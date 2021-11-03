ДТП с Infiniti: 16-летний подозреваемый Харьковский отказался сдать анализ крови
Николай Харьковский отказался сдавать кровь на анализ. Этот анализ позволил бы исключить наличие в организме веществ, влияющих на квалификацию преступления.
Об этом сообщил в Фейсбуке адвокат потерпевших Игорь Черняк, информирует Цензор.НЕТ.
"После ДТП Николай Харьковский отказался от добровольной сдачи крови на анализ. Безусловно, это - его право по закону. Но у стороны следствия есть право обратиться в суд для принудительного отбора биологических образцов. И пока это право - не реализовано!" - написал он.
Черняк добавил, что анализ мочи, который сдал Харьковский, не показывает, в отличие от анализа крови, наличие или отсутствие в организме некоторых веществ.
"Проведенный анализ мочи исключает многое, но далеко не всё!" - подчеркнул он.
Черняк также отметил, что следствие уже собрало достаточно доказательств того, что за рулем был именно Харьковский. Также по делу был назначен ряд экспертиз, а сейчас полиция устанавливает всех свидетелей ДТП.
Напомним, 26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.
СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника". Прокуратура утверждает, что в момент задержания Харьковский называл не свою фамилию.
У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести. Теперь он отказывается сотрудничать со следствием.
28 октября суд отправил его под арест без права залога.
Единственная находящаяся в сознании свидетельница аварии в Харькове Елизавета Дусик рассказала правоохранителям, что за рулем был подозреваемый, ее ровесник Николай Харьковский.
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Хоча про що це я? Шось таке ляпнула, аж невдобно.
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"А що, так можна було?" (с) Олена Зайцева
И взятка ментам, что бы взяли через месяц после аварии.
Значит есть алкоголь или наркотиками
А то через месяц /потеряют отказ /будет трезвый
и он
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Это что за право такое и закон глупый,а вдруг оно и заразное ещё и будет заражать сокамерников.