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Не исключаю, что дело Чауса могут забрать у НАБУ, - Сытник

Не исключаю, что дело Чауса могут забрать у НАБУ, - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник не исключает, что дело экс-судьи Николая Чауса после решения ВАКС о его домашнем аресте могут незаконно забрать у НАБУ и передать другому органу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

"Пока я не вижу намерений поступить таким образом. Но если еще два года назад я бы сказал, что это невозможно, то сегодня, исходя из последних событий, в частности дела Татарова (замглавы ОПУ Олег Татаров - ред.), — возможно все. Были придуманы и использованы механизмы, которых до 2019 года просто не существовало. Когда, к примеру, Печерский суд напрямую вмешивается в дискрецию прокурора и обязывает его передать дело из НАБУ другому органу", - рассказал Сытник.

Он обратил внимание на то, что к сожалению, эти механизмы уже опробованы. И главное, что за их применение никто не понес наказания. НАБУ, по словам Сытника, отправляло пачки писем в Высший совет правосудия — безрезультатно.

"Поэтому исключить применение такого сценария в нарушение закона о НАБУ (ст.36 УПК запрещает передавать другим органам дела, находящиеся в подследственности НАБУ) я не могу. Все сейчас происходит по беспределу. Мы не можем исключать попыток передачи этого дела другим следственным подразделениям. Тем более что сейчас активно разгоняется в медиа ложная информация о существовании якобы какого-то личного конфликта между мной и Чаусом", - отметил директор НАБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заявления Чауса могут использовать, чтобы забрать у НАБУ его дело о взятке, - Сытник

Сытник добавил, что тем самым создаются предпосылки для заявления о существовании конфликта интересов, на основании которого можно забрать у НАБУ дело Чауса. По словам директора Бюро, это известный и очень примитивный прием. Сытник добавил, что Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции завалено заявлениями о том, что у него якобы конфликт интересов чуть ли не со всеми подозреваемыми в делах, расследуемых НАБУ.

"И здесь модератор — генеральный прокурор. Ей принимать решение на этот счет. Ирина Венедиктова дала мне слово, что "все будет по закону". Я считаю все происшедшее невероятной глупостью, потому что был абсолютно легальный путь экстрадиции экс-судьи в Украину для совершения правосудия", - подытожил Сытник.

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Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.

3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания"

4 августа ВАКС назначил экс-судье Николаю Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Автор: 

НАБУ (4219) Сытник (958) Чаус Николай (330)


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Топ комментарии
+12
Не исключаю, что дело Чауса могут забрать у НАБУ, - Сытник - Цензор.НЕТ 6083
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04.08.2021 23:55
+9
Предлагаю к 30 летию независимости утвердить тушку Чауса в качестве переходящего ежегодного трофея "Краща Cпецслужба України."
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04.08.2021 23:55
+7
Не исключаю, что дело Чауса могут забрать у НАБУ, - Сытник - Цензор.НЕТ 8267
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04.08.2021 23:51
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Не исключаю, что дело Чауса могут забрать у НАБУ, - Сытник - Цензор.НЕТ 8267
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04.08.2021 23:51 Ответить
Наркєт візьме діло чауса під особистий контроль?
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04.08.2021 23:52 Ответить
Не исключаю, что дело Чауса могут забрать у НАБУ, - Сытник - Цензор.НЕТ 6083
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04.08.2021 23:55 Ответить
Предлагаю к 30 летию независимости утвердить тушку Чауса в качестве переходящего ежегодного трофея "Краща Cпецслужба України."
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04.08.2021 23:55 Ответить
Лучше сделать из него Большой герб Украины!!
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05.08.2021 00:10 Ответить
Пойдет элементом герба, вместо козака. Только чур в шортах с голым торсом.
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05.08.2021 00:15 Ответить
Пропозиція №2. Провести святкування 30 -річча "незалежності" нашої країни під гаслом "...Все сейчас происходит по беспределу..." Є інші пропозициї ?
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05.08.2021 00:15 Ответить
щоб обійтися домашнім арештом, який присудить йому суд в результаті розгляду його справи - Чаус піде на все, в т.ч. особисто клопотатиме, щоб його справу розслідувало не НАБУ, а СБУ (попри те, що його викрали з Молдови).
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05.08.2021 00:20 Ответить
Не виключаю, що справу Чауса можуть забрати у НАБУ, - Ситник - Цензор.НЕТ 5680
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05.08.2021 00:20 Ответить
Не виключаю, що справу Чауса можуть забрати у НАБУ, - Ситник - Цензор.НЕТ 3114
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05.08.2021 00:23 Ответить
Ермак, который натравил Зеленского на группу Баканов-Сытник, фактически подставил Зеленского под удар. Сытник на Западе считается "приемлемым руководителем", Баканов установил связь с Демпартией еще во времена Трампа.. По сравнению с ними любой и команды Зеленского чернее черного - и они не вляпалась ни в один скандал потрясающий Украину. А теперь в их руках еще и Чаус ... И пока Зеленский с Корниенко и Холодницким пытались сообразить на троих, СБУ вытряхнуло из перепуганных "лоббистов" такой объем информации, что в ней можно утопить не то что Корниенко с Разумковым, Ермака и Зеленского - а ВСЮ фракцию этих зеленых недоразумений.(с)
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05.08.2021 01:00 Ответить
14 листопада 2016 року пресслужба НАБУ повідомила, що 11 листопада Інтерпол оголосив ЧАУСА в міжнародний розшук. Він нелегально перетнув кордон з Молдовою, де попросив політичного притулку й чекав розгляду його екстрадиції до України.
За даними ЗМІ, в ухвалі Вищого антикорупційного суду по справі № 991/1532/20 до втечі був причетний тогочасний його адвокат СМИРНОВ А.О.
СМИРНОВ -ЗАСТУПНИК КЕРІВНИКА ОФІСА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ З 10 ВЕРЕСНЯ 2019 РОКУ
ФІГУРАНТ СКАНДАЛУ «ТРУБУ ПРОРВАЛО» - ЙОГО ГОЛОС ЧУТИ НА ЗАПИСАХ З КАБІНЕТУ ДИРЕКТОРА ДБР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 РОМАНА ТРУБИ
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05.08.2021 01:04 Ответить
"Его надо сейчас #бать", - замглавы ОП СМИРНОВ ДАВАЛ УКАЗАНИЯ ТРУБЕ ОТ БОГДАНА по делу судьи-беглеца Чауса. АУДИО

