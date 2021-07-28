Головні новини 28 липня: нове керівництво Генштабу і ООС, падіння літака на Прикарпатті
Зеленський призначив нового начальника генштабу і командувача ООС, на житловий будинок на Прикарпатті впав літак, Україна змінює правила в'їзду в країну, - головні новини 28 липня.
Зеленський змінив начальника Генштабу і командувача ООС
Сергій Шаптала призначений начальником Генерального штабу ЗСУ, Олександр Павлюк - командувачем операції Об'єднаних сил. Також президент змінив командувача Десантно-штурмових військ – хто обійматиме цю посаду, в ОП не повідомили.
На житловий будинок на Прикарпатті впав літак
Легкомоторний спортивний літак впав на житловий будинок в селі Коломийського району. Загинули пілот-українець і троє пасажирів - іноземці-хасиди. На землі ніхто не постраждав. У будинку була жінка з двома дітьми, але вони заздалегідь почули шум і встигли вибігти з будівлі. Поліція розслідує катастрофу за статтею про порушення правил повітряних польотів.
Росіянина і вірменина посадили в Росії за поставки Україні клістронів
За версією ФСБ, громадянин Росії Денис Лобов і громадянин Вірменії Арарат Хачатрян поставляли Україні горезвісні клістрони - необхідні для зенітно-ракетних систем деталі, які виготовляють тільки в РФ. Лобова і Хачатряна засудили до 9,5 і 10,5 років колонії суворого режиму.
Відставка дружини Хомчака Коваленко з посади голови Чернігівської ОДА
Звільнення Коваленко схвалив уряд. Її місце займе В'ячеслав Чаус - уродженець Чернігова, останні 6 років працював в "Укргазвидобуванні". Коваленко йде з поста услід за чоловіком - Русланом Хомчаком, якого напередодні відправили у відставку з посади головнокомандувача ЗСУ.
Україна змінює правила в'їзду в країну через COVID-19
З серпня іноземці повинні будуть пред'явити або сертифікат про повну вакцинацію, або результат ПЛР-тестування. Якщо цих документів немає - доведеться побути на самоізоляції. Для громадян України повернення додому буде безперешкодним.
Всі, хто в'їжджає з Росії або Індії, повинні будуть пройти 14-денну самоізоляцію.
У саміті Кримської платформи візьмуть участь 28 держав і організацій
Міністр закордонних справ Кулеба називає таку кількість учасників "безпрецедентною" - за його словами, ще ніколи в Україні не збиралися представники стількох держав для проведення подібного заходу.
Другий день урочистостей з нагоди Хрещення Київської Русі-України
Сьогодні хресну ходу і молебень провели віруючі ПЦУ. А президент Зеленський привітав українців зі святом і розкритикував хресну ходу УПЦ МП, що відбулася напередодні, за те, що її учасники були без масок.
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- вашими молитвами зебилы
https://www.facebook.com/permalink.php Alex Noinets : Господи, як тупо, як позорно. Навіть не скриває ніхто, що це була посада не як для службовця, а як для генеральської жінки, і що область була віддана "в кормлєніє", а тепер відібрана.
Яка ганьбища.