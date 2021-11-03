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ДТП з Infiniti: 16-річний підозрюваний Харківський відмовився здати аналіз крові

ДТП з Infiniti: 16-річний підозрюваний Харківський відмовився здати аналіз крові

Микола Харківський відмовився здавати кров на аналіз. Цей аналіз дозволив би відкинути наявність в організмі речовин, які впливають на кваліфікацію злочину.

Про це повідомив у фейсбуку адвокат потерпілих Ігор Черняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Після ДТП Микола Харківський відмовився від добровільної здачі крові на аналіз. Безумовно, це - його право за законом. Але сторона слідства має право звернутися до суду для примусового відбору біологічних зразків. І поки це право - не реалізовано!" - написав він.

Черняк додав, що аналіз сечі, який здав Харківський, не показує, на відміну від аналізу крові, наявність чи відсутність в організмі деяких речовин.

"Проведений аналіз сечі виключає багато, але далеко не все!" - наголосив він.

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Черняк також зазначив, що слідство вже зібрало достатньо доказів, що за кермом був саме Харківський. Також у справі було призначено низку експертиз, а зараз поліція встановлює всіх свідків ДТП.

Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця". Прокуратура стверджує, що на момент затримання Харківський називав не своє прізвище.

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Нині він відмовляється співпрацювати зі слідством.

28 жовтня суд відправив його під арешт без права застави.

Єдина очевидиця аварії в Харкові Єлизавета Дусик, яка опритомніла, розповіла правоохоронцям, що за кермом був підозрюваний, її ровесник Микола Харківський.

Автор: 

ДТП (4495) мажори (96) Харків (5740)


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Топ коментарі
+34
Дать в нос и взять кровь на анализ.
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03.11.2021 00:55 Відповісти
+32
Примусово взяти треба, щоб слідство було чесним та люди знали правду.

Хоча про що це я? Шось таке ляпнула, аж невдобно.
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03.11.2021 01:05 Відповісти
+30
У подонка скоро врождённую эпилепсию найдут.
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03.11.2021 00:56 Відповісти
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Дать в нос и взять кровь на анализ.
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03.11.2021 00:55 Відповісти
Підтримую, колего.
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03.11.2021 11:28 Відповісти
Шел, упал, очнулся.. "черт побьєрі"...
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03.11.2021 12:29 Відповісти
У подонка скоро врождённую эпилепсию найдут.
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03.11.2021 00:56 Відповісти
Цей падонаг все вже має ще з дитинства, і довідки від психіатрів будуть про аутизм чи синдром Туррета, і за кермом був не він, і руда відьма адвокатесса вже бреше так, наче Колєнька - це янгол з небес спустився.
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03.11.2021 01:10 Відповісти
І взагалі - він же з покоління сніжинок! Йому бо-бо здавати кров! Буде плакати й дригати ніжками у підстрелених штанцях, щойно побачить штрикавку! Не можна брати тин крові у такого ніжного створіннячка!
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03.11.2021 01:18 Відповісти
Сейчас адвокатам потерпевших надо бороться что бы следствие из их клиентов не сделало виновников дтп.
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03.11.2021 01:04 Відповісти
Примусово взяти треба, щоб слідство було чесним та люди знали правду.