Заместитель главы Офиса Президента Андрей Смирнов в очередной раз приезжает к Директору ГБР Роману Трубе и ставит задачи от "Андрея" (Богдана). В разговоре он также называет его "тезкой".

Это следует из записи разговора двух людей с голосами как у директора ГБР Романа Трубы и замглавы ОП Андрея Смирнова, опубликованной https://t.me/trubuprorvalo/38?fbclid=IwAR3YMIltGPTxo-Wtjx5izLMsoj-2uhmsZMVHnlxM1mEtAtI8J4uH4L5YJXU Telegram -канале "Трубу прорвало"
Смирнов рассказывает, что у него есть контакт с Чаусом.
От имени "Андрея" (Богдана), о чем сам говорит, ДАЕТ ТРУБЕ УКАЗАНИЯ КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В ДЕЛЕ СУДЬИ ЧАУСА:
ЕГО НУЖНО "ОКРУЖИТЬ СТРАХОМ НЕОТВРАТИМОСТИ НАКАЗАНИЯ", ДОПРАШИВАЯ ЖЕНУ, МАТЬ И АДВОКАТА.
https://censor.net/ru/video_news/3166836/ego_nado_seyichas_bat_zamglavy_op_smirnov_daval_ukazaniya_trube_ot_bogdana_po_delu_sudibegletsa_chausa
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05.08.2021 01:07 Ответить
В Верховной Раде VII созыва Смирнов стал помощником одного из руководителей "Правого сектора" и БЛИЗКОГО К ОЛИГАРХУ ИГОРЮ КОЛОМОЙСКОМУ ДЕПУТАТА АНДРЕЯ ДЕНИСЕНКО. По совету нардепа его помощник решил попробовать себя на местных выборах, и осенью 2015-го Смирнов был избран в Днепропетровский облсовет ОТ ПАРТИИ ИГОРЯ КОЛОМОЙСКОГО "УКРОП".
СМИРНОВ БЫЛ АДВОКАТОМ ЭКС-РЕГИОНАЛА, замглавы "Нафтогаза" регионала АЛЕКСАНДРА КАЦУБЫ,
ЭКС-МИНИСТРА ЮСТИЦИИ ЕЛЕНЫ ЛУКАШ И ОДНОГО ИЗ САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ РЕГИОНАЛОВ - АЛЕКСАНДРА ЕФРЕМОВА.
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05.08.2021 01:08 Ответить
ЗеБанду геть!
ермака-Козыря, татарова и портнова на гиляку!
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05.08.2021 04:36 Ответить
Не виключаю, що справу Чауса можуть забрати у НАБУ, - Ситник - Цензор.НЕТ 491
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05.08.2021 06:58 Ответить
А причём тут НАБУ? Чаус хрустальной честности судья. Только бегал в трусах через украинско-молдавскую границу. Вопрос чисто миграционный, наверно связан с сезонами.
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05.08.2021 09:49 Ответить
 
 