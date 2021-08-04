Не исключаю, что дело Чауса могут забрать у НАБУ, - Сытник
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник не исключает, что дело экс-судьи Николая Чауса после решения ВАКС о его домашнем аресте могут незаконно забрать у НАБУ и передать другому органу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.
"Пока я не вижу намерений поступить таким образом. Но если еще два года назад я бы сказал, что это невозможно, то сегодня, исходя из последних событий, в частности дела Татарова (замглавы ОПУ Олег Татаров - ред.), — возможно все. Были придуманы и использованы механизмы, которых до 2019 года просто не существовало. Когда, к примеру, Печерский суд напрямую вмешивается в дискрецию прокурора и обязывает его передать дело из НАБУ другому органу", - рассказал Сытник.
Он обратил внимание на то, что к сожалению, эти механизмы уже опробованы. И главное, что за их применение никто не понес наказания. НАБУ, по словам Сытника, отправляло пачки писем в Высший совет правосудия — безрезультатно.
"Поэтому исключить применение такого сценария в нарушение закона о НАБУ (ст.36 УПК запрещает передавать другим органам дела, находящиеся в подследственности НАБУ) я не могу. Все сейчас происходит по беспределу. Мы не можем исключать попыток передачи этого дела другим следственным подразделениям. Тем более что сейчас активно разгоняется в медиа ложная информация о существовании якобы какого-то личного конфликта между мной и Чаусом", - отметил директор НАБУ.
Сытник добавил, что тем самым создаются предпосылки для заявления о существовании конфликта интересов, на основании которого можно забрать у НАБУ дело Чауса. По словам директора Бюро, это известный и очень примитивный прием. Сытник добавил, что Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции завалено заявлениями о том, что у него якобы конфликт интересов чуть ли не со всеми подозреваемыми в делах, расследуемых НАБУ.
"И здесь модератор — генеральный прокурор. Ей принимать решение на этот счет. Ирина Венедиктова дала мне слово, что "все будет по закону". Я считаю все происшедшее невероятной глупостью, потому что был абсолютно легальный путь экстрадиции экс-судьи в Украину для совершения правосудия", - подытожил Сытник.
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы
6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.
17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.
30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.
Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.
3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания"
4 августа ВАКС назначил экс-судье Николаю Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За даними ЗМІ, в ухвалі Вищого антикорупційного суду по справі № 991/1532/20 до втечі був причетний тогочасний його адвокат СМИРНОВ А.О.
СМИРНОВ -ЗАСТУПНИК КЕРІВНИКА ОФІСА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ З 10 ВЕРЕСНЯ 2019 РОКУ
ФІГУРАНТ СКАНДАЛУ «ТРУБУ ПРОРВАЛО» - ЙОГО ГОЛОС ЧУТИ НА ЗАПИСАХ З КАБІНЕТУ ДИРЕКТОРА ДБР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 РОМАНА ТРУБИ
Заместитель главы Офиса Президента Андрей Смирнов в очередной раз приезжает к Директору ГБР Роману Трубе и ставит задачи от "Андрея" (Богдана). В разговоре он также называет его "тезкой".
Это следует из записи разговора двух людей с голосами как у директора ГБР Романа Трубы и замглавы ОП Андрея Смирнова, опубликованной https://t.me/trubuprorvalo/38?fbclid=IwAR3YMIltGPTxo-Wtjx5izLMsoj-2uhmsZMVHnlxM1mEtAtI8J4uH4L5YJXU Telegram -канале "Трубу прорвало"
Смирнов рассказывает, что у него есть контакт с Чаусом.
От имени "Андрея" (Богдана), о чем сам говорит, ДАЕТ ТРУБЕ УКАЗАНИЯ КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В ДЕЛЕ СУДЬИ ЧАУСА:
ЕГО НУЖНО "ОКРУЖИТЬ СТРАХОМ НЕОТВРАТИМОСТИ НАКАЗАНИЯ", ДОПРАШИВАЯ ЖЕНУ, МАТЬ И АДВОКАТА.
https://censor.net/ru/video_news/3166836/ego_nado_seyichas_bat_zamglavy_op_smirnov_daval_ukazaniya_trube_ot_bogdana_po_delu_sudibegletsa_chausa
СМИРНОВ БЫЛ АДВОКАТОМ ЭКС-РЕГИОНАЛА, замглавы "Нафтогаза" регионала АЛЕКСАНДРА КАЦУБЫ,
ЭКС-МИНИСТРА ЮСТИЦИИ ЕЛЕНЫ ЛУКАШ И ОДНОГО ИЗ САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ РЕГИОНАЛОВ - АЛЕКСАНДРА ЕФРЕМОВА.
ермака-Козыря, татарова и портнова на гиляку!