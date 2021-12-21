Чаус оскаржує у скандальному ОАСК своє звільнення з посади судді

Підозрюваний у корупції суддя Дніпровського районного суду міста Києва Микола Чаус звернувся до скандального Окружного адміністративного суду міста Київ з проханням оскаржити його звільнення та дисциплінарне покарання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОАСК.

"До ОАСК надійшло два позови від Миколи Чуаса. Позивач, зокрема, просить суд визнати незаконним та скасувати Наказ Дніпровського районного суду міста Києва "Про відрахування зі штату суддів судді Чауса Миколи Олексійовича", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що у іншому позові серед позовних вимог зазначено, а саме: визнати протиправними дії Дніпровського районного суду міста Києва у вигляді подання до Вищої ради правосуддя Звернення з дисциплінарною скаргою щодо притягнення судді Миколи Чауса до дисциплінарної відповідальності.

Наразі ОАСК вирішує питання щодо відкриття провадження за даними адміністративними позовами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чаус твердить, що втратив слух. Суд перенесли

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.

3 серпня НАБУ повідомило про затримання Чауса в лікарні "Феофанія".

4 серпня ВАКС призначив екссудді Миколі Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Пізніше САП оскаржила запобіжний захід Чаусу. 16 серпня апеляційна палата ВАКС залишила чинним рішення про цілодобовий домашній арешт Чауса.