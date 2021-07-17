Лучший ответ на провокационную футбольную форму - статья Путина, - Госдума РФ
На решение Украинской ассоциации футбола нанести на форму клубов чемпионата страны логотип с лозунгами "Слава Украине! Героям Слава!" отреагировала депутат Госдумы РФ Светлана Журова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Спорт-экспресс".
"Это их внутреннее дело. Мы можем делать какие-то высказывания на этот счет, но вмешиваться в их внутренние дела мы не можем. Они свою карту и не меняли. Украинцы воодушевлены тем результатом, который показала их сборная на чемпионате Европы. Они и дальше будут делать свои очередные провокации. На этом украинцы не остановятся. Уверена, что они продолжат смешивать спорт и политику. Лучший наш ответ на такие провокации - статья Владимира Владимировича Путина. Она появилась не просто так", - сказала Журова.
Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".
Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.
УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".
В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.
Российский футбольный союз обратился в УЕФА с заявлением о том, что в форме украинских футболистов якобы используются политические мотивы, а футбол должен оставаться вне политики. И 10 июня УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава". Решение объяснили тем, что сочетание слоганов "Слава Украине!" и "Героям слава!" якобы является политическим, у него есть исторический и военный подтекст. Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко срочно вылетел в Рим на переговоры с УЕФА.
Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин и сотрудники американского посольства надели новую форму сборной Украины на Евро-2020 и отметили ее прекрасный вид. Это же сделали и в посольстве Британии.
11 июня УАФ предоставила лозунгам "Слава Украине!" и "Героям Слава!" статус официальных футбольных символов. Пресс-атташе УАФ Глывинский заявил, что сборная Украины собирается выступать в форме с надписями "Слава Украине!" и "Героям Слава!".
Вечером 11 ююня глава УАФ Андрей Павелко заявил, что Украина и УЕФА пошли на "победный компромисс" по форме сборной Украины по футболу.
Эта эмблема была утверждена УАФ после присвоения слоганам "Слава Украине" и "Героям Слава" футбольного статуса. Это случилось накануне Евро-2020, когда УЕФА обязал убрать из формы сборной Украины слоган "Героям Слава".
Украинская ассоциация футбола обязала все клубы Украинской премьер-лиги нанести на свою игровую экипировку новый логотип с картой Украины и лозунгами "Слава Украине! Героям Слава!".
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Він взагалі хоча б 1 раз може сказати що ПТН ХЛО, а ворог - цеРосія?! І ще одне побажання для 73%-овочів...
Бажаю ЗЕбілоїдам восени: +150% підняття вартості комуналки і на 200% вартості газу за бездарний дипломатичний провал і будівництво СП-2!
(п.с. ЗЕбіли, за мене не переймайтеся - я виживу бо у мене є мізки на відміну від вас зебаранів!)
Українцям ці виродки - НЕЦІКАВІ . В них руки з жопи ростуть і в голові - апілкі.
Повний пресинг, конфіскація майна, проблеми бізнесу, побиття на вулиці спецслужбами, ну і так далі все для того щоб гнида втекла з країни сама, а якщо не хоче то щоб вона загнулась в жорсткому варіанті чи забилась в нору і не висовувалась в мягкому.