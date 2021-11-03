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ДТП с Infiniti: 16-летний подозреваемый Харьковский отказался сдать анализ крови

ДТП с Infiniti: 16-летний подозреваемый Харьковский отказался сдать анализ крови

Николай Харьковский отказался сдавать кровь на анализ. Этот анализ позволил бы исключить наличие в организме веществ, влияющих на квалификацию преступления.

Об этом сообщил в Фейсбуке адвокат потерпевших Игорь Черняк, информирует Цензор.НЕТ.

"После ДТП Николай Харьковский отказался от добровольной сдачи крови на анализ. Безусловно, это - его право по закону. Но у стороны следствия есть право обратиться в суд для принудительного отбора биологических образцов. И пока это право - не реализовано!" - написал он.

Черняк добавил, что анализ мочи, который сдал Харьковский, не показывает, в отличие от анализа крови, наличие или отсутствие в организме некоторых веществ.

"Проведенный анализ мочи исключает многое, но далеко не всё!" - подчеркнул он.

Читайте: Смертельное ДТП в Харькове: Родители 16-летнего подозреваемого не извинились перед семьей погибшего

Черняк также отметил, что следствие уже собрало достаточно доказательств того, что за рулем был именно Харьковский. Также по делу был назначен ряд экспертиз, а сейчас полиция устанавливает всех свидетелей ДТП.

Напомним, 26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника". Прокуратура утверждает, что в момент задержания Харьковский называл не свою фамилию.

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести. Теперь он отказывается сотрудничать со следствием.

28 октября суд отправил его под арест без права залога.

Единственная находящаяся в сознании свидетельница аварии в Харькове Елизавета Дусик рассказала правоохранителям, что за рулем был подозреваемый, ее ровесник Николай Харьковский.

Автор: 

ДТП (7698) мажоры (535) Харьков (7620)


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Топ комментарии
+34
Дать в нос и взять кровь на анализ.
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03.11.2021 00:55 Ответить
+32
Примусово взяти треба, щоб слідство було чесним та люди знали правду.

Хоча про що це я? Шось таке ляпнула, аж невдобно.
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03.11.2021 01:05 Ответить
+30
У подонка скоро врождённую эпилепсию найдут.
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03.11.2021 00:56 Ответить
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Дать в нос и взять кровь на анализ.
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03.11.2021 00:55 Ответить
Підтримую, колего.
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03.11.2021 11:28 Ответить
Шел, упал, очнулся.. "черт побьєрі"...
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03.11.2021 12:29 Ответить
У подонка скоро врождённую эпилепсию найдут.
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03.11.2021 00:56 Ответить
Цей падонаг все вже має ще з дитинства, і довідки від психіатрів будуть про аутизм чи синдром Туррета, і за кермом був не він, і руда відьма адвокатесса вже бреше так, наче Колєнька - це янгол з небес спустився.
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03.11.2021 01:10 Ответить
І взагалі - він же з покоління сніжинок! Йому бо-бо здавати кров! Буде плакати й дригати ніжками у підстрелених штанцях, щойно побачить штрикавку! Не можна брати тин крові у такого ніжного створіннячка!
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03.11.2021 01:18 Ответить
Сейчас адвокатам потерпевших надо бороться что бы следствие из их клиентов не сделало виновников дтп.
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03.11.2021 01:04 Ответить
Примусово взяти треба, щоб слідство було чесним та люди знали правду.

