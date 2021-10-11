УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9247 відвідувачів онлайн
Новини Скандали в Слузі народу Помер нардеп Поляков
1 516 12

Регламентний комітет ще не отримував звернення про відсторонення Третьякової від засідань Ради, - "слуга народу" Фролов

Регламентний комітет ще не отримував звернення про відсторонення Третьякової від засідань Ради, -

До комітету ВР з питань регламенту ще не надійшли звернення про відсторонення народної депутатки від партії "Слуга народу" Галини Третьякової від участі в п'яти пленарних засіданнях через висловлювання про смерть члена депутатської групи "За майбутнє" Антона Полякова.

Про це повідомив голова підкомітету з питань Регламенту ВР Павло Фролов (парламентська фракція "Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Перепитав голову комітету (Сергія Кальченка. - Ред.). Він каже, що не надійшло (звернення. - Ред.) ще щодо неї", - сказав парламентарій.

Також читайте: "Слуга народу" не наполягатиме на відставці Третьякової, - Арахамія

Раніше повідомлялося, що нардепка "Слуги народу" Галина Третьякова у фракційному чаті прокоментувала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним ворогом менше". Пізніше було опубліковано скриншот повідомлення. У результаті, голови фракцій Ради вимагають зняти "слугу народу" Третьякову з посади голови комітету соціальної політики. А "слуги народу" просять відсторонити Третьякову від участі в 5 пленарних засіданнях Ради.

Пізніше Третьякова заявила, що не шкодує про слова щодо смерті нардепа Полякова: "Плакатиму лише за "слугами народу".

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко написала, що смерть нардепа Полякова настала внаслідок реакції алкоголю і метадону.

Пізніше стало відомо, що слідство розглядає дві версії смерті нардепа Полякова: самостійне вживання метадону або отруєння.

Автор: 

ВР (14992) регламент (115) Третьякова Галина (111) Поляков Антон (107) Фролов Павло (8)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Ну да, пускай ещё попасёться за мой и кума счёт.
показати весь коментар
11.10.2021 14:31
+4
Та хто ж такого цінного кадра буде чіпати, їй же тільки Оскари вручати в Трускавці.
показати весь коментар
11.10.2021 14:32
+4
Слов нет, одни маты!
показати весь коментар
11.10.2021 14:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну да, пускай ещё попасёться за мой и кума счёт.
показати весь коментар
11.10.2021 14:31 Відповісти
Та хто ж такого цінного кадра буде чіпати, їй же тільки Оскари вручати в Трускавці.
показати весь коментар
11.10.2021 14:32 Відповісти
Слов нет, одни маты!
показати весь коментар
11.10.2021 14:37 Відповісти
Зелена неонацистка вільно гуляє Верховною радою
показати весь коментар
11.10.2021 14:38 Відповісти
Кто ж ее отстранит, она же "Слуга Урода".
показати весь коментар
11.10.2021 14:43 Відповісти
Яна Супоровська@YanaSuporovska

Кошкіна: На что вы рассчитывали, когда набирали этих депутатов методом случайного выбора?

Корнієнко, голова партії Слуга народу: Рассчитывали на то, чтобы сменить элиту. Мы ее сменили. Дальше - не было задачи.
показати весь коментар
11.10.2021 14:50 Відповісти
сменили элиту на быдло ... это и была главная задача зеленой шоблы. теперь быдло рулит и опускает страну ниже плинтуса
показати весь коментар
11.10.2021 16:19 Відповісти
Не удивлюсь, если выяснится , что эта зелёная шизанутая нацистка причастна к отравлению депутата Полякова. Надо бы проверить её ... Если её правильно допросить, она выведет на заказчика...Предлагаю подержать её грязный рот и высохший мозг в ведре с грязной и вонючей водой или мочой....
показати весь коментар
11.10.2021 14:54 Відповісти
показати весь коментар
11.10.2021 15:26 Відповісти
Як вам зелені потвори і ваші 73% не соромно перед людьми? Але де ви бачили у дебілів і малоросів совість і сором?
показати весь коментар
11.10.2021 15:36 Відповісти
Интересно, кто голосовал за это животное, что оно стало нардепом? Кем нужно быть, что-бы отдать свой голос за неё?
показати весь коментар
11.10.2021 15:51 Відповісти
показати весь коментар
11.10.2021 15:58 Відповісти
 
 