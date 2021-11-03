ДТП з Infiniti: 16-річний підозрюваний Харківський відмовився здати аналіз крові

Микола Харківський відмовився здавати кров на аналіз. Цей аналіз дозволив би відкинути наявність в організмі речовин, які впливають на кваліфікацію злочину.

Про це повідомив у фейсбуку адвокат потерпілих Ігор Черняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Після ДТП Микола Харківський відмовився від добровільної здачі крові на аналіз. Безумовно, це - його право за законом. Але сторона слідства має право звернутися до суду для примусового відбору біологічних зразків. І поки це право - не реалізовано!" - написав він.

Черняк додав, що аналіз сечі, який здав Харківський, не показує, на відміну від аналізу крові, наявність чи відсутність в організмі деяких речовин.

"Проведений аналіз сечі виключає багато, але далеко не все!" - наголосив він.

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Черняк також зазначив, що слідство вже зібрало достатньо доказів, що за кермом був саме Харківський. Також у справі було призначено низку експертиз, а зараз поліція встановлює всіх свідків ДТП.

Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця". Прокуратура стверджує, що на момент затримання Харківський називав не своє прізвище.

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Нині він відмовляється співпрацювати зі слідством.

28 жовтня суд відправив його під арешт без права застави.

Єдина очевидиця аварії в Харкові Єлизавета Дусик, яка опритомніла, розповіла правоохоронцям, що за кермом був підозрюваний, її ровесник Микола Харківський.