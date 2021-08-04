Не исключаю, что дело Чауса могут забрать у НАБУ, - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник не исключает, что дело экс-судьи Николая Чауса после решения ВАКС о его домашнем аресте могут незаконно забрать у НАБУ и передать другому органу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

"Пока я не вижу намерений поступить таким образом. Но если еще два года назад я бы сказал, что это невозможно, то сегодня, исходя из последних событий, в частности дела Татарова (замглавы ОПУ Олег Татаров - ред.), — возможно все. Были придуманы и использованы механизмы, которых до 2019 года просто не существовало. Когда, к примеру, Печерский суд напрямую вмешивается в дискрецию прокурора и обязывает его передать дело из НАБУ другому органу", - рассказал Сытник.

Он обратил внимание на то, что к сожалению, эти механизмы уже опробованы. И главное, что за их применение никто не понес наказания. НАБУ, по словам Сытника, отправляло пачки писем в Высший совет правосудия — безрезультатно.

"Поэтому исключить применение такого сценария в нарушение закона о НАБУ (ст.36 УПК запрещает передавать другим органам дела, находящиеся в подследственности НАБУ) я не могу. Все сейчас происходит по беспределу. Мы не можем исключать попыток передачи этого дела другим следственным подразделениям. Тем более что сейчас активно разгоняется в медиа ложная информация о существовании якобы какого-то личного конфликта между мной и Чаусом", - отметил директор НАБУ.

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Сытник добавил, что тем самым создаются предпосылки для заявления о существовании конфликта интересов, на основании которого можно забрать у НАБУ дело Чауса. По словам директора Бюро, это известный и очень примитивный прием. Сытник добавил, что Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции завалено заявлениями о том, что у него якобы конфликт интересов чуть ли не со всеми подозреваемыми в делах, расследуемых НАБУ.

"И здесь модератор — генеральный прокурор. Ей принимать решение на этот счет. Ирина Венедиктова дала мне слово, что "все будет по закону". Я считаю все происшедшее невероятной глупостью, потому что был абсолютно легальный путь экстрадиции экс-судьи в Украину для совершения правосудия", - подытожил Сытник.

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Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.

3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания"

4 августа ВАКС назначил экс-судье Николаю Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.