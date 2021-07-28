Головні новини 28 липня: нове керівництво Генштабу і ООС, падіння літака на Прикарпатті

Зеленський призначив нового начальника генштабу і командувача ООС, на житловий будинок на Прикарпатті впав літак, Україна змінює правила в'їзду в країну, - головні новини 28 липня.

Зеленський змінив начальника Генштабу і командувача ООС

Сергій Шаптала призначений начальником Генерального штабу ЗСУ, Олександр Павлюк - командувачем операції Об'єднаних сил. Також президент змінив командувача Десантно-штурмових військ – хто обійматиме цю посаду, в ОП не повідомили.

На житловий будинок на Прикарпатті впав літак

Легкомоторний спортивний літак впав на житловий будинок в селі Коломийського району. Загинули пілот-українець і троє пасажирів - іноземці-хасиди. На землі ніхто не постраждав. У будинку була жінка з двома дітьми, але вони заздалегідь почули шум і встигли вибігти з будівлі. Поліція розслідує катастрофу за статтею про порушення правил повітряних польотів.

Росіянина і вірменина посадили в Росії за поставки Україні клістронів

За версією ФСБ, громадянин Росії Денис Лобов і громадянин Вірменії Арарат Хачатрян поставляли Україні горезвісні клістрони - необхідні для зенітно-ракетних систем деталі, які виготовляють тільки в РФ. Лобова і Хачатряна засудили до 9,5 і 10,5 років колонії суворого режиму.

Відставка дружини Хомчака Коваленко з посади голови Чернігівської ОДА

Звільнення Коваленко схвалив уряд. Її місце займе В'ячеслав Чаус - уродженець Чернігова, останні 6 років працював в "Укргазвидобуванні". Коваленко йде з поста услід за чоловіком - Русланом Хомчаком, якого напередодні відправили у відставку з посади головнокомандувача ЗСУ.

Україна змінює правила в'їзду в країну через COVID-19

З серпня іноземці повинні будуть пред'явити або сертифікат про повну вакцинацію, або результат ПЛР-тестування. Якщо цих документів немає - доведеться побути на самоізоляції. Для громадян України повернення додому буде безперешкодним.

Всі, хто в'їжджає з Росії або Індії, повинні будуть пройти 14-денну самоізоляцію.

У саміті Кримської платформи візьмуть участь 28 держав і організацій

Міністр закордонних справ Кулеба називає таку кількість учасників "безпрецедентною" - за його словами, ще ніколи в Україні не збиралися представники стількох держав для проведення подібного заходу.

Другий день урочистостей з нагоди Хрещення Київської Русі-України

Сьогодні хресну ходу і молебень провели віруючі ПЦУ. А президент Зеленський привітав українців зі святом і розкритикував хресну ходу УПЦ МП, що відбулася напередодні, за те, що її учасники були без масок.