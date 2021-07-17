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Лучший ответ на провокационную футбольную форму - статья Путина, - Госдума РФ

Лучший ответ на провокационную футбольную форму - статья Путина, - Госдума РФ

На решение Украинской ассоциации футбола нанести на форму клубов чемпионата страны логотип с лозунгами "Слава Украине! Героям Слава!" отреагировала депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Спорт-экспресс".

"Это их внутреннее дело. Мы можем делать какие-то высказывания на этот счет, но вмешиваться в их внутренние дела мы не можем. Они свою карту и не меняли. Украинцы воодушевлены тем результатом, который показала их сборная на чемпионате Европы. Они и дальше будут делать свои очередные провокации. На этом украинцы не остановятся. Уверена, что они продолжат смешивать спорт и политику. Лучший наш ответ на такие провокации - статья Владимира Владимировича Путина. Она появилась не просто так", - сказала Журова.

Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Читайте: Сотрудники посольства Великобритании сфотографировались в форме сборной Украины: "Не могли не примерить новую форму"

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.

Российский футбольный союз обратился в УЕФА с заявлением о том, что в форме украинских футболистов якобы используются политические мотивы, а футбол должен оставаться вне политики. И 10 июня УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава". Решение объяснили тем, что сочетание слоганов "Слава Украине!" и "Героям слава!" якобы является политическим, у него есть исторический и военный подтекст. Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко срочно вылетел в Рим на переговоры с УЕФА.

Также читайте: УАФ обязала клубы УПЛ нанести на форму логотип с лозунгами "Слава Украине!" и "Героям Слава!"

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин и сотрудники американского посольства надели новую форму сборной Украины на Евро-2020 и отметили ее прекрасный вид. Это же сделали и в посольстве Британии.

11 июня УАФ предоставила лозунгам "Слава Украине!" и "Героям Слава!" статус официальных футбольных символов. Пресс-атташе УАФ Глывинский заявил, что сборная Украины собирается выступать в форме с надписями "Слава Украине!" и "Героям Слава!".

Вечером 11 ююня глава УАФ Андрей Павелко заявил, что Украина и УЕФА пошли на "победный компромисс" по форме сборной Украины по футболу.

Эта эмблема была утверждена УАФ после присвоения слоганам "Слава Украине" и "Героям Слава" футбольного статуса. Это случилось накануне Евро-2020, когда УЕФА обязал убрать из формы сборной Украины слоган "Героям Слава".

Читайте: Украинская команда будет выглядеть прекрасно, - сотрудники посольства США сфотографировались в форме сборной по футболу. ФОТО

Украинская ассоциация футбола обязала все клубы Украинской премьер-лиги нанести на свою игровую экипировку новый логотип с картой Украины и лозунгами "Слава Украине! Героям Слава!".

Автор: 

Госдума (1262) путин владимир (31522) россия (96074) футбол (3587)


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Топ комментарии
+37
Статья Путина - это всего лишь психологическая подготовка для российских военных исключительно для войны с Украиной. Огрунтування!!!
По своей сути это просто набор бредней....
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17.07.2021 20:36
+31
Слава Україні!
Героя слава!

Слава нації!
Смерть ворогам!

Мені морозива!
Москалям гіляку!
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17.07.2021 20:38
+26
хреновый у Путьки получился ответ . да еще и с ошибками
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17.07.2021 20:33
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Напечатать коричневу книжеку Пу и обязать всех расиян выучить наизусть, что бы от зубов тезисы отскакивали. И контролировать исполнение специальными отрядами с широкими полномочиями.
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17.07.2021 21:21 Ответить
о, госДура паРашки проперделась))


