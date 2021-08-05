Не виключаю, що справу Чауса можуть забрати у НАБУ, - Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник не виключає, що справу екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса після рішення ВАКС про його домашній арешт можуть незаконно забрати у НАБУ і передати іншому органу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

"Поки я не бачу намірів вчинити таким чином. Але якщо ще два роки тому я б сказав, що це неможливо, то сьогодні, виходячи з останніх подій, зокрема справи Татарова (заступник голови ОПУ Олег Татаров - ред.), - можливо все. Були придумані та використані механізми, яких до 2019 року просто не існувало. Коли, наприклад, Печерський суд безпосередньо втручається в дискрецію прокурора і зобов'язує його передати справу з НАБУ іншому органу", - розповів Ситник.

Він звернув увагу на те, що на жаль, ці механізми вже випробувані. І головне, що за їх застосування ніхто не поніс покарання. НАБУ, за словами Ситника, відправляло пачки листів до Вищої ради правосуддя — безрезультатно.

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"Тому виключити застосування такого сценарію в порушення закону про НАБУ (ст.36 КПК забороняє передавати іншим органам справи, що знаходяться в підслідності НАБУ) я не можу. Все зараз відбувається по беззаконню. Ми не можемо виключати спроб передачі цієї справи іншим слідчим підрозділам. Тим більше, що зараз активно розганяється в медіа помилкова інформація про існування нібито якогось особистого конфлікту між мною і Чаусом", - зазначив директор НАБУ.

Ситник додав, що тим самим створюються передумови для заяви про існування конфлікту інтересів, на підставі якого можна забрати у НАБУ справу Чауса. За словами директора Бюро, це відомий і дуже примітивний прийом. Ситник додав, що Нацагентство з питань запобігання корупції завалено заявами про те, що у нього нібито конфлікт інтересів мало не з усіма підозрюваними в справах, що розслідуються НАБУ.

"І тут модератор — генеральна прокурорка. Їй приймати рішення на цей рахунок. Ірина Венедіктова дала мені слово, що "все буде по закону". Я вважаю все, що сталося неймовірною дурістю, тому що був абсолютно легальний шлях екстрадиції екссудді в Україні для здійснення правосуддя", - підсумував Ситник.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.

3 серпня НАБУ повідомило про затримання Чауса в лікарні "Феофанія".

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4 серпня ВАКС призначив екссудді Миколі Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.