Хоча про що це я? Шось таке ляпнула, аж невдобно.
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03.11.2021 01:05 Відповісти
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03.11.2021 01:10 Відповісти
Здавати паркан крові з відня? Ніт, не хочу.
...
"А що, так можна було?" (с) Олена Зайцева
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03.11.2021 01:12 Відповісти
І десь голосно захльобуючись сльозами ридно заридала Зайцева.
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03.11.2021 01:16 Відповісти
*ридма
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03.11.2021 01:20 Відповісти
Минутку, как это ОТКАЗЫВАЕТСЯ??? Нихера себе, разводочка, у меня сколько корешей попадали в ДТП, далеко без таких последствий (тем более трупов) так никто никого не спрашивал - ЗА ЯЙЦА И В БОЛЬНИЧКУ !!! ЗАКОН ТУТ ЧТО НЕ ДЕЙСТВУЕТ?? КТО ЭТОГО УБЛЮДОЧНОГО СПРАШИВАЕТ??? КРОВЬ НА АНАЛИЗ, В БАНОЧКУ СЦЫКНУТЬ ВЕРА НЕ ПОЗВОЛЯЕТ??
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03.11.2021 11:47 Відповісти
А ведь отмажут, дадут минималку и курорт как Зайцевой
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03.11.2021 01:29 Відповісти
Трухина вообще зеУБЛЮДК ОТМАЗАЛ "там же ш никто не помер"
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03.11.2021 06:39 Відповісти
По Трухіну:...Не змогли встановити хто був за кермом (!), тому що в його авто, взагалі не знайшли кермо.
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03.11.2021 10:41 Відповісти
Тоесть принуждать к вакцинации это норм, а принудительно брать анализы у убийцы ето другое...
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03.11.2021 01:45 Відповісти
Не надо ничего брать, а то скажут что бедненький на таблетках для сердца сидел. Пусть отвечает по всей трезвости.
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03.11.2021 03:09 Відповісти
Але пришпил полягає в тому, що ґалькоґольне та наркотичне сп'яніння давно вже не полегшує відповідальність, а якраз зовсім навпаки. Тобто якщо малолітній тулуб був синій або впоротий, то й вирок має отримати суворіший.
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03.11.2021 04:30 Відповісти
так то ж в нормальных странах…
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03.11.2021 05:42 Відповісти
Ну, кокаїн він вживає, тут без сумнівів.
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03.11.2021 06:12 Відповісти
Отказался - значит считать находящимся под воздействием. Как за пьянку у нас? Отказался от теста - влип по 130й. Так и тут - не хочешь? Ок, считаем что есть что скрывать.
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03.11.2021 12:23 Відповісти
Ґабсолютно вірно. Саме так і має бути. Відмовився = п'яний або впоротий.
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03.11.2021 21:12 Відповісти
Ну що тут поробиш - гірше "бананових" республік на превеликий жаль!!!
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03.11.2021 07:00 Відповісти
Мабуть важко знайти цивілізовану демократичну країну, у якій би так філігранно вертіли набую поняття "права людини".
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03.11.2021 07:24 Відповісти
Бо такого упоротого утирка, треба присипляти зразу, разом з батьками. Навіщо ті продажні суди?
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03.11.2021 07:48 Відповісти
"Права человека " по-украински помогают преступникам уходить от наказания.....Когда правосудие начнёт считаться с правами потерпевших? Отказ от сдачи анализа - отягчающий фактор для приговора, должен расцениваться, как препятствование расследованию, сокрытие улик....И добавить за это к сроку ещё год....
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03.11.2021 07:50 Відповісти
он тоже не лох, как зельц
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03.11.2021 07:54 Відповісти
А что покажет кровь???? Возьмите волосы и ногти.
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03.11.2021 07:57 Відповісти
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03.11.2021 10:13 Відповісти
Не только олигархи и корупционеры соревнуюся в олигофрении, но даже их 16-летние отпрыски.
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03.11.2021 08:10 Відповісти
я так понимаю, что на следующих выборах пойдет по харькову от слуг?
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03.11.2021 09:14 Відповісти
Отказ от сдачи анализов, по моему, уже служит подтверждением , что "клиент" в состоянии,, не предусмотренным ПДД?
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03.11.2021 09:51 Відповісти
Я куею с наших законов! Т.е. если я полицейскому отказался дунуть в трубочку или сдать анализ на алкоголь, то автоматически получаю 130, а тут не так? Почему?
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03.11.2021 10:01 Відповісти
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03.11.2021 10:05 Відповісти
А что, так можно было?
И взятка ментам, что бы взяли через месяц после аварии.
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03.11.2021 10:19 Відповісти
Просто узаконить отказался сдать
Значит есть алкоголь или наркотиками
А то через месяц /потеряют отказ /будет трезвый
и он
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03.11.2021 10:31 Відповісти
Ну а как с зайчихой было?? Взяли анализы, не взяли, не хватило, больше брать не можем, по итогу эта баба которая анализы брала ваще пропала на год.. Потом уже на суде спрашивают - была наркота - ТА НЕ ТАК ШОБЫ ДА, НО ТАК ШОБЫ И НЕТ, НЕ ПОМНЮ, НЕ ЗНАЮ... Я не приделах и т.д..
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03.11.2021 11:50 Відповісти
при отказе от сдачи анализа, суд трактует это как наличие запрещенных веществ в крови... вот только смотря какой суд((
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03.11.2021 11:03 Відповісти
После ДТП Николай Харьковский отказался от добровольной сдачи крови на анализ. Безусловно, это - его право по закону
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Это что за право такое и закон глупый,а вдруг оно и заразное ещё и будет заражать сокамерников.
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03.11.2021 11:37 Відповісти
если человек отказывается добровольно сдавать анализ, значит есть чего скрывать и автоматически нужно ставить отметку, что он "пил, курил, вкалывал", если анализы принудительно проведут через "месяц" или "год", то естественно они уже не покажут картину происходящего во время совершения преступления, и нахрена такие анализы проводить "потом" - совершенно не понятно
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03.11.2021 12:14 Відповісти
Щось мені з тим законодавством зається не то: людина підозрюється у скоїєнню злочина, щоб вияснити всі обставини мусимо зробити експертизи а вона не хоче їх здавати і , виявляється, має на це право. Так ми ніколи ніякого злочину не розкриємо. Ну набралася людина по саме нікуди, задавила 10 людей і відмовилась здавати аналіз на алкоголь. Поки суд да діло щоб взяти примусово-він вже тверезий. І що тоді? НЕВИНОВНА Я!.
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03.11.2021 13:02 Відповісти
ХТД крові вже не інформативно! Воно нічого не дасть. В тому не має потреби. Потрібно брати на дослідження волосся чи нігті.
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03.11.2021 13:34 Відповісти
 
 