир І підтертися!!!! іСторики хрєнови!!!!!!
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18.07.2021 11:15 Відповісти
Наступна стаття вілЫкого пЫсателя ХУ буде "Адин народ - адин фюрер".
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18.07.2021 16:12 Відповісти
Украинцы,такие гады,мешают футбол с политикой,поэтому в ответ мы вам бахнем статьей путина,где смешан хрен с пальцем и история.
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18.07.2021 17:28 Відповісти
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