ДТП с Infiniti: 16-летний подозреваемый Харьковский отказался сдать анализ крови

Николай Харьковский отказался сдавать кровь на анализ. Этот анализ позволил бы исключить наличие в организме веществ, влияющих на квалификацию преступления.

Об этом сообщил в Фейсбуке адвокат потерпевших Игорь Черняк, информирует Цензор.НЕТ.

"После ДТП Николай Харьковский отказался от добровольной сдачи крови на анализ. Безусловно, это - его право по закону. Но у стороны следствия есть право обратиться в суд для принудительного отбора биологических образцов. И пока это право - не реализовано!" - написал он.

Черняк добавил, что анализ мочи, который сдал Харьковский, не показывает, в отличие от анализа крови, наличие или отсутствие в организме некоторых веществ.

"Проведенный анализ мочи исключает многое, но далеко не всё!" - подчеркнул он.

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Черняк также отметил, что следствие уже собрало достаточно доказательств того, что за рулем был именно Харьковский. Также по делу был назначен ряд экспертиз, а сейчас полиция устанавливает всех свидетелей ДТП.

Напомним, 26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника". Прокуратура утверждает, что в момент задержания Харьковский называл не свою фамилию.

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести. Теперь он отказывается сотрудничать со следствием.

28 октября суд отправил его под арест без права залога.

Единственная находящаяся в сознании свидетельница аварии в Харькове Елизавета Дусик рассказала правоохранителям, что за рулем был подозреваемый, ее ровесник Николай Харьковский.