Найкраща відповідь на провокаційну футбольну форму - стаття Путіна, - Держдума РФ

На рішення Української асоціації футболу нанести на форму клубів чемпіонату країни логотип з гаслами "Слава Україні! Героям Слава!" відреагувала депутатка Держдуми РФ Світлана Журова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання"Спорт-экспресс".

"Це їхня внутрішня справа. Ми можемо робити якісь висловлювання з цього приводу, але втручатися в їхні внутрішні справи ми не можемо. Вони свою карту і не змінювали. Українці натхнені тим результатом, який показала їхня збірна на чемпіонаті Європи. Вони і далі робитимуть свої чергові провокації. На цьому українці не зупиняться. Впевнена, що вони продовжать змішувати спорт і політику. Найкраща наша відповідь на такі провокації - стаття Володимира Володимировича Путіна. Вона з'явилася не просто так", - сказала Журова.

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Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.

Російський футбольний союз звернувся в УЄФА із заявою про те, що у формі українських футболістів нібито використовуються політичні мотиви, а футбол повинен залишатися поза політикою. І 10 червня УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава". Рішення пояснили тим, що поєднання гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!" нібито є політичним, у нього є історичний і військовий підтекст. Глава Української асоціації футболу Андрій Павелко терміново вилетів до Риму на переговори з УЄФА.

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Тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін і співробітники американського посольства наділи нову форму збірної України на Євро-2020 і відзначили її прекрасний вид. Це ж зробили і в посольстві Британії.

11 червня УАФ надала гаслам "Слава Україні!" і "Героям Слава!" статус офіційних футбольних символів. Прес-аташе УАФ Гливинський заявив, що збірна України збирається виступати в формі з написами "Слава Україні!" і "Героям Слава!".

Увечері 11 червня глава УАФ Андрій Павелко заявив, що Україна і УЄФА пішли на "переможний компроміс"щодо форми збірної України з футболу.

Ця емблема була затверджена УАФ після присвоєння слоганів "Слава Україні" і "Героям Слава" футбольного статусу. Це сталося напередодні Євро-2020, коли УЄФА зобов'язав прибрати з форми збірної України слоган "Героям Слава".

Українська асоціація футболу зобов'язала всі клуби Української прем'єр-ліги нанести на свою ігрову екіпіровку новий логотип з картою України та гаслами "Слава Україні! Героям Слава!".