Хоча про що це я? Шось таке ляпнула, аж невдобно.
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03.11.2021 01:05 Ответить
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03.11.2021 01:10 Ответить
Здавати паркан крові з відня? Ніт, не хочу.
...
"А що, так можна було?" (с) Олена Зайцева
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03.11.2021 01:12 Ответить
І десь голосно захльобуючись сльозами ридно заридала Зайцева.
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03.11.2021 01:16 Ответить
*ридма
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03.11.2021 01:20 Ответить
Минутку, как это ОТКАЗЫВАЕТСЯ??? Нихера себе, разводочка, у меня сколько корешей попадали в ДТП, далеко без таких последствий (тем более трупов) так никто никого не спрашивал - ЗА ЯЙЦА И В БОЛЬНИЧКУ !!! ЗАКОН ТУТ ЧТО НЕ ДЕЙСТВУЕТ?? КТО ЭТОГО УБЛЮДОЧНОГО СПРАШИВАЕТ??? КРОВЬ НА АНАЛИЗ, В БАНОЧКУ СЦЫКНУТЬ ВЕРА НЕ ПОЗВОЛЯЕТ??
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03.11.2021 11:47 Ответить
А ведь отмажут, дадут минималку и курорт как Зайцевой
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03.11.2021 01:29 Ответить
Трухина вообще зеУБЛЮДК ОТМАЗАЛ "там же ш никто не помер"
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03.11.2021 06:39 Ответить
По Трухіну:...Не змогли встановити хто був за кермом (!), тому що в його авто, взагалі не знайшли кермо.
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03.11.2021 10:41 Ответить
Тоесть принуждать к вакцинации это норм, а принудительно брать анализы у убийцы ето другое...
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03.11.2021 01:45 Ответить
Не надо ничего брать, а то скажут что бедненький на таблетках для сердца сидел. Пусть отвечает по всей трезвости.
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03.11.2021 03:09 Ответить
Але пришпил полягає в тому, що ґалькоґольне та наркотичне сп'яніння давно вже не полегшує відповідальність, а якраз зовсім навпаки. Тобто якщо малолітній тулуб був синій або впоротий, то й вирок має отримати суворіший.
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03.11.2021 04:30 Ответить
так то ж в нормальных странах…
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03.11.2021 05:42 Ответить
Ну, кокаїн він вживає, тут без сумнівів.
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03.11.2021 06:12 Ответить
Отказался - значит считать находящимся под воздействием. Как за пьянку у нас? Отказался от теста - влип по 130й. Так и тут - не хочешь? Ок, считаем что есть что скрывать.
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03.11.2021 12:23 Ответить
Ґабсолютно вірно. Саме так і має бути. Відмовився = п'яний або впоротий.
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03.11.2021 21:12 Ответить
Ну що тут поробиш - гірше "бананових" республік на превеликий жаль!!!
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03.11.2021 07:00 Ответить
Мабуть важко знайти цивілізовану демократичну країну, у якій би так філігранно вертіли набую поняття "права людини".
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03.11.2021 07:24 Ответить
Бо такого упоротого утирка, треба присипляти зразу, разом з батьками. Навіщо ті продажні суди?
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03.11.2021 07:48 Ответить
"Права человека " по-украински помогают преступникам уходить от наказания.....Когда правосудие начнёт считаться с правами потерпевших? Отказ от сдачи анализа - отягчающий фактор для приговора, должен расцениваться, как препятствование расследованию, сокрытие улик....И добавить за это к сроку ещё год....
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03.11.2021 07:50 Ответить
он тоже не лох, как зельц
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03.11.2021 07:54 Ответить
А что покажет кровь???? Возьмите волосы и ногти.
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03.11.2021 07:57 Ответить
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03.11.2021 10:13 Ответить
Не только олигархи и корупционеры соревнуюся в олигофрении, но даже их 16-летние отпрыски.
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03.11.2021 08:10 Ответить
я так понимаю, что на следующих выборах пойдет по харькову от слуг?
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03.11.2021 09:14 Ответить
Отказ от сдачи анализов, по моему, уже служит подтверждением , что "клиент" в состоянии,, не предусмотренным ПДД?
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03.11.2021 09:51 Ответить
Я куею с наших законов! Т.е. если я полицейскому отказался дунуть в трубочку или сдать анализ на алкоголь, то автоматически получаю 130, а тут не так? Почему?
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03.11.2021 10:01 Ответить
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03.11.2021 10:05 Ответить
А что, так можно было?
И взятка ментам, что бы взяли через месяц после аварии.
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03.11.2021 10:19 Ответить
Просто узаконить отказался сдать
Значит есть алкоголь или наркотиками
А то через месяц /потеряют отказ /будет трезвый
и он
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03.11.2021 10:31 Ответить
Ну а как с зайчихой было?? Взяли анализы, не взяли, не хватило, больше брать не можем, по итогу эта баба которая анализы брала ваще пропала на год.. Потом уже на суде спрашивают - была наркота - ТА НЕ ТАК ШОБЫ ДА, НО ТАК ШОБЫ И НЕТ, НЕ ПОМНЮ, НЕ ЗНАЮ... Я не приделах и т.д..
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03.11.2021 11:50 Ответить
при отказе от сдачи анализа, суд трактует это как наличие запрещенных веществ в крови... вот только смотря какой суд((
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03.11.2021 11:03 Ответить
После ДТП Николай Харьковский отказался от добровольной сдачи крови на анализ. Безусловно, это - его право по закону
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Это что за право такое и закон глупый,а вдруг оно и заразное ещё и будет заражать сокамерников.
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03.11.2021 11:37 Ответить
если человек отказывается добровольно сдавать анализ, значит есть чего скрывать и автоматически нужно ставить отметку, что он "пил, курил, вкалывал", если анализы принудительно проведут через "месяц" или "год", то естественно они уже не покажут картину происходящего во время совершения преступления, и нахрена такие анализы проводить "потом" - совершенно не понятно
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03.11.2021 12:14 Ответить
Щось мені з тим законодавством зається не то: людина підозрюється у скоїєнню злочина, щоб вияснити всі обставини мусимо зробити експертизи а вона не хоче їх здавати і , виявляється, має на це право. Так ми ніколи ніякого злочину не розкриємо. Ну набралася людина по саме нікуди, задавила 10 людей і відмовилась здавати аналіз на алкоголь. Поки суд да діло щоб взяти примусово-він вже тверезий. І що тоді? НЕВИНОВНА Я!.
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03.11.2021 13:02 Ответить
ХТД крові вже не інформативно! Воно нічого не дасть. В тому не має потреби. Потрібно брати на дослідження волосся чи нігті.
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03.11.2021 13:34 Ответить
 
 