Найкращою відповіддю на провокаційну футбольну форму - стаття Путіна, - Держдума РФ - Цензор.НЕТ 7853
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17.07.2021 21:23 Ответить
Найкращою відповіддю на провокаційну футбольну форму - стаття Путіна, - Держдума РФ - Цензор.НЕТ 7344
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17.07.2021 21:24 Ответить
Найкращою відповіддю на провокаційну футбольну форму - стаття Путіна, - Держдума РФ - Цензор.НЕТ 5921
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17.07.2021 21:25 Ответить
Лучший ответ на высер путлера - ПНТ-ПНХ.
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17.07.2021 21:25 Ответить
Статья вообще - это ультиматум, угроза. "Если вы не будете нас любить, то мы вас уничтожим.Если вы будете делать то, что нам не нравится - мы вас уничтожим".
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17.07.2021 21:30 Ответить
Helgi Sharp🍁 УЕФА отреагировал на запрос российского агентства РИА Новости по поводу того, что c этого сезона каждый украинский клуб обязан нанести на форму большую эмблему УАФ со слоганами «Слава Україні» и «Героям Слава».«Это внутренний вопрос, который касается Украины. Поэтому с вашим запросом мы любезно направляем вас... в Украинскую ассоциацию футбола», - говорится в официальном ответе УЕФА.Так утончённо мышебратьев давно не посылали. Кстати, ходят слухи, что со следующего года под этой эмблемой обязательными станут слова: "Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла..." 😜

Найкращою відповіддю на провокаційну футбольну форму - стаття Путіна, - Держдума РФ - Цензор.НЕТ 4223
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17.07.2021 21:39 Ответить
Круто , утащу на память
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17.07.2021 22:15 Ответить
элегантно послали). хорошие троляки
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17.07.2021 22:20 Ответить
Я так розумію ГовноЗЕкомнадувач засунув язика собі у дупу і мовчить із цього приводу?
Він взагалі хоча б 1 раз може сказати що ПТН ХЛО, а ворог - цеРосія?! І ще одне побажання для 73%-овочів...
Бажаю ЗЕбілоїдам восени: +150% підняття вартості комуналки і на 200% вартості газу за бездарний дипломатичний провал і будівництво СП-2!
(п.с. ЗЕбіли, за мене не переймайтеся - я виживу бо у мене є мізки на відміну від вас зебаранів!)
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17.07.2021 21:44 Ответить
Блін, Зе ж так любить піаритися - то хай візьме пару істориків і накрапає статтю-відповідь! Але нє, мовчить і ні слова!
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17.07.2021 21:50 Ответить
Шорошая форма, дайте парочку.
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17.07.2021 21:55 Ответить
А на ежегодные резолюции Генасамблеи ООН? А на санкции? А на жесткую позицию Эрдогана? Будет ответ? Как будто дело в форме. Дело в факте всемирного отрицания аннексии! Сказочники лаптеголовые...
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17.07.2021 22:00 Ответить
Какая там статья за терроризм ?
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17.07.2021 22:13 Ответить
Как козломордых бесит "Слава Україні!"-"Героям Слава!" Надо не только на футболках это писать,а и на фасадах театров,магазинов,биллбордах...Их там будет трясти,а нам приятно
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17.07.2021 22:15 Ответить
Статья обиженного инфантильного ребенка с гениталиями дедушки. Россия все просрала и конец ее будет печален (для Путина).
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17.07.2021 22:17 Ответить
А я думал это не за форму.. Я думал это за "ла-ла-ла...", Значит с этой постановкой вопроса Хфедерация согласна.. ".Путин ....ла-ла-ла".
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17.07.2021 22:20 Ответить
Якато свєта журова , якийта путін , шото напісалі . Я знаю одне : росія - гамно , а хороший москаль - мертвий москаль . І плювати нам українцям на ту русню позорну та ніщебродску . Жоден москаль би не був висраний у свій паскудний срюзькє мір , якби 9 місяців перед тим , його родітєлі не були тяжко п'яні і в алкогольному пориві не почали сношатися десь за гаражами чи на якихось заброшених , заросших участках .
Українцям ці виродки - НЕЦІКАВІ . В них руки з жопи ростуть і в голові - апілкі.
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17.07.2021 22:23 Ответить
Стаття рашистофюрера отримала назву "РашистоМАЙНКАМПФ" . Влучно від Порошенко
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17.07.2021 22:38 Ответить
С самого начала существования ГосДупа была заточена на провокации, а лидеры Дупы стали профессионалами провокаций, и сейчас они заслужили уважение главаря преступной воровской шайки, и стали ее достойными членами.
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17.07.2021 22:50 Ответить
Болезнь прогрессирует, выдавливая из мозга россиян остатки разума и здравого смысла.
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17.07.2021 22:51 Ответить
Найкраща відповідь на статтю путіна буде фізична зачистка України від росіян та їх агентів в стилі того як ще пару десятків років назад такі зачистки проводило сша від громадян тих країн з ким воювало.
Повний пресинг, конфіскація майна, проблеми бізнесу, побиття на вулиці спецслужбами, ну і так далі все для того щоб гнида втекла з країни сама, а якщо не хоче то щоб вона загнулась в жорсткому варіанті чи забилась в нору і не висовувалась в мягкому.
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17.07.2021 23:51 Ответить
Рот хороший, соснешь?
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17.07.2021 23:53 Ответить
Пххх,блін,ще одна машка-невмивака розпатякалась,мбуть підвищену дозу заробляє.
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17.07.2021 23:58 Ответить
путін *****
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18.07.2021 00:17 Ответить
Статья Путина - это пожизненное в Гаагской тюрьме.
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18.07.2021 00:23 Ответить
Найкраща відповідь на провокаційну футбольну форму - стаття Путіна, - Держдума РФ - Цензор.НЕТ 3972
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18.07.2021 00:59 Ответить
Найкраща відповідь на провокаційну футбольну форму - стаття Путіна, - Держдума РФ - Цензор.НЕТ 7633
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18.07.2021 03:03 Ответить
Больная русня)))
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18.07.2021 01:36 Ответить
Та якби то "больная", - невиліковано іпанута!
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18.07.2021 07:13 Ответить
Кучма целую книгу написал "Украина не россия",а ху..ло хватило на какую-то мелкую лживую статейку,которой даже муху не прихлопнешь.Чмошные кацапы.
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18.07.2021 03:53 Ответить
Нет, нет! Не путайте - это наша форма является ответом на шизофренический высер )(уйла! Учите историю, придурки госдуры!
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18.07.2021 04:27 Ответить
Краща відповідь молі, це міжнародна кричалка "путін х..ло"
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18.07.2021 06:28 Ответить
рвёт кацапов... это хорошо...
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18.07.2021 06:47 Ответить
Швидче б дочекатися того часу, коли цю статтю будуть аналізувати вченні-псіхіатри.
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18.07.2021 07:09 Ответить
-Недавно украинские воины ребята в ООС на Донбассе взяли в плен узкоглазого фашиста, оккупанта )(уйла. На вопрос что оно такое, он громко закричал я вам повелителя, вяликороса -руцькая! А вот когда ему крепко набили харю и снова спросили. Он жалобно завыл, заскулил и выдал такой спич : да, да.. я рузьский, только моя глаз мал - мало узький, а нос савсемь чюток плюський, а башка большой но сильно плохой, и нога немного кривой. а так я русский - рюзськой, кацап - лапотной бурято - финьськой, и фашист ядреный путлинськой .. Ну и что тогда делает это такое рюський, фашист - оккупант кремля на суверенной украинской земле Донбасса, да еще и с оружием в руках? Обратно оно скажет моя рюськая вай - вай шибко заблудилася, сильно далеко аленя ловила. Выбора нет надо их всех - всех назад в фашистскую паРашу, и лучше грузом - 200, так надежнее, и кацапскому фюреру фашисту мордвину )(уйлу на радость, Вот тогда больше уже они эти такие монголоидные - "вяликороссы - руцькие" различные отпускники, добровольцы, всякие абреки, переодетые кадровые -солдаты кацапы -оккупанты не заблудяться в Украине. и наши ребята славяне очень крепко стараются, неиссякаемым потоком идет груз - 200 дохлой кацапской падали этой гадкой лапотной нечисти -оккупантов назад в их ужасную фашистскую ********* паРашу. Так но и здесь напрашиваться такой вопрос, а что в этой ужасной фашистской лапотной уже закончились якобы русские но - угро - финны? И теперь у них все якобы "русские - славяне" это сплошь одни монголоидные якуты, буряты, калмыки, чукчи ... Да так скоро и все негроиды будут в этой не славянской паРаше как якобы шибко загорелые русские вяликороссы- славяне. Вот тебе и вяликороссы такие - браты - пиндосы!?-
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18.07.2021 07:21 Ответить
вИ мокшанці, можете взяти цю статтю зайти до туалету типа сортир І підтертися!!!! іСторики хрєнови!!!!!!
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18.07.2021 11:15 Ответить
Наступна стаття вілЫкого пЫсателя ХУ буде "Адин народ - адин фюрер".
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18.07.2021 16:12 Ответить
Украинцы,такие гады,мешают футбол с политикой,поэтому в ответ мы вам бахнем статьей путина,где смешан хрен с пальцем и история.
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18.07.2021 17:28 Ответить
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